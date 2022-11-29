https://ria.ru/20221129/uilan-1835151022.html

Брат Пола Уилана предполагает, что он может находиться в тюремной больнице

Брат Пола Уилана предполагает, что он может находиться в тюремной больнице - РИА Новости, 29.11.2022

Брат Пола Уилана предполагает, что он может находиться в тюремной больнице

Отбывающий наказание в российской тюрьме по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан, возможно, госпитализирован, заявил его брат Дэвид Уилан. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T23:27

2022-11-29T23:27

2022-11-29T23:27

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Отбывающий наказание в российской тюрьме по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан, возможно, госпитализирован, заявил его брат Дэвид Уилан.Он отметил, что брат не жаловался на здоровье, причины госпитализации семье непонятны, посещавшие его дипломаты также сочли, что Пол в порядке. По словам Дэвида Уилана, при разговоре с родителями 23 ноября его брат не упоминал, что переведен в больницу."Мы беспокоимся, что у него появились медицинские проблемы, потребовавшие срочной помощи, о которых не сообщается", - заявил Уилан, допустив, что его брат мог быть помещен в одиночную камеру. Официального подтверждения этой информации в РИА Новости не поступало.В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием, на осужденного за шпионаж в РФ Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер (в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков).В ноябре замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена Виктора Бута, и предположил, что он среди тех, кто обсуждается в рамках обмена, "потому что это всегда на слуху и много обсуждается". При этом Рябков подчеркнул, что в контексте диалога по теме "американцы демонстрируют некоторую внешнюю активность, мы работаем профессионально по специальному каналу".

https://ria.ru/20221118/uilan-1832646122.html

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, пол уилан, виктор бут, сергей рябков, россия, сша, москва