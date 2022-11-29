https://ria.ru/20221129/yufu-1834796587.html

В России нашли новый способ для развития электронной компонентной базы

В России нашли новый способ для развития электронной компонентной базы - РИА Новости, 29.11.2022

В России нашли новый способ для развития электронной компонентной базы

Новый метод изготовления нанопленок из оксида алюминия для современной электроники нашли ученые ЮФУ. По их словам, технология обеспечивает более высокие... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T05:00

2022-11-29T05:00

2022-11-29T05:00

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Новый метод изготовления нанопленок из оксида алюминия для современной электроники нашли ученые ЮФУ. По их словам, технология обеспечивает более высокие параметры электронных компонентов, а также отличается от аналогов низкой себестоимостью и возможностью управления свойствами получаемого материала. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.Поиск эффективных технологий создания нанопленок и бездефектных покрытий — одна из ключевых задач в развитии современной электроники и оптики, рассказали ученые.Одна из технологий их получения основана на так называемом "золе-гель методе". Принцип его состоит в получении твердых частиц необходимого материала в пленкообразующем растворе с последующим формированием структурного каркаса. Удаление раствора при сохранении структуры пленки и термическом спекании позволяет получать монолитный материал.Специалисты Южного федерального университета (ЮФУ) предложили новый технологический процесс получения наноразмерных мембран из оксида алюминия, основанный на синтезе пленки золь-гель методом и ее спекании электронным лучом.По словам создателей, электронно-лучевая обработка позволяет формировать пленки с требуемыми свойствами, создавать уникальные поверхности и поверхностные структуры, устранять механические дефекты, а также удешевить производство ряда электронных компонентов и повысить их качество.Основой датчиков послужил сапфир, одна из фазовых модификаций оксида алюминия, — тугоплавкий материал с высокими механическими параметрами и хорошими изоляционными свойства, объяснили ученые. По их мнению, датчики на пленке оксида алюминия можно использовать в агрессивной среде, например, в морской воде."Существует метод получения датчиков на сапфировой мембране, однако это устаревшая технология, крайне трудоемкая и затратная. Наша технология позволяет получать такие же и более тонкие мембраны с меньшими ресурсными и трудовыми затратами", — подчеркнул Авдеев.Новый метод, по словам ученых ЮФУ, может быть реализован полностью на основе отечественных технологий и производственных мощностей.В настоящее время научный коллектив работает над развитием других технологий создания наноразмерных пленок с различными свойствами, необходимыми в современной электронике.

https://ria.ru/20220824/sgu-1811620147.html

https://ria.ru/20220719/nanochip-1803357991.html

https://ria.ru/20221013/urfu-1823405791.html

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навигатор абитуриента, россия, южный федеральный университет, университетская наука, ростов-на-дону