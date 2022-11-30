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Опрос ВЦИОМ выявил рост интереса граждан к российским фильмам - РИА Новости, 30.11.2022
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Опрос ВЦИОМ выявил рост интереса граждан к российским фильмам
Опрос ВЦИОМ выявил рост интереса граждан к российским фильмам - РИА Новости, 30.11.2022
Опрос ВЦИОМ выявил рост интереса граждан к российским фильмам
Тринадцать процентов россиян стали чаще смотреть российские фильмы и сериалы с марта этого года, следует из результатов опроса, проведенного в рамках... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T06:21
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общество
россия
вциом
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Тринадцать процентов россиян стали чаще смотреть российские фильмы и сериалы с марта этого года, следует из результатов опроса, проведенного в рамках совместного проект РИА Новости и ВЦИОМ.Смотреть отечественные кинофильмы и сериалы с марта этого года стали чаще 13 процентов россиян, реже это делают десять процентов, 56 процентов россиян смотрят так же, как и раньше, не смотрели раньше и не смотрят сейчас — 19 процентов респондентов, затруднились с ответом два процента.Женщин среди тех, кто стал чаще смотреть продукты отечественной кинематографии, больше, чем среди мужчин — 14 процентов против 12 процентов. Их также больше среди тех, кто стал реже смотреть российское кино: 11 процентов против девяти процентов. При этом мужчин, которые не делали этого раньше и не делают этого сейчас, больше, чем женщин — 20 процентов против 18 процентов.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 26 ноября 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
https://ria.ru/20221129/buzova-1834991961.html
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общество, россия, вциом
Общество, Россия, ВЦИОМ
06:21 30.11.2022 (обновлено: 09:17 30.11.2022)
 
Опрос ВЦИОМ выявил рост интереса граждан к российским фильмам

ВЦИОМ: 13 процентов россиян стали чаще смотреть российские фильмы с марта этого года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСайт российского стримингового сервиса Okko
Сайт российского стримингового сервиса Okko - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Тринадцать процентов россиян стали чаще смотреть российские фильмы и сериалы с марта этого года, следует из результатов опроса, проведенного в рамках совместного проект РИА Новости и ВЦИОМ.
Смотреть отечественные кинофильмы и сериалы с марта этого года стали чаще 13 процентов россиян, реже это делают десять процентов, 56 процентов россиян смотрят так же, как и раньше, не смотрели раньше и не смотрят сейчас — 19 процентов респондентов, затруднились с ответом два процента.
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Женщин среди тех, кто стал чаще смотреть продукты отечественной кинематографии, больше, чем среди мужчин — 14 процентов против 12 процентов. Их также больше среди тех, кто стал реже смотреть российское кино: 11 процентов против девяти процентов. При этом мужчин, которые не делали этого раньше и не делают этого сейчас, больше, чем женщин — 20 процентов против 18 процентов.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 26 ноября 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
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