09:02 30.11.2022 (обновлено: 10:05 30.11.2022)
В МИД прокомментировали сообщения о "планах" России производить БПЛА Ирана
Дипломат Ермаков: сообщения о "планах" России производить БПЛА Ирана ни на чем не основаны
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Утверждения западных стран о том, что Россия собирается производить на своей территории иранские беспилотники, ни на чем не основаны, ими Запад пытается отвлечь внимание от проблем вокруг восстановления иранской ядерной сделки, заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.
По словам Ермакова, не было и никаких подтверждений "спекуляциям на тему якобы имевших место поставок иранских БПЛА в Россию".
"Теперь, чтобы сохранить лицо, авторы предыдущих вбросов переключились на сюжет о том, что Россия будто бы собирается производить иранские беспилотники на своей территории. Опять же, всё это ни на чём не основанные предположения, погоня за "жареными" фактами с целью отвлечь мировое внимание от главного – скорейшего "перезапуска" СВПД в соответствии с параметрами, которые были согласованы ещё в 2015 году", - сказал Ермаков.
Вчера, 16:42В МИД заявили, что судьба СВПД висит на волоске
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Он также сообщал, что Тегеран не смог провести встречу с Киевом по вопросу БПЛА из-за неявки украинской стороны.
Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил ранее журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Ирвани. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опровергал вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки, но их истерика говорит о том, что в США и Евросоюзе идет болезненный мыслительный процесс о дальнейшей судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявлял ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он подчеркнул, что обвинения западных стран в подобных поставках безосновательны, этим они пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву.