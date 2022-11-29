https://ria.ru/20221129/twitter-1835058694.html

Twitter отказался от борьбы с дезинформацией по COVID-19

Twitter отказался от борьбы с дезинформацией по COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2022

Twitter отказался от борьбы с дезинформацией по COVID-19

Социальная сеть Twitter, приобретенная миллиардером Илоном Маском, отказывается от политики по борьбе с дезинформацией относительно COVID-19. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:58

2022-11-29T15:58

2022-11-29T15:58

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технологии

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коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter, приобретенная миллиардером Илоном Маском, отказывается от политики по борьбе с дезинформацией относительно COVID-19.В 2020 году Twitter разработала обширный свод правил, направленных на запрет "вредной дезинформации" о вирусе и вакцинах против него."Начиная с 23 ноября 2022 года, Twitter больше не применяет политику борьбы с вводящей в заблуждение информацией о COVID-19", - говорится в уведомлении, размещенном в разделе правил соцсети.Согласно опубликованной статистике, в период с января 2020 по сентябрь 2022 года Twitter приостановил работу более 11 тысяч аккаунтов за нарушение правил об освещении пандемии и удалил почти 100 тысяч единиц нарушающего их контента.После приобретения Twitter Маск пересматривает редакционную политику социальной сети, смягчая цензуру и амнистируя забаненных пользователей.

https://ria.ru/20221129/tvitter-1834915240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, илон маск, twitter, коронавирус covid-19