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Директор Елены Воробей опровергла слухи о переезде артистки в Израиль - РИА Новости, 29.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221129/vorobey-1835035855.html
Директор Елены Воробей опровергла слухи о переезде артистки в Израиль
Директор Елены Воробей опровергла слухи о переезде артистки в Израиль - РИА Новости, 29.11.2022
Директор Елены Воробей опровергла слухи о переезде артистки в Израиль
Директор Елены Воробей Олеся Подлесная опровергла слухи о переезде артистки в Израиль после ее интервью. Она сообщила о гастролях юмористки. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:53
2022-11-29T14:53
шоубиз
елена воробей
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Директор Елены Воробей Олеся Подлесная опровергла слухи о переезде артистки в Израиль после ее интервью. Она сообщила о гастролях юмористки. Она также добавила, что пародистка вернется в Россию в декабре.Накануне в СМИ появилась информация об эмиграции артистки. Причиной послужило интервью, которое Воробей дала в Израиле. Она призналась, что находилась в Москве в "жутком стрессе". Елена Воробей – российская юмористка, ведущая и певица, участница передачи "Аншлаг". Стала известна в 90-е благодаря пародиям на звезд эстрады. Ранее Родион Газманов ответил на слухи об эмиграции отца в Израиль. Он сообщил, что певец "не стал бы этим заниматься, особенно в такое время".
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елена воробей, израиль
Шоубиз, Елена Воробей, Израиль
14:53 29.11.2022
 
Директор Елены Воробей опровергла слухи о переезде артистки в Израиль

Директор Елены Воробей Олеся Подлесная опровергла слухи о переезде артистки в Израиль

© Youtube-канал Super!Елена Воробей в интернет-подкасте "Super!"
Елена Воробей в интернет-подкасте Super!
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Директор Елены Воробей Олеся Подлесная опровергла слухи о переезде артистки в Израиль после ее интервью. Она сообщила о гастролях юмористки.
"Это неправда. У нее гастроли. У нее шесть концертов сольных, которые проходят с аншлагами", – рассказала менеджер знаменитости в интервью "Пятому каналу".
Она также добавила, что пародистка вернется в Россию в декабре.

"Уже четвертого декабря она ведет на "Дорожном радио" церемонию награждения в Питере", – поделилась Подлесная.

Накануне в СМИ появилась информация об эмиграции артистки. Причиной послужило интервью, которое Воробей дала в Израиле. Она призналась, что находилась в Москве в "жутком стрессе".
Елена Воробей – российская юмористка, ведущая и певица, участница передачи "Аншлаг". Стала известна в 90-е благодаря пародиям на звезд эстрады.
Ранее Родион Газманов ответил на слухи об эмиграции отца в Израиль. Он сообщил, что певец "не стал бы этим заниматься, особенно в такое время".
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ШоубизЕлена ВоробейИзраиль
 
 
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