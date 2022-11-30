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Кадыров пристыдил папу римского за высказывание о чеченцах

Кадыров пристыдил папу римского за высказывание о чеченцах - РИА Новости, 30.11.2022

Кадыров пристыдил папу римского за высказывание о чеченцах

Папе римскому Франциску должно быть стыдно за незнание, как мусульмане относятся к противнику, написал в Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T06:07

2022-11-30T06:07

2022-11-30T09:39

рамзан кадыров

франциск (хорхе марио бергольо)

дамба аюшеев

украина

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мария захарова

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Папе римскому Франциску должно быть стыдно за незнание, как мусульмане относятся к противнику, написал в Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, комментируя слова священнослужителя о чеченцах.Понтифик в интервью журналу Amerika, который издает орден иезуитов, заявил, что самую большую жестокость в ходе спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции. В качестве примера он назвал чеченцев и бурят.Он задался вопросов, как можно на глаз определить национальность военнослужащего в сводном подразделении, учитывая, что в России проживает более 190 народов."В рядах наших бойцов нет ни одного алкоголика или наркомана, каждый глубоко религиозен. И каждый из бойцов знает, что на войне нельзя забывать про честь, достоинство и уважение даже к врагу", — отметил глава Чечни.Кадыров также подчеркнул, что чеченцы следуют примеру пророка Мухаммеда, поэтому сначала предлагают мир, а лишь потом вступают в бой."Мы призываем врага сдаться, а наших граждан встать на защиту. Разве это жестокость?" — спросил он.По мнению руководителя российского региона, папа римский попал под влияние западной пропаганды."Нежданно и негаданно"Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев назвал недобрыми слова папы римского о жестокости бурят.По его словам, понтифик не понимает, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам.Аюшеев пояснил, что во время спецоперации буряты "вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма, как наши деды и прадеды".В свою очередь, глава Бурятии Алексей Цыденов назвал высказывание папы Франциска как минимум странным. Он подчеркнул, что военные из Бурятии с честью выполняют свой долг, стараясь беречь и защищать мирное население, а также с человечностью и м относиться к военнопленным.Возмутительная инсинуацияКак сообщил РИА Новости посол Александр Авдеев, Москва выразила решительный протест Ватикану после слов папы римского. По его словам, подобные инсинуации не смогут поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала слова высказывание понтифика о чеченцах и бурятах извращением истины.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221129/chechentsy-1835111298.html

https://ria.ru/20221128/lgbt-1834887323.html

https://ria.ru/20221129/frantsisk-1835069166.html

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