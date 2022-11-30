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Большинство африканских стран видят в России союзника, заявили в МИД - РИА Новости, 30.11.2022
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Большинство африканских стран видят в России союзника, заявили в МИД
Большинство африканских стран видят в России союзника, заявили в МИД - РИА Новости, 30.11.2022
Большинство африканских стран видят в России союзника, заявили в МИД
Большинство африканских стран видят в России союзника, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия - Африка... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:20
2022-11-30T16:25
россия
сша
евросоюз
олег озеров
африка
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МОСКВА 30 ноя. РИА Новости. Большинство африканских стран видят в России союзника, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия - Африка Олег Озеров."Мы видим, что большинство африканских стран видит в России союзника, борющегося с неоколониальным господством Запада, а также альтернативный США и ЕС рынок. Безусловно, в рамках подготовки к саммиту будет обсуждаться и вопрос о создании новых инструментов и механизмов сотрудничества с африканскими странами", - сказал он в ходе конференции "Практические аспекты сотрудничества со странами Африки в новых условиях" в рамках подготовки ко второму саммиту и Экономическому форуму "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге в июле 2023 года.
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россия, сша, евросоюз, олег озеров, африка
Россия, США, Евросоюз, Олег Озеров, Африка
15:20 30.11.2022 (обновлено: 16:25 30.11.2022)
 
Большинство африканских стран видят в России союзника, заявили в МИД

МИД: большинство стран Африки видят в России союзника и альтернативный США и ЕС рынок

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА 30 ноя. РИА Новости. Большинство африканских стран видят в России союзника, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия - Африка Олег Озеров.
"Мы видим, что большинство африканских стран видит в России союзника, борющегося с неоколониальным господством Запада, а также альтернативный США и ЕС рынок. Безусловно, в рамках подготовки к саммиту будет обсуждаться и вопрос о создании новых инструментов и механизмов сотрудничества с африканскими странами", - сказал он в ходе конференции "Практические аспекты сотрудничества со странами Африки в новых условиях" в рамках подготовки ко второму саммиту и Экономическому форуму "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге в июле 2023 года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
15:40
Лавров может дважды посетить страны Африки в январе-феврале
 
РоссияСШАЕвросоюзОлег ОзеровАфрика
 
 
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