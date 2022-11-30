https://ria.ru/20221130/balet-1835213120.html
В Большом театре воссоздали легендарный балет Фокина "Шопениана"
В Большом театре воссоздали легендарный балет Фокина "Шопениана" - РИА Новости, 30.11.2022
В Большом театре воссоздали легендарный балет Фокина "Шопениана"
В среду в Большом театре пройдет премьера воссозданного балета "Шопениана" в хореографии Михаила Фокина. Также будет представлено Большое классическое па из... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:14
2022-11-30T12:14
2022-11-30T12:15
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В среду в Большом театре пройдет премьера воссозданного балета "Шопениана" в хореографии Михаила Фокина. Также будет представлено Большое классическое па из "Пахиты" в хореографии Мариуса Петипа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа."ШОПЕНИАНА"У постановки нет сюжета. Языком пластических образов выражены настроения музыки Шопена: от романтической мечтательности и меланхолической грусти до светлой, лучезарной радости. Первая версия балета представляет собой разобщенные танцы к шопеновским пьесам, а для второй Фокин создал стилистически единую хореографическую композицию.В 1909 году после премьеры в Петербурге "Шопениана" шла в Париже, в ней танцевали Анна Павлова, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский. В Москве партии исполняли Матильда Кшесинская, Ольга Спесивцева, Галина Уланова.В Большом театре спектакль впервые был поставлен в 1932 году. В 2010-м на вечере памяти Улановой "Мона Лиза русского балета" "Шопениану" возобновил Николай Цискаридзе. Последний раз спектакль прошел в 2012-м.Режиссеры нынешней постановки Наталья Большакова и Вадим Гуляев (известный дуэт Кировского балета, призёры конкурсов балета в Варне и Москве), старались сохранить особенный фокинский стиль – подвижность, легкое дыхание, музыкальность. Главные партии исполняют ведущие солисты, в числе которых Мария Виноградова, Екатерина Крысанова, Анна Никулина, Элеонора Севенард, Артем Овчаренко, Семен Чудин, Вячеслав Лопатин.БОЛЬШОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ ПА ИЗ БАЛЕТА "ПАХИТА"Большое классическое па из балета "Пахита" на музыку Минкуса впервые было поставлено Петипа в 1881 году в качестве дополнительной сцены к спектаклю в Мариинском театре. И эти 25 минут, наполненные замечательными вариациями, фуэте, сольными и кордебалетными танцами, оказались подлинным шедевром.В Большом театре "Пахита" впервые была поставлена Петипа в 1848 году. В 1988-м балерина Марина Кондратьева и балетмейстер Петр Гусев возобновили Гран па на сцене ГАБТа. Сегодня в Большой его возвращает балетмейстер, специалист в области старинной балетной музыки и хореографии Юрий Бурлака.По его словам, в конце ХIХ века танцовщик Владимир Степанов разработал свою систему записи хореографических движений. По ней режиссер Мариинки Николай Сергеев записал 27 балетных спектаклей. Теперь в конце ХХI века появилась возможность обратиться к архиву Сергеева для серьезного изучения и восстановления шедевра Петипа.В постановке главные партии репетируют Анна Никулина, Элеонора Севенард, Екатерина Крысанова, Кристина Кретова, Артемий Беляков, Владислав Лантратов, Денис Родькин.
https://ria.ru/20221116/labirint-1831720429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, мариус петипа, михаил фокин, галина уланова, москва, санкт-петербург, париж, мариинский театр, большой театр, театр, балет, денис родькин, владислав лантратов, махар вазиев, николай цискаридзе, матильда кшесинская, куда сходить , что посмотреть
Культура, Новости культуры, Мариус Петипа, Михаил Фокин, Галина Уланова, Москва, Санкт-Петербург, Париж, Мариинский театр, Большой театр, Театр, Балет, Денис Родькин, Владислав Лантратов, Махар Вазиев, Николай Цискаридзе, Матильда Кшесинская, куда сходить , что посмотреть
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В среду в Большом театре пройдет премьера воссозданного балета "Шопениана" в хореографии Михаила Фокина. Также будет представлено Большое классическое па из "Пахиты" в хореографии Мариуса Петипа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.
У постановки нет сюжета. Языком пластических образов выражены настроения музыки Шопена: от романтической мечтательности и меланхолической грусти до светлой, лучезарной радости.
Первая версия балета представляет собой разобщенные танцы к шопеновским пьесам, а для второй Фокин создал стилистически единую хореографическую композицию.
"Удивительно, что этот строгий академист, воспитанный на балетах Петипа, поставил "Шопениану". Уникальность этой работы заключается в том, что здесь нет каких-то сложных номеров, технических новшеств, но это тот самый случай, когда ты не перестаешь восхищаться", — говорит Махар Вазиев, художественный руководитель балетной труппы Большого театра.
В 1909 году после премьеры в Петербурге "Шопениана" шла в Париже, в ней танцевали Анна Павлова, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский. В Москве партии исполняли Матильда Кшесинская, Ольга Спесивцева, Галина Уланова.
В Большом театре спектакль впервые был поставлен в 1932 году. В 2010-м на вечере памяти Улановой "Мона Лиза русского балета" "Шопениану" возобновил Николай Цискаридзе. Последний раз спектакль прошел в 2012-м.
Режиссеры нынешней постановки Наталья Большакова и Вадим Гуляев (известный дуэт Кировского балета, призёры конкурсов балета в Варне и Москве), старались сохранить особенный фокинский стиль – подвижность, легкое дыхание, музыкальность.
Главные партии исполняют ведущие солисты, в числе которых Мария Виноградова, Екатерина Крысанова, Анна Никулина, Элеонора Севенард, Артем Овчаренко, Семен Чудин, Вячеслав Лопатин.
БОЛЬШОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ ПА ИЗ БАЛЕТА "ПАХИТА"
Большое классическое па из балета "Пахита" на музыку Минкуса впервые было поставлено Петипа в 1881 году в качестве дополнительной сцены к спектаклю в Мариинском театре. И эти 25 минут, наполненные замечательными вариациями, фуэте, сольными и кордебалетными танцами, оказались подлинным шедевром.
В Большом театре "Пахита" впервые была поставлена Петипа в 1848 году. В 1988-м балерина Марина Кондратьева и балетмейстер Петр Гусев возобновили Гран па на сцене ГАБТа. Сегодня в Большой его возвращает балетмейстер, специалист в области старинной балетной музыки и хореографии Юрий Бурлака.
"В императорских театрах были штатные фотографы, которые фиксировали костюмы, декорации и отдельные сцены спектаклей. И это считалась вполне достаточным. Системы же записи танцев, а их было немало, всегда вызывали недоумение артистов: видимо потому, что они были не совсем совершенны", — сказал Бурлака.
По его словам, в конце ХIХ века танцовщик Владимир Степанов разработал свою систему записи хореографических движений. По ней режиссер Мариинки Николай Сергеев записал 27 балетных спектаклей. Теперь в конце ХХI века появилась возможность обратиться к архиву Сергеева для серьезного изучения и восстановления шедевра Петипа.
В постановке главные партии репетируют Анна Никулина, Элеонора Севенард, Екатерина Крысанова, Кристина Кретова, Артемий Беляков, Владислав Лантратов, Денис Родькин.