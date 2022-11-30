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В Госдуму внесли проект о получении алиментов от военного, попавшего в плен - РИА Новости, 30.11.2022
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В Госдуму внесли проект о получении алиментов от военного, попавшего в плен
В Госдуму внесли проект о получении алиментов от военного, попавшего в плен - РИА Новости, 30.11.2022
В Госдуму внесли проект о получении алиментов от военного, попавшего в плен
Законопроект о продолжении выплат алиментов от военных, попавших в плен, лицам, ранее их получавшим, внесен в Госдуму главой комитета по обороне Совфеда... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:36
2022-11-30T16:42
общество
виктор бондарев
госдума рф
совет федерации рф
россия
алименты
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Законопроект о продолжении выплат алиментов от военных, попавших в плен, лицам, ранее их получавшим, внесен в Госдуму главой комитета по обороне Совфеда Виктором Бондаревым и другими сенаторами."Настоящий проект федерального закона предлагает дополнить состав выгодоприобретателей (получателей денежных средств), в случае если военнослужащий захвачен в плен или в качестве заложника интернирован в нейтральную страну либо безвестно отсутствует, - иными членами семьи, которые ранее получали от военнослужащего алименты", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.Это позволит соблюсти требования семейного законодательства Российской Федерации и защитить права детей и других членов семьи, по сути находящихся на иждивении военнослужащего, на содержание, также отмечается там.
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общество, виктор бондарев, госдума рф, совет федерации рф, россия, алименты
Общество, Виктор Бондарев, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Россия, алименты
16:36 30.11.2022 (обновлено: 16:42 30.11.2022)
 
В Госдуму внесли проект о получении алиментов от военного, попавшего в плен

В Госдуму внесли проект об алиментах от попавшего в плен военного лицам, их получавшим

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Законопроект о продолжении выплат алиментов от военных, попавших в плен, лицам, ранее их получавшим, внесен в Госдуму главой комитета по обороне Совфеда Виктором Бондаревым и другими сенаторами.
"Настоящий проект федерального закона предлагает дополнить состав выгодоприобретателей (получателей денежных средств), в случае если военнослужащий захвачен в плен или в качестве заложника интернирован в нейтральную страну либо безвестно отсутствует, - иными членами семьи, которые ранее получали от военнослужащего алименты", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.
Это позволит соблюсти требования семейного законодательства Российской Федерации и защитить права детей и других членов семьи, по сути находящихся на иждивении военнослужащего, на содержание, также отмечается там.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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ОбществоВиктор БондаревГосдума РФСовет Федерации РФРоссияалименты
 
 
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