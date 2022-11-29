https://ria.ru/20221129/tsenzura-1834908456.html

Маск выступил против онлайн-цензуры в Америке

Маск выступил против онлайн-цензуры в Америке - РИА Новости, 29.11.2022

Маск выступил против онлайн-цензуры в Америке

Американский миллиардер Илон Маск объявил "революцию", говоря об онлайн-цензуре в США, и анонсировал предстоящую публикацию документов с информацией о... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T01:20

2022-11-29T01:20

2022-11-29T01:20

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск объявил "революцию", говоря об онлайн-цензуре в США, и анонсировал предстоящую публикацию документов с информацией о подавлении свободы слова. Об этом он заявил в принадлежащей ему социальной сети Twitter."Революция против онлайн-цензуры в Америке", - написал он."Документы Twitter о подавлении свободы слова вскоре будут опубликованы самим Twitter", - добавил Маск.Маск отметил, что общество "заслуживает знать" правду, однако не уточнил, о каких именно документах идет речь.Ранее Маск подверг критике компанию Apple, которая перестала размещать рекламу в Twitter, предположив, что она "ненавидит свободу слова в Америке". Маск также запустил опрос в социальной сети о том, должна ли Apple опубликовать весь список предпринятых действий по цензуре, которые повлияли на ее клиентов. В опросе уже приняли участие почти миллион пользователей, подавляющее большинство которых утвердительно ответили на предложение миллиардера.На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что ряд крупных брендов снизили траты на рекламу в Twitter из-за политики владельца соцсети Илона Маска. Издание сообщило со ссылкой на источники в отрасли, что после нескольких волн сокращений и уходов команда Twitter по рекламе сократилась настолько, что многие агентства больше не имеют контактов в компании и в последние недели практически не получали сообщений.Кроме того, несколько крупных компаний ранее объявили о приостановке размещения рекламы в Twitter после того, как соцсеть перешла под контроль Маска. Среди них оказались немецкий автопроизводитель Audi, американский фармацевтический гигант Pfizer, производитель продуктов питания General Mills и один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International, французский производитель косметики L'Oréal и другие.

https://ria.ru/20221128/twitter-1834896856.html

https://ria.ru/20221127/mask-1834620815.html

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в мире, технологии, илон маск, америка, сша, twitter, apple, mondelez international