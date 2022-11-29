https://ria.ru/20221129/turoperatory-1835019129.html

Туротрасль надеется, что МЭР поможет вернуть средства за вывоз туристов

Туротрасль надеется, что МЭР поможет вернуть средства за вывоз туристов - РИА Новости, 29.11.2022

Туротрасль надеется, что МЭР поможет вернуть средства за вывоз туристов

Туротрасль надеется на помощь Министерства экономического развития в получении средств за вывоз россиян из-за границы, заявил на пресс-конференции директор... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:10

2022-11-29T15:10

2022-11-29T15:10

туризм

новости - туризм

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

туризм

субсидии

туристы

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Туротрасль надеется на помощь Министерства экономического развития в получении средств за вывоз россиян из-за границы, заявил на пресс-конференции директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко."В феврале и марте туроператоры очень активно за свой счет вывозили путешественников из-за рубежа. Государство выделило средства на этот счет — шесть миллиардов рублей. К сожалению, они пока не возвращены, хотя есть поручение президента на этот счет", — сказал Осауленко.Он выразил надежду, что Минэкономразвития поспособствует возмещению расходов, "если не в этом, то хотя бы в следующем году". В конце августа в пресс-службе Ростуризма РИА Новости сообщали, что ведомство планирует в октябре начать выдавать субсидии компаниям за вывоз туристов из-за рубежа. Но они так и не были выплачены.

https://ria.ru/20221124/puteshestviya-1833942796.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, субсидии, туристы