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Туротрасль надеется, что МЭР поможет вернуть средства за вывоз туристов - РИА Новости, 29.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221129/turoperatory-1835019129.html
Туротрасль надеется, что МЭР поможет вернуть средства за вывоз туристов
Туротрасль надеется, что МЭР поможет вернуть средства за вывоз туристов - РИА Новости, 29.11.2022
Туротрасль надеется, что МЭР поможет вернуть средства за вывоз туристов
Туротрасль надеется на помощь Министерства экономического развития в получении средств за вывоз россиян из-за границы, заявил на пресс-конференции директор... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:10
2022-11-29T15:10
туризм
новости - туризм
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
субсидии
туристы
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Туротрасль надеется на помощь Министерства экономического развития в получении средств за вывоз россиян из-за границы, заявил на пресс-конференции директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко."В феврале и марте туроператоры очень активно за свой счет вывозили путешественников из-за рубежа. Государство выделило средства на этот счет — шесть миллиардов рублей. К сожалению, они пока не возвращены, хотя есть поручение президента на этот счет", — сказал Осауленко.Он выразил надежду, что Минэкономразвития поспособствует возмещению расходов, "если не в этом, то хотя бы в следующем году". В конце августа в пресс-службе Ростуризма РИА Новости сообщали, что ведомство планирует в октябре начать выдавать субсидии компаниям за вывоз туристов из-за рубежа. Но они так и не были выплачены.
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новости - туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, субсидии, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Субсидии, туристы
15:10 29.11.2022
 
Туротрасль надеется, что МЭР поможет вернуть средства за вывоз туристов

Туротрасль надеется на помощь МЭР в получении средств за вывоз россиян из-за рубежа

© РИА НовостиПрекращение работы туроператора "Асент Трэвел"
Прекращение работы туроператора Асент Трэвел - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Туротрасль надеется на помощь Министерства экономического развития в получении средств за вывоз россиян из-за границы, заявил на пресс-конференции директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
"В феврале и марте туроператоры очень активно за свой счет вывозили путешественников из-за рубежа. Государство выделило средства на этот счет — шесть миллиардов рублей. К сожалению, они пока не возвращены, хотя есть поручение президента на этот счет", — сказал Осауленко.
Он выразил надежду, что Минэкономразвития поспособствует возмещению расходов, "если не в этом, то хотя бы в следующем году".
В конце августа в пресс-службе Ростуризма РИА Новости сообщали, что ведомство планирует в октябре начать выдавать субсидии компаниям за вывоз туристов из-за рубежа. Но они так и не были выплачены.
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ТуризмНовости - ТуризмМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ТуризмСубсидиитуристы
 
 
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