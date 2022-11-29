https://ria.ru/20221129/tvitter-1834915240.html

Маск назвал реформы Twitter битвой за будущее цивилизации

Маск назвал реформы Twitter битвой за будущее цивилизации - РИА Новости, 29.11.2022

Маск назвал реформы Twitter битвой за будущее цивилизации

Владелец Twitter Илон Маск назвал свои попытки реформировать социальную сеть "битвой за будущее цивилизации". РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T05:19

2022-11-29T05:19

2022-11-29T05:19

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илон маск

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск назвал свои попытки реформировать социальную сеть "битвой за будущее цивилизации"."Это битва за будущее цивилизации. Если свобода слова будет потеряна даже в Америке, впереди нас ждет только тирания", - написал он в Twitter.Маск прокомментировал таким образом пост одного из пользователей. Тот обвинил левые СМИ и технологических гигантов в "обсессивном стремлении полностью контролировать нарратив" и назвал обструкцию нового руководства Twitter "масштабным иммунным ответом" на попытки внедрить свободу слова.После приобретения Twitter Маск пересматривает редакционную политику социальной сети, смягчая цензуру и амнистируя "забаненных" пользователей.

https://ria.ru/20221129/tsenzura-1834908456.html

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в мире, технологии, илон маск, америка, twitter