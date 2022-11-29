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В Британии рассказали, что произойдет с Украиной зимой без помощи Запада - РИА Новости, 29.11.2022
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В Британии рассказали, что произойдет с Украиной зимой без помощи Запада
В Британии рассказали, что произойдет с Украиной зимой без помощи Запада - РИА Новости, 29.11.2022
В Британии рассказали, что произойдет с Украиной зимой без помощи Запада
Украина не сможет пережить эту зиму без помощи со стороны западных стран из-за нехватки оборудования у энергетических компаний, написал обозреватель Guardian... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T01:36
2022-11-29T04:42
в мире
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Украина не сможет пережить эту зиму без помощи со стороны западных стран из-за нехватки оборудования у энергетических компаний, написал обозреватель Guardian Саймон Шлегель.В статье также говорится, что ВСУ столкнулись с нехваткой обмундирования для холодной погоды. На Украине ощущается дефицит генераторов, печей, обогревателей, что ставит Киев в еще большую зависимость от Запада, добавил Шлегель.По его мнению, Европа рискует столкнуться с дополнительным наплывом украинских беженцев, из-за этого страны континента рискуют получить "огромную брешь в и без того пострадавшей экономике"."Гуманитарный зимний кризис истощит как украинские, так и западные ресурсы", —резюмировал обозреватель.Вооруженные силы России начали наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, зачастую по всей стране.Очередной массированный удар состоялся 23 ноября. В Киеве заявили, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения осталось без света. Три дня спустя, как признали украинские власти, дефицит мощности в энергосистеме все еще составлял 25 процентов.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, европа, киев, евросоюз, великобритания
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Европа, Киев, Евросоюз, Великобритания
01:36 29.11.2022 (обновлено: 04:42 29.11.2022)
 
В Британии рассказали, что произойдет с Украиной зимой без помощи Запада

Guardian: Украина не переживет зиму без помощи Запада из-за проблем с энергообеспечением

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Украина не сможет пережить эту зиму без помощи со стороны западных стран из-за нехватки оборудования у энергетических компаний, написал обозреватель Guardian Саймон Шлегель.

"Украинские поставщики энергии заявляют, что у них заканчивается оборудование для быстрого восстановления электростанций, что делает перебои в работе все более продолжительными. Они нуждаются в запасных частях, строительных материалах и оборудовании, а также в материально-технической помощи для эффективного планирования отключений электроэнергии", — отметил журналист.

В статье также говорится, что ВСУ столкнулись с нехваткой обмундирования для холодной погоды. На Украине ощущается дефицит генераторов, печей, обогревателей, что ставит Киев в еще большую зависимость от Запада, добавил Шлегель.
По его мнению, Европа рискует столкнуться с дополнительным наплывом украинских беженцев, из-за этого страны континента рискуют получить "огромную брешь в и без того пострадавшей экономике".
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"Гуманитарный зимний кризис истощит как украинские, так и западные ресурсы", —резюмировал обозреватель.
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Очередной массированный удар состоялся 23 ноября. В Киеве заявили, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения осталось без света. Три дня спустя, как признали украинские власти, дефицит мощности в энергосистеме все еще составлял 25 процентов.
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