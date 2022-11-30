https://ria.ru/20221130/filmy-1835165042.html

Опрос ВЦИОМ выявил рост интереса граждан к российским фильмам

Опрос ВЦИОМ выявил рост интереса граждан к российским фильмам - РИА Новости, 30.11.2022

Опрос ВЦИОМ выявил рост интереса граждан к российским фильмам

Тринадцать процентов россиян стали чаще смотреть российские фильмы и сериалы с марта этого года, следует из результатов опроса, проведенного в рамках... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T06:21

2022-11-30T06:21

2022-11-30T09:17

общество

россия

вциом

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Тринадцать процентов россиян стали чаще смотреть российские фильмы и сериалы с марта этого года, следует из результатов опроса, проведенного в рамках совместного проект РИА Новости и ВЦИОМ.Смотреть отечественные кинофильмы и сериалы с марта этого года стали чаще 13 процентов россиян, реже это делают десять процентов, 56 процентов россиян смотрят так же, как и раньше, не смотрели раньше и не смотрят сейчас — 19 процентов респондентов, затруднились с ответом два процента.Женщин среди тех, кто стал чаще смотреть продукты отечественной кинематографии, больше, чем среди мужчин — 14 процентов против 12 процентов. Их также больше среди тех, кто стал реже смотреть российское кино: 11 процентов против девяти процентов. При этом мужчин, которые не делали этого раньше и не делают этого сейчас, больше, чем женщин — 20 процентов против 18 процентов.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 26 ноября 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

https://ria.ru/20221129/buzova-1834991961.html

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общество, россия, вциом