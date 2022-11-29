https://ria.ru/20221129/twitter-1835058694.html
Twitter отказался от борьбы с дезинформацией по COVID-19
Twitter отказался от борьбы с дезинформацией по COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2022
Twitter отказался от борьбы с дезинформацией по COVID-19
Социальная сеть Twitter, приобретенная миллиардером Илоном Маском, отказывается от политики по борьбе с дезинформацией относительно COVID-19. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:58
2022-11-29T15:58
2022-11-29T15:58
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter, приобретенная миллиардером Илоном Маском, отказывается от политики по борьбе с дезинформацией относительно COVID-19.В 2020 году Twitter разработала обширный свод правил, направленных на запрет "вредной дезинформации" о вирусе и вакцинах против него."Начиная с 23 ноября 2022 года, Twitter больше не применяет политику борьбы с вводящей в заблуждение информацией о COVID-19", - говорится в уведомлении, размещенном в разделе правил соцсети.Согласно опубликованной статистике, в период с января 2020 по сентябрь 2022 года Twitter приостановил работу более 11 тысяч аккаунтов за нарушение правил об освещении пандемии и удалил почти 100 тысяч единиц нарушающего их контента.После приобретения Twitter Маск пересматривает редакционную политику социальной сети, смягчая цензуру и амнистируя забаненных пользователей.
https://ria.ru/20221129/tvitter-1834915240.html
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в мире, технологии, илон маск, twitter, коронавирус covid-19
В мире, Технологии, Илон Маск, Twitter, Коронавирус COVID-19
Twitter отказался от борьбы с дезинформацией по COVID-19
Twitter отказался от политики борьбы с дезинформацией по COVID-19 на своей платформе
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter, приобретенная миллиардером Илоном Маском, отказывается от политики по борьбе с дезинформацией относительно COVID-19.
В 2020 году Twitter разработала обширный свод правил, направленных на запрет "вредной дезинформации" о вирусе и вакцинах против него.
"Начиная с 23 ноября 2022 года, Twitter больше не применяет политику борьбы с вводящей в заблуждение информацией о COVID-19", - говорится в уведомлении, размещенном в разделе правил соцсети.
Согласно опубликованной статистике, в период с января 2020 по сентябрь 2022 года Twitter приостановил работу более 11 тысяч аккаунтов за нарушение правил об освещении пандемии и удалил почти 100 тысяч единиц нарушающего их контента.
После приобретения Twitter Маск пересматривает редакционную политику социальной сети, смягчая цензуру и амнистируя забаненных пользователей.