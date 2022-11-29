https://ria.ru/20221129/vympelkom-1834984521.html
Минцифры анализирует условия сделки по продаже "Вымпелкома"
Минцифры анализирует условия сделки по продаже "Вымпелкома" - РИА Новости, 29.11.2022
Минцифры анализирует условия сделки по продаже "Вымпелкома"
Заседание подкомиссии правительственной комиссии по иностранным инвестициям в РФ по вопросу продажи "Вымпелкома" (владеет брендом "Билайн") уже назначено, на... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:39
2022-11-29T12:39
2022-11-29T12:39
экономика
максут шадаев
россия
вымпелком
билайн
александр торбахов
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Заседание подкомиссии правительственной комиссии по иностранным инвестициям в РФ по вопросу продажи "Вымпелкома" (владеет брендом "Билайн") уже назначено, на данный момент Минцифры анализирует условия сделки, главный вопрос - будет ли инфраструктура оператора развиваться также активно, рассказал журналистам в кулуарах форума TAdviser SummIT 2022 глава Минцифры Максут Шадаев.Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon в начале ноября объявил, что начал процесс продажи своего бизнеса в России - компании "Вымпелком". Вскоре после этого "Вымпелком" сообщил, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей. Как отмечалось в релизе Veon, в рамках сделки компания была оценена в 370 миллиардов рублей. В пресс-службе "Билайна" РИА Новости разъяснили, что 240 миллиардов рублей – это чистый долг компании "Вымпелком"."Дата заседания назначена, сейчас анализируем условия сделки, будем приглашать представителей компании для обсуждения, собственно, модели", - сообщил министр в ответ на вопрос, когда будет назначена дата заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, на котором будет обсуждаться сделка по "Вымпелкому".Глава Минцифры также подчеркнул, что главное - это убедиться в том, что при любом варианте развития событий будет выбран тот, который будет означать активное развитие инфраструктуры "Вымпелкома".В начале марта в Минфине РФ была создана подкомиссия по выдаче разрешений на проведение сделок резидентов с иностранными лицами и валютных операций. Уточнялось, что для обеспечения финансовой стабильности и оперативной поддержки бизнеса подкомиссия наделена полномочиями по выдаче разрешений на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами, а также валютных операций.
https://ria.ru/20221129/finprodukty-1834756493.html
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экономика, максут шадаев, россия, вымпелком, билайн, александр торбахов, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Максут Шадаев, Россия, ВымпелКом, Билайн, Александр Торбахов, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры анализирует условия сделки по продаже "Вымпелкома"
Шадаев: Минцифры хочет убедиться, что сделка по "Вымпелкому" не замедлит развитие сети
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Заседание подкомиссии правительственной комиссии по иностранным инвестициям в РФ по вопросу продажи "Вымпелкома" (владеет брендом "Билайн") уже назначено, на данный момент Минцифры анализирует условия сделки, главный вопрос - будет ли инфраструктура оператора развиваться также активно, рассказал журналистам в кулуарах форума TAdviser SummIT 2022 глава Минцифры Максут Шадаев.
Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon в начале ноября объявил, что начал процесс продажи своего бизнеса в России - компании "Вымпелком". Вскоре после этого "Вымпелком" сообщил, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым
за 130 миллиардов рублей. Как отмечалось в релизе Veon, в рамках сделки компания была оценена в 370 миллиардов рублей. В пресс-службе "Билайна" РИА Новости разъяснили, что 240 миллиардов рублей – это чистый долг компании "Вымпелком".
"Дата заседания назначена, сейчас анализируем условия сделки, будем приглашать представителей компании для обсуждения, собственно, модели", - сообщил министр в ответ на вопрос, когда будет назначена дата заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, на котором будет обсуждаться сделка по "Вымпелкому".
"Наш самый главный вопрос в текущей модели: в случае совершения такой сделки может ли компания дальше активно развивать свою деятельность, свою инфраструктуру", - добавил Шадаев.
Глава Минцифры также подчеркнул, что главное - это убедиться в том, что при любом варианте развития событий будет выбран тот, который будет означать активное развитие инфраструктуры "Вымпелкома".
В начале марта в Минфине РФ была создана подкомиссия по выдаче разрешений на проведение сделок резидентов с иностранными лицами и валютных операций. Уточнялось, что для обеспечения финансовой стабильности и оперативной поддержки бизнеса подкомиссия наделена полномочиями по выдаче разрешений на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами, а также валютных операций.