Рейтинг@Mail.ru
Во Вьетнаме могут создать филиал Института русского языка имени Пушкина - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/filial-1835358165.html
Во Вьетнаме могут создать филиал Института русского языка имени Пушкина
Во Вьетнаме могут создать филиал Института русского языка имени Пушкина - РИА Новости, 30.11.2022
Во Вьетнаме могут создать филиал Института русского языка имени Пушкина
Филиал Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина могут создать во Вьетнаме, в нем планируется разрабатывать и реализовывать образовательные... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:16
2022-11-30T17:30
в мире
вьетнам
россия
российская академия наук
московский авиационный институт
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835349624_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_71d1ffa31b7012cc9da316713f38b5a1.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Филиал Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина могут создать во Вьетнаме, в нем планируется разрабатывать и реализовывать образовательные программы различного уровня, сообщается на официальном сайте Минобрнауки России."Стороны подтвердили намерение создать региональный центр русского языка на базе Ханойского филиала Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина. В рамках центра планируется разрабатывать и реализовывать образовательные программы различного уровня, осуществляя методическое консультирование для вьетнамских преподавателей и учителей русского языка", - говорится в сообщении.Отмечается, что Россия и Вьетнам договорились провести II Форум ректоров вьетнамских и российских университетов в 2023 году. Кроме того, Самарский университет имени Королева предложил рассмотреть вопрос об организации в Самаре российско-вьетнамского научно-образовательного форума."Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук предложил провести Российско-вьетнамский научно-практический семинар, посвященный актуальным проблемам стратегического партнерства двух стран в области экономики и безопасности на полях ежегодного форума "Примаковские чтения" в будущем году", - добавили в министерстве.Добавляется, что в рамках III заседания Российско-Вьетнамской комиссии по сотрудничеству в области образования, науки и технологий российская сторона выступила с инициативой создать образовательный центр в Юго-Восточной Азии для точечной подготовки высококвалифицированных специалистов для нужд экономик юго-восточных стран, а также для создания передовой инженерной школы в регионе."В рамках заседания ректор Национального исследовательского университета "МЭИ" Николай Рогалев представил концепцию Российско-вьетнамского консорциума технических университетов. На первоначальном этапе в него, помимо НИУ "МЭИ", войдут Московский авиационный институт и Вьетнамский государственный университет. Создание консорциума позволит обеспечить промышленность, включая энергетическую отрасль, высококвалифицированными кадрами, способными решать задачи завтрашнего дня", - отметили в Минобрнауки России.
https://ria.ru/20220906/vetnam-1814720842.html
https://ria.ru/20221121/patrushev-1833198708.html
вьетнам
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835349624_79:0:1216:853_1920x0_80_0_0_47c4f9e852e9a94622ef1d66bd8672ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вьетнам, россия, российская академия наук, московский авиационный институт, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
В мире, Вьетнам, Россия, Российская академия наук, Московский авиационный институт, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
17:16 30.11.2022 (обновлено: 17:30 30.11.2022)
 
Во Вьетнаме могут создать филиал Института русского языка имени Пушкина

Во Вьетнаме может появиться филиал Государственного института русского языка имени Пушкина

© Фото : Минобрнауки РоссииЗамглавы Минобрнауки России Наталья Бочарова и заместитель Министра науки и технологий Вьетнама Ле Суан Динь во время подписания документов
Замглавы Минобрнауки России Наталья Бочарова и заместитель Министра науки и технологий Вьетнама Ле Суан Динь во время подписания документов - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Фото : Минобрнауки России
Замглавы Минобрнауки России Наталья Бочарова и заместитель Министра науки и технологий Вьетнама Ле Суан Динь во время подписания документов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Филиал Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина могут создать во Вьетнаме, в нем планируется разрабатывать и реализовывать образовательные программы различного уровня, сообщается на официальном сайте Минобрнауки России.
"Стороны подтвердили намерение создать региональный центр русского языка на базе Ханойского филиала Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина. В рамках центра планируется разрабатывать и реализовывать образовательные программы различного уровня, осуществляя методическое консультирование для вьетнамских преподавателей и учителей русского языка", - говорится в сообщении.
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 07:53
Минсельхоз: Россия заинтересована в расширении поставок во Вьетнам пшеницы
Отмечается, что Россия и Вьетнам договорились провести II Форум ректоров вьетнамских и российских университетов в 2023 году. Кроме того, Самарский университет имени Королева предложил рассмотреть вопрос об организации в Самаре российско-вьетнамского научно-образовательного форума.
"Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук предложил провести Российско-вьетнамский научно-практический семинар, посвященный актуальным проблемам стратегического партнерства двух стран в области экономики и безопасности на полях ежегодного форума "Примаковские чтения" в будущем году", - добавили в министерстве.
Добавляется, что в рамках III заседания Российско-Вьетнамской комиссии по сотрудничеству в области образования, науки и технологий российская сторона выступила с инициативой создать образовательный центр в Юго-Восточной Азии для точечной подготовки высококвалифицированных специалистов для нужд экономик юго-восточных стран, а также для создания передовой инженерной школы в регионе.
"В рамках заседания ректор Национального исследовательского университета "МЭИ" Николай Рогалев представил концепцию Российско-вьетнамского консорциума технических университетов. На первоначальном этапе в него, помимо НИУ "МЭИ", войдут Московский авиационный институт и Вьетнамский государственный университет. Создание консорциума позволит обеспечить промышленность, включая энергетическую отрасль, высококвалифицированными кадрами, способными решать задачи завтрашнего дня", - отметили в Минобрнауки России.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
21 ноября, 20:20
Патрушев обсудил с министром безопасности Вьетнама ситуацию в мире
 
В миреВьетнамРоссияРоссийская академия наукМосковский авиационный институтМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала