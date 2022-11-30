https://ria.ru/20221130/afrika-1835316698.html
Лавров может дважды посетить страны Африки в январе-феврале
Лавров может дважды посетить страны Африки в январе-феврале - РИА Новости, 30.11.2022
Лавров может дважды посетить страны Африки в январе-феврале
Глава МИД РФ Сергей Лавров в январе-феврале следующего года может совершить два визита на африканский континент и посетить восемь стран, включая Марокко, заявил РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:40
2022-11-30T15:40
2022-11-30T15:41
сергей лавров
африка
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в январе-феврале следующего года может совершить два визита на африканский континент и посетить восемь стран, включая Марокко, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Предстоят в январе-феврале две поездки министра иностранных дел в Африку, сейчас запланировано посещение восьми стран, и плюс ещё Марокко - там двустороннее общение с министрами иностранных дел арабских стран, включая, конечно, арабские страны Северной Африки", - сказал Богданов в ходе конференции "Практические аспекты сотрудничества со странами Африки в новых условиях" в рамках подготовки ко второму саммиту и Экономическому форуму "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге в июле 2023 года.
https://ria.ru/20221129/udobreniya-1835087422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей лавров, африка, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Лавров, Африка, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:40 30.11.2022 (обновлено: 15:41 30.11.2022)
Лавров может дважды посетить страны Африки в январе-феврале
Замглавы МИД Богданов: Лавров может дважды посетить страны Африки в январе-феврале