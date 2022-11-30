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Джонсон заявил, что корни его семьи восходят к московскому раввину

Джонсон заявил, что корни его семьи восходят к московскому раввину - РИА Новости, 30.11.2022

Джонсон заявил, что корни его семьи восходят к московскому раввину

Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что корни его семьи восходят к московскому раввину, сообщает издание Jewish News со ссылкой на выступление Джонсона в РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T19:09

2022-11-30T19:09

2022-11-30T19:09

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борис джонсон

великобритания

риши сунак

лиз трасс

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что корни его семьи восходят к московскому раввину, сообщает издание Jewish News со ссылкой на выступление Джонсона в британской синагоге."Он рассказал о своих семейных корнях, которые "восходят к раввину в Москве", - говорится в сообщении издания.Джонсон также отметил, что намерен вновь баллотироваться в качестве депутата парламента от Аксбриджа и Южного Руислипа на следующих выборах. Он также пообещал продолжить поддерживать правительство нынешнего премьера Риши Сунака. Однако, по мнению Джонсона, решение заменить его на этом посту было "ошибкой".Джонсон 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Во вторник 6 сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс. Она занимала ее до 24 октября, а ее преемником и третьим премьер-министром Британии в этом году стал Риши Сунак, самый молодой глава правительства Британии с 1812 года и первый премьер индийского происхождения за всю историю страны.

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в мире, борис джонсон, великобритания, риши сунак, лиз трасс