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В Москве не планируют вводить единую школьную форму - РИА Новости, 30.11.2022
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В Москве не планируют вводить единую школьную форму
В Москве не планируют вводить единую школьную форму - РИА Новости, 30.11.2022
В Москве не планируют вводить единую школьную форму
Единую школьную форму в Москве вводить не планируется, но у школ есть право ввести ее внутри образовательного учреждения, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:19
2022-11-30T12:33
москва
общество
антон молев
образование - общество
департамент образования г. москвы
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Единую школьную форму в Москве вводить не планируется, но у школ есть право ввести ее внутри образовательного учреждения, сообщил журналистам в среду заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев."Единого решения в Москве о введении школьной формы мы не планируем, и далеки даже от реализации, от замысла, однако у школ есть право, и очень многие школы этим воспользовались, исключительно по согласованию со всем родительским сообществом, это происходит через утверждение управляющим советом, в некоторых школах есть либо достаточно жестко сформулированные требования к внешнему виду учеников, либо буквально форма", - рассказал Молев на пресс-конференции "Воспитание в системе московского образования: современные стратегии и практики".
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москва, общество, антон молев, образование - общество, департамент образования г. москвы, социальный навигатор, сн_образование
Москва, Общество, Антон Молев, Образование - Общество, Департамент образования г. Москвы, Социальный навигатор, СН_Образование
12:19 30.11.2022 (обновлено: 12:33 30.11.2022)
 
В Москве не планируют вводить единую школьную форму

В Департаменте образования Москвы заявили, что не планируют вводить единую школьную форму

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Единую школьную форму в Москве вводить не планируется, но у школ есть право ввести ее внутри образовательного учреждения, сообщил журналистам в среду заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.
"Единого решения в Москве о введении школьной формы мы не планируем, и далеки даже от реализации, от замысла, однако у школ есть право, и очень многие школы этим воспользовались, исключительно по согласованию со всем родительским сообществом, это происходит через утверждение управляющим советом, в некоторых школах есть либо достаточно жестко сформулированные требования к внешнему виду учеников, либо буквально форма", - рассказал Молев на пресс-конференции "Воспитание в системе московского образования: современные стратегии и практики".
Школьная форма на школьной ярмарке - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 12:29
Читатели Telegram-канала Минпросвещения поддержали ввод школьной формы
 
МоскваОбществоАнтон МолевОбразование - ОбществоДепартамент образования г. МосквыСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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