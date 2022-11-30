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Совфед одобрил закон о дополнительных выходных родителям инвалидов - РИА Новости, 30.11.2022
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Совфед одобрил закон о дополнительных выходных родителям инвалидов
Совфед одобрил закон о дополнительных выходных родителям инвалидов - РИА Новости, 30.11.2022
Совфед одобрил закон о дополнительных выходных родителям инвалидов
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:08
2022-11-30T13:08
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд.В соответствии с документом, предлагается конкретизировать положения статьи 262 ТК РФ, установив, что однократно в течение календарного года допускается использование до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных дней, право на получение которых имеет один из родителей (опекун, попечитель).Отмечается, что это позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время, а также будет способствовать развитию системы социальной защиты. Авторы законопроекта подчеркивают, что данное количество рассматриваемых выходных дней может складываться как за счет накопления, так и переноса указанных дней с последующих периодов в течение одного календарного года.В пояснительной записке уточняется, что с целью обеспечения баланса интересов работников и работодателей при реализации проектируемых изменений предполагается установить порядок согласования с работодателем графика предоставления выходных дней.
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
13:08 30.11.2022
 
Совфед одобрил закон о дополнительных выходных родителям инвалидов

Совфед одобрил закон о 24 днях дополнительных выходных родителям инвалидов

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд.
В соответствии с документом, предлагается конкретизировать положения статьи 262 ТК РФ, установив, что однократно в течение календарного года допускается использование до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных дней, право на получение которых имеет один из родителей (опекун, попечитель).
Отмечается, что это позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время, а также будет способствовать развитию системы социальной защиты. Авторы законопроекта подчеркивают, что данное количество рассматриваемых выходных дней может складываться как за счет накопления, так и переноса указанных дней с последующих периодов в течение одного календарного года.
В пояснительной записке уточняется, что с целью обеспечения баланса интересов работников и работодателей при реализации проектируемых изменений предполагается установить порядок согласования с работодателем графика предоставления выходных дней.
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