Рейтинг@Mail.ru
В России нашли новый способ для развития электронной компонентной базы - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20221129/yufu-1834796587.html
В России нашли новый способ для развития электронной компонентной базы
В России нашли новый способ для развития электронной компонентной базы - РИА Новости, 29.11.2022
В России нашли новый способ для развития электронной компонентной базы
Новый метод изготовления нанопленок из оксида алюминия для современной электроники нашли ученые ЮФУ. По их словам, технология обеспечивает более высокие... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T05:00
2022-11-29T05:00
наука
навигатор абитуриента
россия
южный федеральный университет
университетская наука
ростов-на-дону
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834805268_0:0:2999:1686_1920x0_80_0_0_6704071201fb172041c5e591dee74e4c.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Новый метод изготовления нанопленок из оксида алюминия для современной электроники нашли ученые ЮФУ. По их словам, технология обеспечивает более высокие параметры электронных компонентов, а также отличается от аналогов низкой себестоимостью и возможностью управления свойствами получаемого материала. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.Поиск эффективных технологий создания нанопленок и бездефектных покрытий — одна из ключевых задач в развитии современной электроники и оптики, рассказали ученые.Одна из технологий их получения основана на так называемом "золе-гель методе". Принцип его состоит в получении твердых частиц необходимого материала в пленкообразующем растворе с последующим формированием структурного каркаса. Удаление раствора при сохранении структуры пленки и термическом спекании позволяет получать монолитный материал.Специалисты Южного федерального университета (ЮФУ) предложили новый технологический процесс получения наноразмерных мембран из оксида алюминия, основанный на синтезе пленки золь-гель методом и ее спекании электронным лучом.По словам создателей, электронно-лучевая обработка позволяет формировать пленки с требуемыми свойствами, создавать уникальные поверхности и поверхностные структуры, устранять механические дефекты, а также удешевить производство ряда электронных компонентов и повысить их качество.Основой датчиков послужил сапфир, одна из фазовых модификаций оксида алюминия, — тугоплавкий материал с высокими механическими параметрами и хорошими изоляционными свойства, объяснили ученые. По их мнению, датчики на пленке оксида алюминия можно использовать в агрессивной среде, например, в морской воде."Существует метод получения датчиков на сапфировой мембране, однако это устаревшая технология, крайне трудоемкая и затратная. Наша технология позволяет получать такие же и более тонкие мембраны с меньшими ресурсными и трудовыми затратами", — подчеркнул Авдеев.Новый метод, по словам ученых ЮФУ, может быть реализован полностью на основе отечественных технологий и производственных мощностей.В настоящее время научный коллектив работает над развитием других технологий создания наноразмерных пленок с различными свойствами, необходимыми в современной электронике.
https://ria.ru/20220824/sgu-1811620147.html
https://ria.ru/20220719/nanochip-1803357991.html
https://ria.ru/20221013/urfu-1823405791.html
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834805268_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b15d1b4b410f533758e6e306d6e4ff46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
навигатор абитуриента, россия, южный федеральный университет, университетская наука, ростов-на-дону
Наука, Навигатор абитуриента, Россия, Южный федеральный университет, Университетская наука, Ростов-на-Дону
05:00 29.11.2022
 

В России нашли новый способ для развития электронной компонентной базы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЛаборант за работой
Лаборант за работой - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Новый метод изготовления нанопленок из оксида алюминия для современной электроники нашли ученые ЮФУ. По их словам, технология обеспечивает более высокие параметры электронных компонентов, а также отличается от аналогов низкой себестоимостью и возможностью управления свойствами получаемого материала. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
Поиск эффективных технологий создания нанопленок и бездефектных покрытий — одна из ключевых задач в развитии современной электроники и оптики, рассказали ученые.
Одна из технологий их получения основана на так называемом "золе-гель методе". Принцип его состоит в получении твердых частиц необходимого материала в пленкообразующем растворе с последующим формированием структурного каркаса. Удаление раствора при сохранении структуры пленки и термическом спекании позволяет получать монолитный материал.
В Лаборатории электро- и радиотехники кафедры радиотехники и электродинамики Саратовского университета - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 09:00Наука
Российские ученые предложили новые материалы для высокоточных детекторов
Специалисты Южного федерального университета (ЮФУ) предложили новый технологический процесс получения наноразмерных мембран из оксида алюминия, основанный на синтезе пленки золь-гель методом и ее спекании электронным лучом.
По словам создателей, электронно-лучевая обработка позволяет формировать пленки с требуемыми свойствами, создавать уникальные поверхности и поверхностные структуры, устранять механические дефекты, а также удешевить производство ряда электронных компонентов и повысить их качество.

"В нашей работе предложен оригинальный способ создания акустического мембранного датчика, диафрагма которого выполнена из монолитного оксида алюминия. Диафрагма из пленкообразующего раствора оксида алюминия наносилась на рабочий диффузор и спекалась электронным лучом", — рассказал доцент кафедры нанотехнологий и микросистемной техники ЮФУ Сергей Авдеев.

Основой датчиков послужил сапфир, одна из фазовых модификаций оксида алюминия, — тугоплавкий материал с высокими механическими параметрами и хорошими изоляционными свойства, объяснили ученые. По их мнению, датчики на пленке оксида алюминия можно использовать в агрессивной среде, например, в морской воде.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 05:02Наука
Российские ученые разработали наночип для сверхбыстрой передачи информации
"Существует метод получения датчиков на сапфировой мембране, однако это устаревшая технология, крайне трудоемкая и затратная. Наша технология позволяет получать такие же и более тонкие мембраны с меньшими ресурсными и трудовыми затратами", — подчеркнул Авдеев.
Новый метод, по словам ученых ЮФУ, может быть реализован полностью на основе отечественных технологий и производственных мощностей.
В настоящее время научный коллектив работает над развитием других технологий создания наноразмерных пленок с различными свойствами, необходимыми в современной электронике.
Снимок одного образца титаната кальция-меди - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 03:00Наука
В России смогли в десять раз улучшить свойства уникального полупроводника
 
НаукаНавигатор абитуриентаРоссияЮжный федеральный университетУниверситетская наукаРостов-на-Дону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала