https://ria.ru/20221129/vorobey-1835035855.html

Директор Елены Воробей опровергла слухи о переезде артистки в Израиль

Директор Елены Воробей опровергла слухи о переезде артистки в Израиль - РИА Новости, 29.11.2022

Директор Елены Воробей опровергла слухи о переезде артистки в Израиль

Директор Елены Воробей Олеся Подлесная опровергла слухи о переезде артистки в Израиль после ее интервью. Она сообщила о гастролях юмористки. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:53

2022-11-29T14:53

2022-11-29T14:53

шоубиз

елена воробей

израиль

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Директор Елены Воробей Олеся Подлесная опровергла слухи о переезде артистки в Израиль после ее интервью. Она сообщила о гастролях юмористки. Она также добавила, что пародистка вернется в Россию в декабре.Накануне в СМИ появилась информация об эмиграции артистки. Причиной послужило интервью, которое Воробей дала в Израиле. Она призналась, что находилась в Москве в "жутком стрессе". Елена Воробей – российская юмористка, ведущая и певица, участница передачи "Аншлаг". Стала известна в 90-е благодаря пародиям на звезд эстрады. Ранее Родион Газманов ответил на слухи об эмиграции отца в Израиль. Он сообщил, что певец "не стал бы этим заниматься, особенно в такое время".

https://ria.ru/20221128/vaykule-1834687890.html

израиль

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

елена воробей, израиль