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Маск назвал реформы Twitter битвой за будущее цивилизации - РИА Новости, 29.11.2022
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Маск назвал реформы Twitter битвой за будущее цивилизации
Маск назвал реформы Twitter битвой за будущее цивилизации - РИА Новости, 29.11.2022
Маск назвал реформы Twitter битвой за будущее цивилизации
Владелец Twitter Илон Маск назвал свои попытки реформировать социальную сеть "битвой за будущее цивилизации". РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T05:19
2022-11-29T05:19
в мире
технологии
илон маск
америка
twitter
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск назвал свои попытки реформировать социальную сеть "битвой за будущее цивилизации"."Это битва за будущее цивилизации. Если свобода слова будет потеряна даже в Америке, впереди нас ждет только тирания", - написал он в Twitter.Маск прокомментировал таким образом пост одного из пользователей. Тот обвинил левые СМИ и технологических гигантов в "обсессивном стремлении полностью контролировать нарратив" и назвал обструкцию нового руководства Twitter "масштабным иммунным ответом" на попытки внедрить свободу слова.После приобретения Twitter Маск пересматривает редакционную политику социальной сети, смягчая цензуру и амнистируя "забаненных" пользователей.
https://ria.ru/20221129/tsenzura-1834908456.html
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в мире, технологии, илон маск, америка, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Америка, Twitter
05:19 29.11.2022
 
Маск назвал реформы Twitter битвой за будущее цивилизации

Маск назвал свои попытки реформировать социальную сеть "битвой за будущее цивилизации"

© AP Photo / Matt RourkeВладелец Twitter Илон Маск
Владелец Twitter Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Владелец Twitter Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск назвал свои попытки реформировать социальную сеть "битвой за будущее цивилизации".
"Это битва за будущее цивилизации. Если свобода слова будет потеряна даже в Америке, впереди нас ждет только тирания", - написал он в Twitter.
Маск прокомментировал таким образом пост одного из пользователей. Тот обвинил левые СМИ и технологических гигантов в "обсессивном стремлении полностью контролировать нарратив" и назвал обструкцию нового руководства Twitter "масштабным иммунным ответом" на попытки внедрить свободу слова.
После приобретения Twitter Маск пересматривает редакционную политику социальной сети, смягчая цензуру и амнистируя "забаненных" пользователей.
Американский миллиардер Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
01:20
Маск выступил против онлайн-цензуры в Америке
 
В миреТехнологииИлон МаскАмерикаTwitter
 
 
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