https://ria.ru/20221130/afrika-1835302590.html
Большинство африканских стран видят в России союзника, заявили в МИД
Большинство африканских стран видят в России союзника, заявили в МИД - РИА Новости, 30.11.2022
Большинство африканских стран видят в России союзника, заявили в МИД
Большинство африканских стран видят в России союзника, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия - Африка... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:20
2022-11-30T15:20
2022-11-30T16:25
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евросоюз
олег озеров
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МОСКВА 30 ноя. РИА Новости. Большинство африканских стран видят в России союзника, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия - Африка Олег Озеров."Мы видим, что большинство африканских стран видит в России союзника, борющегося с неоколониальным господством Запада, а также альтернативный США и ЕС рынок. Безусловно, в рамках подготовки к саммиту будет обсуждаться и вопрос о создании новых инструментов и механизмов сотрудничества с африканскими странами", - сказал он в ходе конференции "Практические аспекты сотрудничества со странами Африки в новых условиях" в рамках подготовки ко второму саммиту и Экономическому форуму "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге в июле 2023 года.
https://ria.ru/20221130/afrika-1835316698.html
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россия, сша, евросоюз, олег озеров, африка
Россия, США, Евросоюз, Олег Озеров, Африка
15:20 30.11.2022 (обновлено: 16:25 30.11.2022)
Большинство африканских стран видят в России союзника, заявили в МИД
МИД: большинство стран Африки видят в России союзника и альтернативный США и ЕС рынок