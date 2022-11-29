https://ria.ru/20221129/volggtu-1834805035.html

Российский цифровой метод может укрепить нефтедобывающие установки

Российский цифровой метод может укрепить нефтедобывающие установки - РИА Новости, 29.11.2022

Российский цифровой метод может укрепить нефтедобывающие установки

Специалисты Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) разработали методику цифровых двойников, которая поможет повысить прочность... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T07:00

2022-11-29T07:00

2022-11-29T11:14

наука

университетская наука

волгоградский государственный технический университет (волггту)

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Специалисты Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) разработали методику цифровых двойников, которая поможет повысить прочность стальных канатов для нефтедобывающих установок. Результаты их исследования опубликованы в журнале The International Journal of Advanced Manufacturing Technology.Как поясняют ученые, на большинстве нефтяных скважин мира используются штанговые насосы. На них в качестве привода установлены станки-качалки, соединенные с насосом, погруженным в скважину, стальной штангой. В последние годы штангу стали заменять специальным стальным канатом, что позволяет размещать насос в наклоненной скважине малого диаметра.Вместе с тем возникла проблема с эксплуатационной надежностью таких канатных штанг — из-за недостаточной прочности они приходят в негодность, а это тормозит процесс нефтедобычи. Поэтому оптимизация их конструкции — одна из практических задач, отметили в ВолгГТУ.Традиционно стальные тросы и канаты проектируют согласно научно-технической документации и экспериментально определяют, какое усилие они способны выдержать. Но алгоритмы расчета прочности не могут учесть всех конструктивных особенностей, например размера и формы проволок в слоях или величину зазоров между проволоками.Поэтому специалисты из ВолгГТУ разработали метод расчета необходимых параметров для сборки каната с помощью его цифрового двойника — создавая детальную компьютерную 3D-модель каната и подбирая оптимальное соотношение параметров.По его словам, исследователям удалось выявить влияние минимальных изменений размеров элементов конструкции на распределение напряжений и деформаций по изделию.Далее спроектированный канат изготавливают в металле и передают для натурных испытаний. Это позволяет уменьшить количество повторяющихся дорогостоящих тестов.Цифровой двойник дает возможность проверить несколько альтернативных вариантов соотношения параметров, выявить достоинства и недостатки каждого и выбрать оптимальный, а в итоге — сэкономить не только деньги, но и время при постановке на производство новых видов конструкции, пояснил эксперт."Сейчас мы разрабатываем оптимальный канат, будем уточнять наиболее соответствующие диаметры проволок, зазоры между ними и сопоставлять результаты внесения различных изменений. По нашим расчетам, метод позволит повысить нагрузочную способность канатной штанги нефтедобывающих установок на 20 процентов", — продолжил Гуревич.Он обратил внимание на то, что расчет свойств проволочных изделий методом компьютерного моделирования уже опробовали при конструировании проводов воздушных линий электропередач и грозозащитных тросов. Прочность разработанных образцов оказалась выше, чем у тех, что уже используются в промышленности.Дальнейшей задачей научного коллектива Гуревич назвал объединение возможностей с ведущими производителями канатной продукции для выпуска высококачественных стальных компонентов нефтедобывающих установок.Исследование проводилось в рамках стратегического проекта ВолгГТУ по программе "Приоритет-2030". Всего у вуза четыре подобных проекта, в том числе "Центр цифровых научно-образовательных проектов и разработок" и "Технологии для промышленного инновационного кластера".

https://ria.ru/20221122/volggtu-1833174857.html

https://ria.ru/20221128/samarskiy_universitet-1834251131.html

https://ria.ru/20221111/mtusi-1830572019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

университетская наука, волгоградский государственный технический университет (волггту), навигатор абитуриента, россия, волгоград, нефть