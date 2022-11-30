https://ria.ru/20221130/bayden-1835398547.html

Байден готов "в крайнем случае" прибегнуть к военным средствам против Ирана

Байден готов "в крайнем случае" прибегнуть к военным средствам против Ирана - РИА Новости, 30.11.2022

Байден готов "в крайнем случае" прибегнуть к военным средствам против Ирана

Президент США Джо Байден готов в качестве крайней меры прибегнуть к военному вмешательству, чтобы не позволить Тегерану завладеть ядерным оружием, заявил... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T19:35

2022-11-30T19:35

2022-11-30T20:05

в мире

иран

государственный департамент сша

роберт малли

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден готов в качестве крайней меры прибегнуть к военному вмешательству, чтобы не позволить Тегерану завладеть ядерным оружием, заявил спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Роберт Малли во время дискуссии, организованной на площадке издания Foreign Policy.Как отметил высокопоставленный дипломат, в американском руководстве, между тем, по-прежнему отдают предпочтение дипломатии как наилучшему способу урегулирования вопроса о возможном появлении у Ирана атомного оружия.Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее выразил надежду на проведение технической встречи с иранскими представителями для решения открытых вопросов. Однако 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой указывается на обязанность Тегерана сотрудничать с агентством в расследовании, связанном с выявлением следов урана на трех незаявленных объектах. Постпред России при организации Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что тема 20-летней давности об обнаружении в Иране частиц урана приобрела не адекватное существу вопроса значение на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).Иранские СМИ сообщили, что в ответ на резолюцию МАГАТЭ Тегеран приступил к обогащению урана до 60 процентов на ядерном объекте Фордо, созданию новых центробежных каскадов IR2M и IR4 на ядерных объектах в Нетензе и Фордо, а также запуску там новых центрифуг.

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в мире, иран, государственный департамент сша, роберт малли, сша, джо байден