https://ria.ru/20221130/filial-1835358165.html

Во Вьетнаме могут создать филиал Института русского языка имени Пушкина

Во Вьетнаме могут создать филиал Института русского языка имени Пушкина - РИА Новости, 30.11.2022

Во Вьетнаме могут создать филиал Института русского языка имени Пушкина

Филиал Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина могут создать во Вьетнаме, в нем планируется разрабатывать и реализовывать образовательные... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:16

2022-11-30T17:16

2022-11-30T17:30

в мире

вьетнам

россия

российская академия наук

московский авиационный институт

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Филиал Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина могут создать во Вьетнаме, в нем планируется разрабатывать и реализовывать образовательные программы различного уровня, сообщается на официальном сайте Минобрнауки России."Стороны подтвердили намерение создать региональный центр русского языка на базе Ханойского филиала Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина. В рамках центра планируется разрабатывать и реализовывать образовательные программы различного уровня, осуществляя методическое консультирование для вьетнамских преподавателей и учителей русского языка", - говорится в сообщении.Отмечается, что Россия и Вьетнам договорились провести II Форум ректоров вьетнамских и российских университетов в 2023 году. Кроме того, Самарский университет имени Королева предложил рассмотреть вопрос об организации в Самаре российско-вьетнамского научно-образовательного форума."Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук предложил провести Российско-вьетнамский научно-практический семинар, посвященный актуальным проблемам стратегического партнерства двух стран в области экономики и безопасности на полях ежегодного форума "Примаковские чтения" в будущем году", - добавили в министерстве.Добавляется, что в рамках III заседания Российско-Вьетнамской комиссии по сотрудничеству в области образования, науки и технологий российская сторона выступила с инициативой создать образовательный центр в Юго-Восточной Азии для точечной подготовки высококвалифицированных специалистов для нужд экономик юго-восточных стран, а также для создания передовой инженерной школы в регионе."В рамках заседания ректор Национального исследовательского университета "МЭИ" Николай Рогалев представил концепцию Российско-вьетнамского консорциума технических университетов. На первоначальном этапе в него, помимо НИУ "МЭИ", войдут Московский авиационный институт и Вьетнамский государственный университет. Создание консорциума позволит обеспечить промышленность, включая энергетическую отрасль, высококвалифицированными кадрами, способными решать задачи завтрашнего дня", - отметили в Минобрнауки России.

https://ria.ru/20220906/vetnam-1814720842.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, вьетнам, россия, российская академия наук, московский авиационный институт, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)