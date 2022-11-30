https://ria.ru/20221130/alimenty-1835341223.html

В Госдуму внесли проект о получении алиментов от военного, попавшего в плен

В Госдуму внесли проект о получении алиментов от военного, попавшего в плен - РИА Новости, 30.11.2022

В Госдуму внесли проект о получении алиментов от военного, попавшего в плен

Законопроект о продолжении выплат алиментов от военных, попавших в плен, лицам, ранее их получавшим, внесен в Госдуму главой комитета по обороне Совфеда... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:36

2022-11-30T16:36

2022-11-30T16:42

общество

виктор бондарев

госдума рф

совет федерации рф

россия

алименты

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Законопроект о продолжении выплат алиментов от военных, попавших в плен, лицам, ранее их получавшим, внесен в Госдуму главой комитета по обороне Совфеда Виктором Бондаревым и другими сенаторами."Настоящий проект федерального закона предлагает дополнить состав выгодоприобретателей (получателей денежных средств), в случае если военнослужащий захвачен в плен или в качестве заложника интернирован в нейтральную страну либо безвестно отсутствует, - иными членами семьи, которые ранее получали от военнослужащего алименты", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.Это позволит соблюсти требования семейного законодательства Российской Федерации и защитить права детей и других членов семьи, по сути находящихся на иждивении военнослужащего, на содержание, также отмечается там.

https://ria.ru/20221114/sudoproizvodstvo-1831314266.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, виктор бондарев, госдума рф, совет федерации рф, россия, алименты