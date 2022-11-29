01:36 29.11.2022 (обновлено: 04:42 29.11.2022)
В Британии рассказали, что произойдет с Украиной зимой без помощи Запада
Guardian: Украина не переживет зиму без помощи Запада из-за проблем с энергообеспечением
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Украина не сможет пережить эту зиму без помощи со стороны западных стран из-за нехватки оборудования у энергетических компаний, написал обозреватель Guardian Саймон Шлегель.
"Украинские поставщики энергии заявляют, что у них заканчивается оборудование для быстрого восстановления электростанций, что делает перебои в работе все более продолжительными. Они нуждаются в запасных частях, строительных материалах и оборудовании, а также в материально-технической помощи для эффективного планирования отключений электроэнергии", — отметил журналист.
По его мнению, Европа рискует столкнуться с дополнительным наплывом украинских беженцев, из-за этого страны континента рискуют получить "огромную брешь в и без того пострадавшей экономике".
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"Гуманитарный зимний кризис истощит как украинские, так и западные ресурсы", —резюмировал обозреватель.
Вооруженные силы России начали наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, зачастую по всей стране.
Очередной массированный удар состоялся 23 ноября. В Киеве заявили, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения осталось без света. Три дня спустя, как признали украинские власти, дефицит мощности в энергосистеме все еще составлял 25 процентов.