Рейтинг@Mail.ru
Лавров может дважды посетить страны Африки в январе-феврале - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/afrika-1835316698.html
Лавров может дважды посетить страны Африки в январе-феврале
Лавров может дважды посетить страны Африки в январе-феврале - РИА Новости, 30.11.2022
Лавров может дважды посетить страны Африки в январе-феврале
Глава МИД РФ Сергей Лавров в январе-феврале следующего года может совершить два визита на африканский континент и посетить восемь стран, включая Марокко, заявил РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:40
2022-11-30T15:41
сергей лавров
африка
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805851703_268:0:2708:1372_1920x0_80_0_0_67837bb9f06119c8792a6dfc52cdd2ca.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в январе-феврале следующего года может совершить два визита на африканский континент и посетить восемь стран, включая Марокко, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Предстоят в январе-феврале две поездки министра иностранных дел в Африку, сейчас запланировано посещение восьми стран, и плюс ещё Марокко - там двустороннее общение с министрами иностранных дел арабских стран, включая, конечно, арабские страны Северной Африки", - сказал Богданов в ходе конференции "Практические аспекты сотрудничества со странами Африки в новых условиях" в рамках подготовки ко второму саммиту и Экономическому форуму "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге в июле 2023 года.
https://ria.ru/20221129/udobreniya-1835087422.html
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805851703_371:0:2407:1527_1920x0_80_0_0_42fbb737df5d34480034684721c0af8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, африка, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Лавров, Африка, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:40 30.11.2022 (обновлено: 15:41 30.11.2022)
 
Лавров может дважды посетить страны Африки в январе-феврале

Замглавы МИД Богданов: Лавров может дважды посетить страны Африки в январе-феврале

© РИА Новости / МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / МИД России
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в январе-феврале следующего года может совершить два визита на африканский континент и посетить восемь стран, включая Марокко, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Предстоят в январе-феврале две поездки министра иностранных дел в Африку, сейчас запланировано посещение восьми стран, и плюс ещё Марокко - там двустороннее общение с министрами иностранных дел арабских стран, включая, конечно, арабские страны Северной Африки", - сказал Богданов в ходе конференции "Практические аспекты сотрудничества со странами Африки в новых условиях" в рамках подготовки ко второму саммиту и Экономическому форуму "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге в июле 2023 года.
Водорастворимые и гранулированные удобрения - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 17:21
Первая партия российских удобрений отправилась из Европы в Африку
 
Сергей ЛавровАфрикаПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала