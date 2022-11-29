https://ria.ru/20221129/vstrecha-1834974435.html
Встреча Путина и Кудрина не планируется, заявил Песков
Встреча Путина и Кудрина не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 29.11.2022
Встреча Путина и Кудрина не планируется, заявил Песков
Встречи президента России Владимира Путина с Алексеем Кудриным в ближайшее время не предусматривается, но он имел возможность передать свое прошение об отставке РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:21
2022-11-29T12:21
2022-11-29T12:24
политика
владимир путин
алексей кудрин
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834329299_0:354:2968:2024_1920x0_80_0_0_ab1a50e723a1601d3ed5606669440a41.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина с Алексеем Кудриным в ближайшее время не предусматривается, но он имел возможность передать свое прошение об отставке с поста главы Счетной палаты, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин подтвердил свой уход с поста и заявил, что подал соответствующее заявление президенту. Также ранее глава бюджетного комитета верхней палаты парламента Анатолий Артамонов сообщил РИА Новости, что в Совет Федерации поступило представление президента РФ об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты, комитет поддержал это решение.На вопрос, рекомендовал ли Кудрин какие-либо кандидатуры на этот пост, Песков сказал: "Что касается кандидатур, то мы традиционно никогда не анонсируем"."Нет, пока в ближайшее время никаких встреч с ним не предусматривается", - отметил Песков.На вопрос, как президент воспринял прошение об отставке Кудрина и была ли какая-либо эмоциональная реакция, Песков подчеркнул, что "в таких ситуациях вряд ли есть место эмоциональной реакции"."Они действительно бок о бок работали не одно десятилетие. Но сам Кудрин, как вы знаете, в своем заявлении отметил, что имеет ввиду дальше уже сосредотачиваться на крупных проектах, которые касаются большого количества людей, поэтому так или иначе какие-то пересечения с государством будут иметь место неизбежно", - отметил он.
https://ria.ru/20221127/zhukov-1834614997.html
https://ria.ru/20221129/ukraina-1834958669.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834329299_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_4bd8ed4bc623d0bdbae39f7ccdfece0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, алексей кудрин, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Политика, Владимир Путин, Алексей Кудрин, Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
12:21 29.11.2022 (обновлено: 12:24 29.11.2022)
Встреча Путина и Кудрина не планируется, заявил Песков
Песков заявил, что в ближайшее время встреча Путина и Кудрина не планируется
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина с Алексеем Кудриным в ближайшее время не предусматривается, но он имел возможность передать свое прошение об отставке с поста главы Счетной палаты, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин подтвердил свой уход с поста и заявил, что подал соответствующее заявление президенту. Также ранее глава бюджетного комитета верхней палаты парламента Анатолий Артамонов
сообщил РИА Новости, что в Совет Федерации
поступило представление президента РФ
об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты, комитет поддержал это решение.
"В ближайшее время каких-то встреч с Кудриным не было. Он имел возможность передать свое прошение об отставке главе государства", - сказал Песков журналистам.
На вопрос, рекомендовал ли Кудрин какие-либо кандидатуры на этот пост, Песков сказал: "Что касается кандидатур, то мы традиционно никогда не анонсируем".
"Нет, пока в ближайшее время никаких встреч с ним не предусматривается", - отметил Песков.
На вопрос, как президент воспринял прошение об отставке Кудрина и была ли какая-либо эмоциональная реакция, Песков подчеркнул, что "в таких ситуациях вряд ли есть место эмоциональной реакции".
"Они действительно бок о бок работали не одно десятилетие. Но сам Кудрин, как вы знаете, в своем заявлении отметил, что имеет ввиду дальше уже сосредотачиваться на крупных проектах, которые касаются большого количества людей, поэтому так или иначе какие-то пересечения с государством будут иметь место неизбежно", - отметил он.