https://ria.ru/20221130/bayden-1835398547.html
Байден готов "в крайнем случае" прибегнуть к военным средствам против Ирана
Байден готов "в крайнем случае" прибегнуть к военным средствам против Ирана - РИА Новости, 30.11.2022
Байден готов "в крайнем случае" прибегнуть к военным средствам против Ирана
Президент США Джо Байден готов в качестве крайней меры прибегнуть к военному вмешательству, чтобы не позволить Тегерану завладеть ядерным оружием, заявил... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T19:35
2022-11-30T19:35
2022-11-30T20:05
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден готов в качестве крайней меры прибегнуть к военному вмешательству, чтобы не позволить Тегерану завладеть ядерным оружием, заявил спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Роберт Малли во время дискуссии, организованной на площадке издания Foreign Policy.Как отметил высокопоставленный дипломат, в американском руководстве, между тем, по-прежнему отдают предпочтение дипломатии как наилучшему способу урегулирования вопроса о возможном появлении у Ирана атомного оружия.Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее выразил надежду на проведение технической встречи с иранскими представителями для решения открытых вопросов. Однако 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой указывается на обязанность Тегерана сотрудничать с агентством в расследовании, связанном с выявлением следов урана на трех незаявленных объектах. Постпред России при организации Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что тема 20-летней давности об обнаружении в Иране частиц урана приобрела не адекватное существу вопроса значение на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).Иранские СМИ сообщили, что в ответ на резолюцию МАГАТЭ Тегеран приступил к обогащению урана до 60 процентов на ядерном объекте Фордо, созданию новых центробежных каскадов IR2M и IR4 на ядерных объектах в Нетензе и Фордо, а также запуску там новых центрифуг.
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в мире, иран, государственный департамент сша, роберт малли, сша, джо байден
В мире, Иран, Государственный департамент США, Роберт Малли, США, Джо Байден
19:35 30.11.2022 (обновлено: 20:05 30.11.2022)
Байден готов "в крайнем случае" прибегнуть к военным средствам против Ирана
Малли: Байден готов прибегнуть к военным средствам, чтобы Иран не получил ядерное оружие