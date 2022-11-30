https://ria.ru/20221130/berbok-1835275877.html
"Потеряла рассудок": на Западе высмеяли Бербок за ее слова о Путине
"Потеряла рассудок": на Западе высмеяли Бербок за ее слова о Путине - РИА Новости, 30.11.2022
"Потеряла рассудок": на Западе высмеяли Бербок за ее слова о Путине
Пользователи Twitter раскритиковали публикацию главы МИД Германии Анналены Бербок, в которой она заявила об использовании президентом России Владимиром Путиным... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:11
2022-11-30T14:11
2022-11-30T16:08
в мире
владимир путин
анналена бербок
россия
украина
киев
twitter
мид германии
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали публикацию главы МИД Германии Анналены Бербок, в которой она заявила об использовании президентом России Владимиром Путиным холода в качестве оружия против Украины.Комментаторы высмеяли абсурдность слов Бербок и обвинили ее в лицемерии, а также нежелании прекратить конфликт мирным путем."Я думал, что начало зимы в ноябре было вполне себе нормальным явлением. Если Путин мог бы действительно это делать, он решил бы проблему климатической катастрофы. Но Бербок беспокоит только вооружение и санкции, а не климат и мир", — съязвил участник обсуждения с ником petermhorn."Может ли Путин теперь манипулировать погодой? Ледяной ветер с востока. Так же и зимой. Перестаньте говорить, что победа Украины возможна. Потери можно минимизировать только путем переговоров. Зеленский и вы страдаете манией величия", — отметила Helen_Dark."У вас просто-напросто повреждена крыша. Соглашение между Россией и Украиной на хороших условиях уже было готово в апреле. Ваши приспешники из G7 помешали этому. Теперь они тоже могут за это заплатить", — прокомментировал Lebensfeuerin."Вы совсем уже потеряли рассудок, Бербок. Сначала вы вводите санкции против россиян, а затем говорите, что они используют энергию как оружие. А теперь Путин стал колдуном, использующим холод", — подытожил glue free.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. В частности, Германия столкнулась с энергетическим кризисом и была вынуждена ввести режим экономии: снизить температуру в жилых помещениях и офисах, отключить подсветку зданий, ограничить обогрев частных бассейнов и купален.Как неоднократно заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников по НАТО, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.
https://ria.ru/20221130/ukraina-1835206841.html
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в мире, владимир путин, анналена бербок, россия, украина, киев, twitter, мид германии, g7
В мире, Владимир Путин, Анналена Бербок, Россия, Украина, Киев, Twitter, МИД Германии, G7
14:11 30.11.2022 (обновлено: 16:08 30.11.2022)
"Потеряла рассудок": на Западе высмеяли Бербок за ее слова о Путине
Пользователи Twitter высмеяли главу МИД Германии Бербок за ее слова о Путине
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Пользователи Twitter
раскритиковали публикацию главы МИД Германии Анналены Бербок, в которой она заявила об использовании президентом России Владимиром Путиным холода в качестве оружия против Украины.
"Ему не сойдет с рук такая тактика. На прошлой встрече G7 был создан координационный механизм для оказания помощи Киеву. А сегодня мы расширили круг наших партнеров", — отметила немецкий политик.
Комментаторы высмеяли абсурдность слов Бербок и обвинили ее в лицемерии, а также нежелании прекратить конфликт мирным путем.
"Я думал, что начало зимы в ноябре было вполне себе нормальным явлением. Если Путин мог бы действительно это делать, он решил бы проблему климатической катастрофы. Но Бербок беспокоит только вооружение и санкции, а не климат и мир", — съязвил участник обсуждения с ником petermhorn.
"Может ли Путин теперь манипулировать погодой? Ледяной ветер с востока. Так же и зимой. Перестаньте говорить, что победа Украины возможна. Потери можно минимизировать только путем переговоров. Зеленский и вы страдаете манией величия", — отметила Helen_Dark.
"Вы несете полную чушь. Вас волновало, когда Киев на несколько месяцев отключил электричество и воду жителям Крыма? Нет! Так что прекратите это лицемерие", — посетовал BillyJ147.
"У вас просто-напросто повреждена крыша. Соглашение между Россией и Украиной на хороших условиях уже было готово в апреле. Ваши приспешники из G7 помешали этому. Теперь они тоже могут за это заплатить", — прокомментировал Lebensfeuerin.
"Вы совсем уже потеряли рассудок, Бербок. Сначала вы вводите санкции против россиян, а затем говорите, что они используют энергию как оружие. А теперь Путин стал колдуном, использующим холод", — подытожил glue free.
После начала российской военной спецоперации на Украине
западные страны усилили санкционное давление на Москву
, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. В частности, Германия столкнулась с энергетическим кризисом и была вынуждена ввести режим экономии: снизить температуру в жилых помещениях и офисах, отключить подсветку зданий, ограничить обогрев частных бассейнов и купален.
Как неоднократно заявлял Владимир Путин
, политика сдерживания и ослабления России
— долгосрочная стратегия США
и их союзников по НАТО, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.