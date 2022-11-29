https://ria.ru/20221129/vstrecha-1834974435.html

Встреча Путина и Кудрина не планируется, заявил Песков

Встреча Путина и Кудрина не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 29.11.2022

Встреча Путина и Кудрина не планируется, заявил Песков

Встречи президента России Владимира Путина с Алексеем Кудриным в ближайшее время не предусматривается, но он имел возможность передать свое прошение об отставке РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:21

2022-11-29T12:21

2022-11-29T12:24

политика

владимир путин

алексей кудрин

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина с Алексеем Кудриным в ближайшее время не предусматривается, но он имел возможность передать свое прошение об отставке с поста главы Счетной палаты, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин подтвердил свой уход с поста и заявил, что подал соответствующее заявление президенту. Также ранее глава бюджетного комитета верхней палаты парламента Анатолий Артамонов сообщил РИА Новости, что в Совет Федерации поступило представление президента РФ об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты, комитет поддержал это решение.На вопрос, рекомендовал ли Кудрин какие-либо кандидатуры на этот пост, Песков сказал: "Что касается кандидатур, то мы традиционно никогда не анонсируем"."Нет, пока в ближайшее время никаких встреч с ним не предусматривается", - отметил Песков.На вопрос, как президент воспринял прошение об отставке Кудрина и была ли какая-либо эмоциональная реакция, Песков подчеркнул, что "в таких ситуациях вряд ли есть место эмоциональной реакции"."Они действительно бок о бок работали не одно десятилетие. Но сам Кудрин, как вы знаете, в своем заявлении отметил, что имеет ввиду дальше уже сосредотачиваться на крупных проектах, которые касаются большого количества людей, поэтому так или иначе какие-то пересечения с государством будут иметь место неизбежно", - отметил он.

https://ria.ru/20221127/zhukov-1834614997.html

https://ria.ru/20221129/ukraina-1834958669.html

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политика, владимир путин, алексей кудрин, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)