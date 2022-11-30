https://ria.ru/20221130/forma-1835229828.html

В Москве не планируют вводить единую школьную форму

В Москве не планируют вводить единую школьную форму - РИА Новости, 30.11.2022

В Москве не планируют вводить единую школьную форму

Единую школьную форму в Москве вводить не планируется, но у школ есть право ввести ее внутри образовательного учреждения, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:19

2022-11-30T12:19

2022-11-30T12:33

москва

общество

антон молев

образование - общество

департамент образования г. москвы

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Единую школьную форму в Москве вводить не планируется, но у школ есть право ввести ее внутри образовательного учреждения, сообщил журналистам в среду заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев."Единого решения в Москве о введении школьной формы мы не планируем, и далеки даже от реализации, от замысла, однако у школ есть право, и очень многие школы этим воспользовались, исключительно по согласованию со всем родительским сообществом, это происходит через утверждение управляющим советом, в некоторых школах есть либо достаточно жестко сформулированные требования к внешнему виду учеников, либо буквально форма", - рассказал Молев на пресс-конференции "Воспитание в системе московского образования: современные стратегии и практики".

https://ria.ru/20221122/forma-1833311516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, антон молев, образование - общество, департамент образования г. москвы, социальный навигатор, сн_образование