https://ria.ru/20221130/afrika-1835302590.html

Большинство африканских стран видят в России союзника, заявили в МИД

Большинство африканских стран видят в России союзника, заявили в МИД - РИА Новости, 30.11.2022

Большинство африканских стран видят в России союзника, заявили в МИД

Большинство африканских стран видят в России союзника, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия - Африка... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T15:20

2022-11-30T15:20

2022-11-30T16:25

россия

сша

евросоюз

олег озеров

африка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg

МОСКВА 30 ноя. РИА Новости. Большинство африканских стран видят в России союзника, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия - Африка Олег Озеров."Мы видим, что большинство африканских стран видит в России союзника, борющегося с неоколониальным господством Запада, а также альтернативный США и ЕС рынок. Безусловно, в рамках подготовки к саммиту будет обсуждаться и вопрос о создании новых инструментов и механизмов сотрудничества с африканскими странами", - сказал он в ходе конференции "Практические аспекты сотрудничества со странами Африки в новых условиях" в рамках подготовки ко второму саммиту и Экономическому форуму "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге в июле 2023 года.

https://ria.ru/20221130/afrika-1835316698.html

россия

сша

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, евросоюз, олег озеров, африка