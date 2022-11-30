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В МИД ответили на сообщения, что Иран просит помощи России в ядерной сфере - РИА Новости, 30.11.2022
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В МИД ответили на сообщения, что Иран просит помощи России в ядерной сфере
В МИД ответили на сообщения, что Иран просит помощи России в ядерной сфере - РИА Новости, 30.11.2022
В МИД ответили на сообщения, что Иран просит помощи России в ядерной сфере
Сообщения в СМИ о том, что Иран просит у России помощи для ускорения создания ядерного оружия - инсинуации и попытки со стороны западных стран посеять панику,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T09:40
2022-11-30T10:05
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
оон
магатэ
аэс "бушер"
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сообщения в СМИ о том, что Иран просит у России помощи для ускорения создания ядерного оружия - инсинуации и попытки со стороны западных стран посеять панику, раздув иранскую угрозу, заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванные данные американской разведки сообщил, что Иран якобы добивается помощи России в приобретении материалов для изготовления ядерного топлива и ускорения программы создания Тегераном ядерного оружия - цели, которую иранские власти неоднократно опровергали. В материале отмечалось, что при этом остается неясным, согласилась ли Москва на просьбы Тегерана. По информации телеканала, администрация президента США Джо Байдена с обеспокоенностью наблюдает за возможным развитием отношений между РФ и Ираном.По словам Ермакова, недавно западные страны проявили недобросовестность и пошли на сознательную провокацию, приняв в МАГАТЭ антииранскую резолюцию."В том же ряду раскручиваемые западными СМИ сообщения о якобы намерении Ирана приобрести у России некие "материалы для ядерного топлива". Российско-иранское сотрудничество в области мирного атома не является ни для кого секретом. Оно развивается поступательно, прозрачно и полностью соответствует нераспространенческим обязательствам, являясь среди прочего нашим содержательным вкладом в осуществление СВПД и резолюции СБ ООН 2231", - сказал Ермаков.Он подчеркнул, что "никаких претензий на этот счет ни к Москве, ни к Тегерану у МАГАТЭ никогда не было"."Мы не только поставляем ядерное топливо в Иран на АЭС "Бушер", но и вывозим отработавшее. Что касается любимой западной мантры, что у Ирана не должно быть ядерного оружия, то с этим согласны все, включая сам Тегеран. Для этого существуют обязательства по ДНЯО, которые иранская сторона неукоснительно соблюдает", - отметил дипломат."Расчёт тех, кто вбрасывает в СМИ всевозможные инсинуации, состоит в том, чтобы оправдать собственные просчёты и посеять панику в международном сообществе, раздувая иранскую угрозу. Однако раз за разом эти горе-стратеги терпят неудачу", - заключил Ермаков.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный.Глава МИД России Сергей Лавров заявил в августе, что Москву полностью устраивает последний текст договорённости о восстановлении СВПД, она ориентируется на позицию Ирана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь указала на то, что именно США в мае 2018 года пошли на односторонний разрыв всеобъемлющих договорённостей по иранской ядерной программе и допустили массу грубых нарушений резолюции СБ ООН 2231.В последнее время в американской администрации заявляют, что США остаются далеки от возвращения к ядерной сделке с Ираном, не видят шансов восстановить ее в ближайшее время. Такие заявления звучат на фоне утверждений со стороны стран Запада о том, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. Москва и Тегеран отвергают подобные заявления, в МИД РФ отмечали, что эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА. Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов отметил, что вбросы о якобы поставках иранских беспилотников в Россию нужны для окончательного демонтажа СВПД.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), оон, магатэ, аэс "бушер", россия, тегеран (город), владимир ермаков, джо байден, дональд трамп
В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Иран, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), ООН, МАГАТЭ, АЭС "Бушер", Россия, Тегеран (город), Владимир Ермаков, Джо Байден, Дональд Трамп
09:40 30.11.2022 (обновлено: 10:05 30.11.2022)
 
В МИД ответили на сообщения, что Иран просит помощи России в ядерной сфере

В МИД назвали сообщения СМИ, что Иран просит помощи России в ядерной сфере, инсинуациями

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сообщения в СМИ о том, что Иран просит у России помощи для ускорения создания ядерного оружия - инсинуации и попытки со стороны западных стран посеять панику, раздув иранскую угрозу, заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванные данные американской разведки сообщил, что Иран якобы добивается помощи России в приобретении материалов для изготовления ядерного топлива и ускорения программы создания Тегераном ядерного оружия - цели, которую иранские власти неоднократно опровергали. В материале отмечалось, что при этом остается неясным, согласилась ли Москва на просьбы Тегерана. По информации телеканала, администрация президента США Джо Байдена с обеспокоенностью наблюдает за возможным развитием отношений между РФ и Ираном.
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США продолжают давление на Иран из-за ядерной программы
По словам Ермакова, недавно западные страны проявили недобросовестность и пошли на сознательную провокацию, приняв в МАГАТЭ антииранскую резолюцию.
"В том же ряду раскручиваемые западными СМИ сообщения о якобы намерении Ирана приобрести у России некие "материалы для ядерного топлива". Российско-иранское сотрудничество в области мирного атома не является ни для кого секретом. Оно развивается поступательно, прозрачно и полностью соответствует нераспространенческим обязательствам, являясь среди прочего нашим содержательным вкладом в осуществление СВПД и резолюции СБ ООН 2231", - сказал Ермаков.
Он подчеркнул, что "никаких претензий на этот счет ни к Москве, ни к Тегерану у МАГАТЭ никогда не было".
"Мы не только поставляем ядерное топливо в Иран на АЭС "Бушер", но и вывозим отработавшее. Что касается любимой западной мантры, что у Ирана не должно быть ядерного оружия, то с этим согласны все, включая сам Тегеран. Для этого существуют обязательства по ДНЯО, которые иранская сторона неукоснительно соблюдает", - отметил дипломат.
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"Расчёт тех, кто вбрасывает в СМИ всевозможные инсинуации, состоит в том, чтобы оправдать собственные просчёты и посеять панику в международном сообществе, раздувая иранскую угрозу. Однако раз за разом эти горе-стратеги терпят неудачу", - заключил Ермаков.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный.
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил в августе, что Москву полностью устраивает последний текст договорённости о восстановлении СВПД, она ориентируется на позицию Ирана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь указала на то, что именно США в мае 2018 года пошли на односторонний разрыв всеобъемлющих договорённостей по иранской ядерной программе и допустили массу грубых нарушений резолюции СБ ООН 2231.
В последнее время в американской администрации заявляют, что США остаются далеки от возвращения к ядерной сделке с Ираном, не видят шансов восстановить ее в ближайшее время. Такие заявления звучат на фоне утверждений со стороны стран Запада о том, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. Москва и Тегеран отвергают подобные заявления, в МИД РФ отмечали, что эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА. Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов отметил, что вбросы о якобы поставках иранских беспилотников в Россию нужны для окончательного демонтажа СВПД.
Читайте полный текст интервью >>>
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В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ИранСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ООНМАГАТЭАЭС "Бушер"РоссияТегеран (город)Владимир ЕрмаковДжо БайденДональд Трамп
 
 
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