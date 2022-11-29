https://ria.ru/20221129/uilan-1835151022.html
Брат Пола Уилана предполагает, что он может находиться в тюремной больнице
Брат Пола Уилана предполагает, что он может находиться в тюремной больнице - РИА Новости, 29.11.2022
Брат Пола Уилана предполагает, что он может находиться в тюремной больнице
Отбывающий наказание в российской тюрьме по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан, возможно, госпитализирован, заявил его брат Дэвид Уилан. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T23:27
2022-11-29T23:27
2022-11-29T23:27
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Отбывающий наказание в российской тюрьме по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан, возможно, госпитализирован, заявил его брат Дэвид Уилан.Он отметил, что брат не жаловался на здоровье, причины госпитализации семье непонятны, посещавшие его дипломаты также сочли, что Пол в порядке. По словам Дэвида Уилана, при разговоре с родителями 23 ноября его брат не упоминал, что переведен в больницу."Мы беспокоимся, что у него появились медицинские проблемы, потребовавшие срочной помощи, о которых не сообщается", - заявил Уилан, допустив, что его брат мог быть помещен в одиночную камеру. Официального подтверждения этой информации в РИА Новости не поступало.В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием, на осужденного за шпионаж в РФ Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер (в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков).В ноябре замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена Виктора Бута, и предположил, что он среди тех, кто обсуждается в рамках обмена, "потому что это всегда на слуху и много обсуждается". При этом Рябков подчеркнул, что в контексте диалога по теме "американцы демонстрируют некоторую внешнюю активность, мы работаем профессионально по специальному каналу".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пол уилан, виктор бут, сергей рябков, россия, сша, москва
В мире, Пол Уилан, Виктор Бут, Сергей Рябков, Россия, США, Москва
Брат Пола Уилана предполагает, что он может находиться в тюремной больнице
Брат осужденного в России Пола Уилана считает, что он может находиться в тюремной больнице
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Отбывающий наказание в российской тюрьме по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан, возможно, госпитализирован, заявил его брат Дэвид Уилан.
"Сотрудники колонии говорят, что его 17 ноября перевели в тюремную больницу", - говорится в сообщении Уилана.
Он отметил, что брат не жаловался на здоровье, причины госпитализации семье непонятны, посещавшие его дипломаты также сочли, что Пол в порядке. По словам Дэвида Уилана, при разговоре с родителями 23 ноября его брат не упоминал, что переведен в больницу.
"Мы беспокоимся, что у него появились медицинские проблемы, потребовавшие срочной помощи, о которых не сообщается", - заявил Уилан, допустив, что его брат мог быть помещен в одиночную камеру. Официального подтверждения этой информации в РИА Новости не поступало.
В конце июля Вашингтон
, по данным СМИ, предложил Москве
обменять российского бизнесмена Виктора Бута
, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием, на осужденного за шпионаж в РФ
Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер
(в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков).
В ноябре замминистра иностранных дел России Сергей Рябков
заявил, что Москва рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена Виктора Бута, и предположил, что он среди тех, кто обсуждается в рамках обмена, "потому что это всегда на слуху и много обсуждается". При этом Рябков подчеркнул, что в контексте диалога по теме "американцы демонстрируют некоторую внешнюю активность, мы работаем профессионально по специальному каналу".