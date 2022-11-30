https://ria.ru/20221130/forma-1835229828.html
В Москве не планируют вводить единую школьную форму
В Москве не планируют вводить единую школьную форму - РИА Новости, 30.11.2022
В Москве не планируют вводить единую школьную форму
Единую школьную форму в Москве вводить не планируется, но у школ есть право ввести ее внутри образовательного учреждения, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:19
2022-11-30T12:19
2022-11-30T12:33
москва
общество
антон молев
образование - общество
департамент образования г. москвы
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Единую школьную форму в Москве вводить не планируется, но у школ есть право ввести ее внутри образовательного учреждения, сообщил журналистам в среду заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев."Единого решения в Москве о введении школьной формы мы не планируем, и далеки даже от реализации, от замысла, однако у школ есть право, и очень многие школы этим воспользовались, исключительно по согласованию со всем родительским сообществом, это происходит через утверждение управляющим советом, в некоторых школах есть либо достаточно жестко сформулированные требования к внешнему виду учеников, либо буквально форма", - рассказал Молев на пресс-конференции "Воспитание в системе московского образования: современные стратегии и практики".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, антон молев, образование - общество, департамент образования г. москвы, социальный навигатор, сн_образование
Москва, Общество, Антон Молев, Образование - Общество, Департамент образования г. Москвы, Социальный навигатор, СН_Образование
12:19 30.11.2022 (обновлено: 12:33 30.11.2022)
В Москве не планируют вводить единую школьную форму
В Департаменте образования Москвы заявили, что не планируют вводить единую школьную форму
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Единую школьную форму в Москве вводить не планируется, но у школ есть право ввести ее внутри образовательного учреждения, сообщил журналистам в среду заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.
"Единого решения в Москве о введении школьной формы мы не планируем, и далеки даже от реализации, от замысла, однако у школ есть право, и очень многие школы этим воспользовались, исключительно по согласованию со всем родительским сообществом, это происходит через утверждение управляющим советом, в некоторых школах есть либо достаточно жестко сформулированные требования к внешнему виду учеников, либо буквально форма", - рассказал Молев на пресс-конференции "Воспитание в системе московского образования: современные стратегии и практики".