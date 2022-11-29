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Канадские ученые открыли неизвестные минералы в метеорите из Сомали - РИА Новости, 29.11.2022
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Наука
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Канадские ученые открыли неизвестные минералы в метеорите из Сомали
Канадские ученые открыли неизвестные минералы в метеорите из Сомали - РИА Новости, 29.11.2022
Канадские ученые открыли неизвестные минералы в метеорите из Сомали
Исследователи канадского Университета Альберты обнаружили в 15-тонном метеорите из Сомали как минимум два ранее не встречавшихся на Земле минерала. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T19:07
2022-11-29T19:20
наука
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Исследователи канадского Университета Альберты обнаружили в 15-тонном метеорите из Сомали как минимум два ранее не встречавшихся на Земле минерала.Открытие было сделано при анализе 70-граммового кусочка, который был отправлен в Канаду для исследований, специалисты не исключают возможность выявить третий минерал, говорится в коммюнике университета.Новые минералы были названы элалиит и элкинстантонит. Отмечается, что первый получил свое название от самого метеорита, известного как "Эль-Али", поскольку был найден недалеко от города Эль-Али в сомалийской провинции Хиран. Второй минерал назван в честь планетолога Линди Элкинса-Тантона, который возглавит исследовательскую часть предстоящей миссии НАСА по изучению металлического астероида "Психея".Будущее метеорита остается неопределенным. Крис Херд, профессор кафедры наук о Земле в Университете Альберты, сообщил, что, согласно полученной исследователями информации, метеорит был перевезен в Китай в поисках потенциального покупателя. Пока неясно, будут ли доступны его образцы для научных целей.Метеорит "Эль-Али" занимает девятое место в списке самых крупных метеоритов мира. Он был найден в Сомали в 2020 году. Как пишет газета Guardian, местные погонщики верблюдов утверждают, что этот метеорит был хорошо известен им на протяжении многих поколений и фигурировал в их песнях и стихах под названием "Сумерки".
https://ria.ru/20220809/meteorit-1808229457.html
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сомали, наука, канада, в мире, китай
Наука, Сомали, Наука, Канада, В мире, Китай
19:07 29.11.2022 (обновлено: 19:20 29.11.2022)
 
Канадские ученые открыли неизвестные минералы в метеорите из Сомали

Исследователи канадского Университета Альберты открыли два минерала в метеорите из Сомали

© Фото : FreepikУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : Freepik
Ученые в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Исследователи канадского Университета Альберты обнаружили в 15-тонном метеорите из Сомали как минимум два ранее не встречавшихся на Земле минерала.
Открытие было сделано при анализе 70-граммового кусочка, который был отправлен в Канаду для исследований, специалисты не исключают возможность выявить третий минерал, говорится в коммюнике университета.
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Новые минералы были названы элалиит и элкинстантонит. Отмечается, что первый получил свое название от самого метеорита, известного как "Эль-Али", поскольку был найден недалеко от города Эль-Али в сомалийской провинции Хиран. Второй минерал назван в честь планетолога Линди Элкинса-Тантона, который возглавит исследовательскую часть предстоящей миссии НАСА по изучению металлического астероида "Психея".
Будущее метеорита остается неопределенным. Крис Херд, профессор кафедры наук о Земле в Университете Альберты, сообщил, что, согласно полученной исследователями информации, метеорит был перевезен в Китай в поисках потенциального покупателя. Пока неясно, будут ли доступны его образцы для научных целей.
Метеорит "Эль-Али" занимает девятое место в списке самых крупных метеоритов мира. Он был найден в Сомали в 2020 году. Как пишет газета Guardian, местные погонщики верблюдов утверждают, что этот метеорит был хорошо известен им на протяжении многих поколений и фигурировал в их песнях и стихах под названием "Сумерки".
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