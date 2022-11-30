https://ria.ru/20221130/invalid-1835248558.html

Совфед одобрил закон о дополнительных выходных родителям инвалидов

Совфед одобрил закон о дополнительных выходных родителям инвалидов - РИА Новости, 30.11.2022

Совфед одобрил закон о дополнительных выходных родителям инвалидов

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:08

2022-11-30T13:08

2022-11-30T13:08

общество

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд.В соответствии с документом, предлагается конкретизировать положения статьи 262 ТК РФ, установив, что однократно в течение календарного года допускается использование до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных дней, право на получение которых имеет один из родителей (опекун, попечитель).Отмечается, что это позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время, а также будет способствовать развитию системы социальной защиты. Авторы законопроекта подчеркивают, что данное количество рассматриваемых выходных дней может складываться как за счет накопления, так и переноса указанных дней с последующих периодов в течение одного календарного года.В пояснительной записке уточняется, что с целью обеспечения баланса интересов работников и работодателей при реализации проектируемых изменений предполагается установить порядок согласования с работодателем графика предоставления выходных дней.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, совет федерации рф