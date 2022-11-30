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Джонсон заявил, что корни его семьи восходят к московскому раввину - РИА Новости, 30.11.2022
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Джонсон заявил, что корни его семьи восходят к московскому раввину
Джонсон заявил, что корни его семьи восходят к московскому раввину - РИА Новости, 30.11.2022
Джонсон заявил, что корни его семьи восходят к московскому раввину
Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что корни его семьи восходят к московскому раввину, сообщает издание Jewish News со ссылкой на выступление Джонсона в РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T19:09
2022-11-30T19:09
в мире
борис джонсон
великобритания
риши сунак
лиз трасс
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что корни его семьи восходят к московскому раввину, сообщает издание Jewish News со ссылкой на выступление Джонсона в британской синагоге."Он рассказал о своих семейных корнях, которые "восходят к раввину в Москве", - говорится в сообщении издания.Джонсон также отметил, что намерен вновь баллотироваться в качестве депутата парламента от Аксбриджа и Южного Руислипа на следующих выборах. Он также пообещал продолжить поддерживать правительство нынешнего премьера Риши Сунака. Однако, по мнению Джонсона, решение заменить его на этом посту было "ошибкой".Джонсон 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Во вторник 6 сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс. Она занимала ее до 24 октября, а ее преемником и третьим премьер-министром Британии в этом году стал Риши Сунак, самый молодой глава правительства Британии с 1812 года и первый премьер индийского происхождения за всю историю страны.
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в мире, борис джонсон, великобритания, риши сунак, лиз трасс
В мире, Борис Джонсон, Великобритания, Риши Сунак, Лиз Трасс
19:09 30.11.2022
 
Джонсон заявил, что корни его семьи восходят к московскому раввину

Экс-премьер Британии Джонсон заявил, что корни его семьи восходят к московскому раввину

© AP Photo / Alberto PezzaliБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что корни его семьи восходят к московскому раввину, сообщает издание Jewish News со ссылкой на выступление Джонсона в британской синагоге.
"Он рассказал о своих семейных корнях, которые "восходят к раввину в Москве", - говорится в сообщении издания.
Джонсон также отметил, что намерен вновь баллотироваться в качестве депутата парламента от Аксбриджа и Южного Руислипа на следующих выборах. Он также пообещал продолжить поддерживать правительство нынешнего премьера Риши Сунака. Однако, по мнению Джонсона, решение заменить его на этом посту было "ошибкой".
Джонсон 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Во вторник 6 сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс. Она занимала ее до 24 октября, а ее преемником и третьим премьер-министром Британии в этом году стал Риши Сунак, самый молодой глава правительства Британии с 1812 года и первый премьер индийского происхождения за всю историю страны.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 01:17
Пушков раскрыл суть Бориса Джонсона, вспомнив о его русских корнях
 
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