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Кадыров пристыдил папу римского за высказывание о чеченцах - РИА Новости, 30.11.2022
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Кадыров пристыдил папу римского за высказывание о чеченцах
Кадыров пристыдил папу римского за высказывание о чеченцах - РИА Новости, 30.11.2022
Кадыров пристыдил папу римского за высказывание о чеченцах
Папе римскому Франциску должно быть стыдно за незнание, как мусульмане относятся к противнику, написал в Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T06:07
2022-11-30T09:39
рамзан кадыров
франциск (хорхе марио бергольо)
дамба аюшеев
украина
россия
москва
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Папе римскому Франциску должно быть стыдно за незнание, как мусульмане относятся к противнику, написал в Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, комментируя слова священнослужителя о чеченцах.Понтифик в интервью журналу Amerika, который издает орден иезуитов, заявил, что самую большую жестокость в ходе спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции. В качестве примера он назвал чеченцев и бурят.Он задался вопросов, как можно на глаз определить национальность военнослужащего в сводном подразделении, учитывая, что в России проживает более 190 народов."В рядах наших бойцов нет ни одного алкоголика или наркомана, каждый глубоко религиозен. И каждый из бойцов знает, что на войне нельзя забывать про честь, достоинство и уважение даже к врагу", — отметил глава Чечни.Кадыров также подчеркнул, что чеченцы следуют примеру пророка Мухаммеда, поэтому сначала предлагают мир, а лишь потом вступают в бой."Мы призываем врага сдаться, а наших граждан встать на защиту. Разве это жестокость?" — спросил он.По мнению руководителя российского региона, папа римский попал под влияние западной пропаганды."Нежданно и негаданно"Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев назвал недобрыми слова папы римского о жестокости бурят.По его словам, понтифик не понимает, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам.Аюшеев пояснил, что во время спецоперации буряты "вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма, как наши деды и прадеды".В свою очередь, глава Бурятии Алексей Цыденов назвал высказывание папы Франциска как минимум странным. Он подчеркнул, что военные из Бурятии с честью выполняют свой долг, стараясь беречь и защищать мирное население, а также с человечностью и м относиться к военнопленным.Возмутительная инсинуацияКак сообщил РИА Новости посол Александр Авдеев, Москва выразила решительный протест Ватикану после слов папы римского. По его словам, подобные инсинуации не смогут поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала слова высказывание понтифика о чеченцах и бурятах извращением истины.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221129/chechentsy-1835111298.html
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рамзан кадыров, франциск (хорхе марио бергольо), дамба аюшеев, украина, россия, москва, в мире, мария захарова, чеченская республика (чечня)
Рамзан Кадыров, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Дамба Аюшеев, Украина, Россия, Москва, В мире, Мария Захарова, Чеченская республика (Чечня)
06:07 30.11.2022 (обновлено: 09:39 30.11.2022)
 
Кадыров пристыдил папу римского за высказывание о чеченцах

Глава Чечни Кадыров раскритиковал слова папы римского о жестокости чеченцев

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Папе римскому Франциску должно быть стыдно за незнание, как мусульмане относятся к противнику, написал в Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, комментируя слова священнослужителя о чеченцах.
Понтифик в интервью журналу Amerika, который издает орден иезуитов, заявил, что самую большую жестокость в ходе спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции. В качестве примера он назвал чеченцев и бурят.
"Я бы мог назло напомнить про инквизицию, крестовые походы или даже упомянуть про настоящие жестокие кадры, снятые бандеровскими мразями, недавние расстрелы безоружных российских военных, но лучше расскажу про то, чем руководствуется каждый чеченец, будь то на войне или в мирной жизни. Это Ислам", — высказался Кадыров.
Он задался вопросов, как можно на глаз определить национальность военнослужащего в сводном подразделении, учитывая, что в России проживает более 190 народов.
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"В рядах наших бойцов нет ни одного алкоголика или наркомана, каждый глубоко религиозен. И каждый из бойцов знает, что на войне нельзя забывать про честь, достоинство и уважение даже к врагу", — отметил глава Чечни.
Кадыров также подчеркнул, что чеченцы следуют примеру пророка Мухаммеда, поэтому сначала предлагают мир, а лишь потом вступают в бой.
"Мы призываем врага сдаться, а наших граждан встать на защиту. Разве это жестокость?" — спросил он.
По мнению руководителя российского региона, папа римский попал под влияние западной пропаганды.
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"Нежданно и негаданно"

Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев назвал недобрыми слова папы римского о жестокости бурят.
По его словам, понтифик не понимает, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам.
Аюшеев пояснил, что во время спецоперации буряты "вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма, как наши деды и прадеды".
В свою очередь, глава Бурятии Алексей Цыденов назвал высказывание папы Франциска как минимум странным. Он подчеркнул, что военные из Бурятии с честью выполняют свой долг, стараясь беречь и защищать мирное население, а также с человечностью и м относиться к военнопленным.
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Возмутительная инсинуация

Как сообщил РИА Новости посол Александр Авдеев, Москва выразила решительный протест Ватикану после слов папы римского. По его словам, подобные инсинуации не смогут поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала слова высказывание понтифика о чеченцах и бурятах извращением истины.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Когда на Западе перестанут выбирать русофобов
 
Рамзан КадыровФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Дамба АюшеевУкраинаРоссияМоскваВ миреМария ЗахароваЧеченская республика (Чечня)
 
 
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