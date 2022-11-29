https://ria.ru/20221129/vympelkom-1834984521.html

Минцифры анализирует условия сделки по продаже "Вымпелкома"

Минцифры анализирует условия сделки по продаже "Вымпелкома" - РИА Новости, 29.11.2022

Минцифры анализирует условия сделки по продаже "Вымпелкома"

Заседание подкомиссии правительственной комиссии по иностранным инвестициям в РФ по вопросу продажи "Вымпелкома" (владеет брендом "Билайн") уже назначено, на... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:39

2022-11-29T12:39

2022-11-29T12:39

экономика

максут шадаев

россия

вымпелком

билайн

александр торбахов

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764057944_0:23:2000:1148_1920x0_80_0_0_5c12fee6e13774cdf77f21c885bbe1bf.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Заседание подкомиссии правительственной комиссии по иностранным инвестициям в РФ по вопросу продажи "Вымпелкома" (владеет брендом "Билайн") уже назначено, на данный момент Минцифры анализирует условия сделки, главный вопрос - будет ли инфраструктура оператора развиваться также активно, рассказал журналистам в кулуарах форума TAdviser SummIT 2022 глава Минцифры Максут Шадаев.Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon в начале ноября объявил, что начал процесс продажи своего бизнеса в России - компании "Вымпелком". Вскоре после этого "Вымпелком" сообщил, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей. Как отмечалось в релизе Veon, в рамках сделки компания была оценена в 370 миллиардов рублей. В пресс-службе "Билайна" РИА Новости разъяснили, что 240 миллиардов рублей – это чистый долг компании "Вымпелком"."Дата заседания назначена, сейчас анализируем условия сделки, будем приглашать представителей компании для обсуждения, собственно, модели", - сообщил министр в ответ на вопрос, когда будет назначена дата заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, на котором будет обсуждаться сделка по "Вымпелкому".Глава Минцифры также подчеркнул, что главное - это убедиться в том, что при любом варианте развития событий будет выбран тот, который будет означать активное развитие инфраструктуры "Вымпелкома".В начале марта в Минфине РФ была создана подкомиссия по выдаче разрешений на проведение сделок резидентов с иностранными лицами и валютных операций. Уточнялось, что для обеспечения финансовой стабильности и оперативной поддержки бизнеса подкомиссия наделена полномочиями по выдаче разрешений на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами, а также валютных операций.

https://ria.ru/20221129/finprodukty-1834756493.html

https://ria.ru/20221125/yandeks-1834275352.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, максут шадаев, россия, вымпелком, билайн, александр торбахов, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)