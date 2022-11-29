https://ria.ru/20221129/ukraina-1835086174.html
"Отдайте все пять танков": в Сети высмеяли слова главы МИД Литвы об Украине
"Отдайте все пять танков": в Сети высмеяли слова главы МИД Литвы об Украине - РИА Новости, 29.11.2022
"Отдайте все пять танков": в Сети высмеяли слова главы МИД Литвы об Украине
Пользователи Twitter раскритиковали предложение главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о передаче Украине танков НАТО. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:16
2022-11-29T17:16
2022-11-29T18:11
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали предложение главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о передаче Украине танков НАТО.Однако пользователи социальной сети с негативом отнеслись к идее Ландсбергиса."Литва может начать с отправки всех своих пяти танков Украине", — пошутил комментатор с ником TN."Литва ностальгирует по тем славным временам, когда она контролировала Украину?" — поинтересовался RRC."Удалите все социальные сети! Эти глобалисты играют в игру!" — съязвил DraveNStorM."Украина когда-нибудь перестанет клянчить деньги? Если бы они не были так коррумпированны, они могли бы сами вести свою войну", — предположил Chalk Shark."Ты жалок! Самый большой обман с отмыванием денег в истории!" — возмутился Steve Forman."Безмозглый разжигатель войны", — также прокомментировал пост Габриэлюса пользователь с ником SoldieroftruthV."Украина должна быть денацифицирована в срочном порядке, пока нацистская зараза не распространилась", — заключил Mario.На фоне спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что накачивание Украины военной техникой только затягивает конфликт, а иностранный транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221126/zelenskiy-1834502801.html
https://ria.ru/20221125/litva-1834250991.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221126/podderzhka-1834505830.html
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в мире, габриэлюс ландсбергис, украина, литва, twitter, нато, россия
В мире, Габриэлюс Ландсбергис, Украина, Литва, Twitter, НАТО, Россия
17:16 29.11.2022 (обновлено: 18:11 29.11.2022)
"Отдайте все пять танков": в Сети высмеяли слова главы МИД Литвы об Украине
Пользователи Twitter высмеяли идею главы МИД Литвы Ландсбергиса передать ВСУ танки НАТО
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Пользователи Twitter
раскритиковали предложение главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о передаче Украине танков НАТО.
"Мое послание коллегам-министрам иностранных дел на сегодняшнем собрании НАТО простое: будьте спокойны и передайте танки (Украине. — Прим. ред.)", — написал дипломат в соцсетях.
Однако пользователи социальной сети с негативом отнеслись к идее Ландсбергиса.
"Литва может начать с отправки всех своих пяти танков Украине", — пошутил комментатор с ником TN.
"Литва ностальгирует по тем славным временам, когда она контролировала Украину?" — поинтересовался RRC.
"Удалите все социальные сети! Эти глобалисты играют в игру!" — съязвил DraveNStorM.
"Тысячи танков не помогут Украине победить Россию. Почему тебе это непонятно?" — задался вопросом Raso.
"Украина когда-нибудь перестанет клянчить деньги? Если бы они не были так коррумпированны, они могли бы сами вести свою войну", — предположил Chalk Shark.
"Ты жалок! Самый большой обман с отмыванием денег в истории!" — возмутился Steve Forman.
"В Европе неонацизм, остановите марионеточный режим Зеленского", — потребовал Salt.
"Безмозглый разжигатель войны", — также прокомментировал пост Габриэлюса пользователь с ником SoldieroftruthV.
"Украина должна быть денацифицирована в срочном порядке, пока нацистская зараза не распространилась", — заключил Mario.
На фоне спецоперации на Украине США
и их союзники по НАТО
поддерживают Киев поставками оружия. Москва
, со своей стороны, неоднократно заявляла, что накачивание Украины военной техникой только затягивает конфликт, а иностранный транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.