https://ria.ru/20221129/ukraina-1835007877.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.11.2022
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник на всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:42
2022-11-29T13:42
2022-11-29T13:51
специальная военная операция на украине
украина
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник на всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:42 29.11.2022 (обновлено: 13:51 29.11.2022)
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Онлайн-карта сообщила о воздушной тревоге на всей территории Украины