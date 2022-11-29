https://ria.ru/20221129/uchenye-1835115838.html

Канадские ученые открыли неизвестные минералы в метеорите из Сомали

Канадские ученые открыли неизвестные минералы в метеорите из Сомали - РИА Новости, 29.11.2022

Канадские ученые открыли неизвестные минералы в метеорите из Сомали

Исследователи канадского Университета Альберты обнаружили в 15-тонном метеорите из Сомали как минимум два ранее не встречавшихся на Земле минерала. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T19:07

2022-11-29T19:07

2022-11-29T19:20

наука

сомали

наука

канада

в мире

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826713740_0:84:3492:2048_1920x0_80_0_0_ba8ff560f07a5c52fd0977fc9dcca154.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Исследователи канадского Университета Альберты обнаружили в 15-тонном метеорите из Сомали как минимум два ранее не встречавшихся на Земле минерала.Открытие было сделано при анализе 70-граммового кусочка, который был отправлен в Канаду для исследований, специалисты не исключают возможность выявить третий минерал, говорится в коммюнике университета.Новые минералы были названы элалиит и элкинстантонит. Отмечается, что первый получил свое название от самого метеорита, известного как "Эль-Али", поскольку был найден недалеко от города Эль-Али в сомалийской провинции Хиран. Второй минерал назван в честь планетолога Линди Элкинса-Тантона, который возглавит исследовательскую часть предстоящей миссии НАСА по изучению металлического астероида "Психея".Будущее метеорита остается неопределенным. Крис Херд, профессор кафедры наук о Земле в Университете Альберты, сообщил, что, согласно полученной исследователями информации, метеорит был перевезен в Китай в поисках потенциального покупателя. Пока неясно, будут ли доступны его образцы для научных целей.Метеорит "Эль-Али" занимает девятое место в списке самых крупных метеоритов мира. Он был найден в Сомали в 2020 году. Как пишет газета Guardian, местные погонщики верблюдов утверждают, что этот метеорит был хорошо известен им на протяжении многих поколений и фигурировал в их песнях и стихах под названием "Сумерки".

https://ria.ru/20220809/meteorit-1808229457.html

https://ria.ru/20220714/mars-1802264868.html

сомали

канада

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сомали, наука, канада, в мире, китай