https://ria.ru/20221129/ukraina-1835086174.html

"Отдайте все пять танков": в Сети высмеяли слова главы МИД Литвы об Украине

"Отдайте все пять танков": в Сети высмеяли слова главы МИД Литвы об Украине - РИА Новости, 29.11.2022

"Отдайте все пять танков": в Сети высмеяли слова главы МИД Литвы об Украине

Пользователи Twitter раскритиковали предложение главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о передаче Украине танков НАТО. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T17:16

2022-11-29T17:16

2022-11-29T18:11

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали предложение главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о передаче Украине танков НАТО.Однако пользователи социальной сети с негативом отнеслись к идее Ландсбергиса."Литва может начать с отправки всех своих пяти танков Украине", — пошутил комментатор с ником TN."Литва ностальгирует по тем славным временам, когда она контролировала Украину?" — поинтересовался RRC."Удалите все социальные сети! Эти глобалисты играют в игру!" — съязвил DraveNStorM."Украина когда-нибудь перестанет клянчить деньги? Если бы они не были так коррумпированны, они могли бы сами вести свою войну", — предположил Chalk Shark."Ты жалок! Самый большой обман с отмыванием денег в истории!" — возмутился Steve Forman."Безмозглый разжигатель войны", — также прокомментировал пост Габриэлюса пользователь с ником SoldieroftruthV."Украина должна быть денацифицирована в срочном порядке, пока нацистская зараза не распространилась", — заключил Mario.На фоне спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что накачивание Украины военной техникой только затягивает конфликт, а иностранный транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221126/zelenskiy-1834502801.html

https://ria.ru/20221125/litva-1834250991.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221126/podderzhka-1834505830.html

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в мире, габриэлюс ландсбергис, украина, литва, twitter, нато, россия