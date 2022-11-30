17:16 30.11.2022 (обновлено: 17:30 30.11.2022)
Во Вьетнаме могут создать филиал Института русского языка имени Пушкина
Во Вьетнаме может появиться филиал Государственного института русского языка имени Пушкина
© Фото : Минобрнауки РоссииЗамглавы Минобрнауки России Наталья Бочарова и заместитель Министра науки и технологий Вьетнама Ле Суан Динь во время подписания документов
Замглавы Минобрнауки России Наталья Бочарова и заместитель Министра науки и технологий Вьетнама Ле Суан Динь во время подписания документов
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Филиал Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина могут создать во Вьетнаме, в нем планируется разрабатывать и реализовывать образовательные программы различного уровня, сообщается на официальном сайте Минобрнауки России.
"Стороны подтвердили намерение создать региональный центр русского языка на базе Ханойского филиала Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина. В рамках центра планируется разрабатывать и реализовывать образовательные программы различного уровня, осуществляя методическое консультирование для вьетнамских преподавателей и учителей русского языка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Россия и Вьетнам договорились провести II Форум ректоров вьетнамских и российских университетов в 2023 году. Кроме того, Самарский университет имени Королева предложил рассмотреть вопрос об организации в Самаре российско-вьетнамского научно-образовательного форума.
"Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук предложил провести Российско-вьетнамский научно-практический семинар, посвященный актуальным проблемам стратегического партнерства двух стран в области экономики и безопасности на полях ежегодного форума "Примаковские чтения" в будущем году", - добавили в министерстве.
Добавляется, что в рамках III заседания Российско-Вьетнамской комиссии по сотрудничеству в области образования, науки и технологий российская сторона выступила с инициативой создать образовательный центр в Юго-Восточной Азии для точечной подготовки высококвалифицированных специалистов для нужд экономик юго-восточных стран, а также для создания передовой инженерной школы в регионе.
"В рамках заседания ректор Национального исследовательского университета "МЭИ" Николай Рогалев представил концепцию Российско-вьетнамского консорциума технических университетов. На первоначальном этапе в него, помимо НИУ "МЭИ", войдут Московский авиационный институт и Вьетнамский государственный университет. Создание консорциума позволит обеспечить промышленность, включая энергетическую отрасль, высококвалифицированными кадрами, способными решать задачи завтрашнего дня", - отметили в Минобрнауки России.