https://ria.ru/20221129/zima-1834908757.html

В Британии рассказали, что произойдет с Украиной зимой без помощи Запада

В Британии рассказали, что произойдет с Украиной зимой без помощи Запада - РИА Новости, 29.11.2022

В Британии рассказали, что произойдет с Украиной зимой без помощи Запада

Украина не сможет пережить эту зиму без помощи со стороны западных стран из-за нехватки оборудования у энергетических компаний, написал обозреватель Guardian... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T01:36

2022-11-29T01:36

2022-11-29T04:42

в мире

украина

вооруженные силы украины

европа

киев

евросоюз

великобритания

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Украина не сможет пережить эту зиму без помощи со стороны западных стран из-за нехватки оборудования у энергетических компаний, написал обозреватель Guardian Саймон Шлегель.В статье также говорится, что ВСУ столкнулись с нехваткой обмундирования для холодной погоды. На Украине ощущается дефицит генераторов, печей, обогревателей, что ставит Киев в еще большую зависимость от Запада, добавил Шлегель.По его мнению, Европа рискует столкнуться с дополнительным наплывом украинских беженцев, из-за этого страны континента рискуют получить "огромную брешь в и без того пострадавшей экономике"."Гуманитарный зимний кризис истощит как украинские, так и западные ресурсы", —резюмировал обозреватель.Вооруженные силы России начали наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, зачастую по всей стране.Очередной массированный удар состоялся 23 ноября. В Киеве заявили, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения осталось без света. Три дня спустя, как признали украинские власти, дефицит мощности в энергосистеме все еще составлял 25 процентов.

https://ria.ru/20221122/blekaut-1833460023.html

https://ria.ru/20221112/kiev-1830991501.html

украина

европа

киев

великобритания

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Максим Горбачев

в мире, украина, вооруженные силы украины, европа, киев, евросоюз, великобритания