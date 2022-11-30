https://ria.ru/20221130/afrika-1835316698.html

Лавров может дважды посетить страны Африки в январе-феврале

Лавров может дважды посетить страны Африки в январе-феврале - РИА Новости, 30.11.2022

Лавров может дважды посетить страны Африки в январе-феврале

Глава МИД РФ Сергей Лавров в январе-феврале следующего года может совершить два визита на африканский континент и посетить восемь стран, включая Марокко, заявил РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T15:40

2022-11-30T15:40

2022-11-30T15:41

сергей лавров

африка

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в январе-феврале следующего года может совершить два визита на африканский континент и посетить восемь стран, включая Марокко, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Предстоят в январе-феврале две поездки министра иностранных дел в Африку, сейчас запланировано посещение восьми стран, и плюс ещё Марокко - там двустороннее общение с министрами иностранных дел арабских стран, включая, конечно, арабские страны Северной Африки", - сказал Богданов в ходе конференции "Практические аспекты сотрудничества со странами Африки в новых условиях" в рамках подготовки ко второму саммиту и Экономическому форуму "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге в июле 2023 года.

https://ria.ru/20221129/udobreniya-1835087422.html

африка

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Влада Копылова

сергей лавров, африка, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)