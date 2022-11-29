https://ria.ru/20221129/vorobey-1835035855.html
Директор Елены Воробей опровергла слухи о переезде артистки в Израиль
Директор Елены Воробей опровергла слухи о переезде артистки в Израиль - РИА Новости, 29.11.2022
Директор Елены Воробей опровергла слухи о переезде артистки в Израиль
Директор Елены Воробей Олеся Подлесная опровергла слухи о переезде артистки в Израиль после ее интервью. Она сообщила о гастролях юмористки. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:53
2022-11-29T14:53
2022-11-29T14:53
шоубиз
елена воробей
израиль
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Директор Елены Воробей Олеся Подлесная опровергла слухи о переезде артистки в Израиль после ее интервью. Она сообщила о гастролях юмористки. Она также добавила, что пародистка вернется в Россию в декабре.Накануне в СМИ появилась информация об эмиграции артистки. Причиной послужило интервью, которое Воробей дала в Израиле. Она призналась, что находилась в Москве в "жутком стрессе". Елена Воробей – российская юмористка, ведущая и певица, участница передачи "Аншлаг". Стала известна в 90-е благодаря пародиям на звезд эстрады. Ранее Родион Газманов ответил на слухи об эмиграции отца в Израиль. Он сообщил, что певец "не стал бы этим заниматься, особенно в такое время".
https://ria.ru/20221128/vaykule-1834687890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена воробей, израиль
Шоубиз, Елена Воробей, Израиль
Директор Елены Воробей опровергла слухи о переезде артистки в Израиль
Директор Елены Воробей Олеся Подлесная опровергла слухи о переезде артистки в Израиль
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Директор Елены Воробей Олеся Подлесная опровергла слухи о переезде артистки в Израиль после ее интервью. Она сообщила о гастролях юмористки.
"
Это неправда. У нее гастроли. У нее шесть концертов сольных, которые проходят с аншлагами", – рассказала
менеджер знаменитости в интервью "Пятому каналу".
Она также добавила, что пародистка вернется в Россию в декабре.
"Уже четвертого декабря она ведет на "Дорожном радио" церемонию награждения в Питере", – поделилась Подлесная.
Накануне в СМИ появилась информация об эмиграции артистки. Причиной послужило интервью, которое Воробей дала в Израиле. Она призналась, что находилась в Москве в "жутком стрессе".
Елена Воробей – российская юмористка, ведущая и певица, участница передачи "Аншлаг". Стала известна в 90-е благодаря пародиям на звезд эстрады.
Ранее Родион Газманов ответил
на слухи об эмиграции отца в Израиль. Он сообщил, что певец "не стал бы этим заниматься, особенно в такое время".