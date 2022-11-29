https://ria.ru/20221129/tsenzura-1834908456.html
Маск выступил против онлайн-цензуры в Америке
Маск выступил против онлайн-цензуры в Америке - РИА Новости, 29.11.2022
Маск выступил против онлайн-цензуры в Америке
Американский миллиардер Илон Маск объявил "революцию", говоря об онлайн-цензуре в США, и анонсировал предстоящую публикацию документов с информацией о... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T01:20
2022-11-29T01:20
2022-11-29T01:20
в мире
технологии
илон маск
америка
сша
twitter
apple
mondelez international
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_05f54aab76983ef38a1cbd9f330b0784.jpg
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск объявил "революцию", говоря об онлайн-цензуре в США, и анонсировал предстоящую публикацию документов с информацией о подавлении свободы слова. Об этом он заявил в принадлежащей ему социальной сети Twitter."Революция против онлайн-цензуры в Америке", - написал он."Документы Twitter о подавлении свободы слова вскоре будут опубликованы самим Twitter", - добавил Маск.Маск отметил, что общество "заслуживает знать" правду, однако не уточнил, о каких именно документах идет речь.Ранее Маск подверг критике компанию Apple, которая перестала размещать рекламу в Twitter, предположив, что она "ненавидит свободу слова в Америке". Маск также запустил опрос в социальной сети о том, должна ли Apple опубликовать весь список предпринятых действий по цензуре, которые повлияли на ее клиентов. В опросе уже приняли участие почти миллион пользователей, подавляющее большинство которых утвердительно ответили на предложение миллиардера.На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что ряд крупных брендов снизили траты на рекламу в Twitter из-за политики владельца соцсети Илона Маска. Издание сообщило со ссылкой на источники в отрасли, что после нескольких волн сокращений и уходов команда Twitter по рекламе сократилась настолько, что многие агентства больше не имеют контактов в компании и в последние недели практически не получали сообщений.Кроме того, несколько крупных компаний ранее объявили о приостановке размещения рекламы в Twitter после того, как соцсеть перешла под контроль Маска. Среди них оказались немецкий автопроизводитель Audi, американский фармацевтический гигант Pfizer, производитель продуктов питания General Mills и один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International, французский производитель косметики L'Oréal и другие.
https://ria.ru/20221128/twitter-1834896856.html
https://ria.ru/20221127/mask-1834620815.html
америка
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_238:204:2697:2048_1920x0_80_0_0_b54fa53c9a773f3862f1f61172c76c4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, илон маск, америка, сша, twitter, apple, mondelez international
В мире, Технологии, Илон Маск, Америка, США, Twitter, Apple, Mondelez International
Маск выступил против онлайн-цензуры в Америке
Маск выступил против онлайн-цензуры и анонсировал информацию о подавлении свободы слова
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск объявил "революцию", говоря об онлайн-цензуре в США, и анонсировал предстоящую публикацию документов с информацией о подавлении свободы слова. Об этом он заявил в принадлежащей ему социальной сети Twitter.
"Революция против онлайн-цензуры в Америке", - написал он.
"Документы Twitter о подавлении свободы слова вскоре будут опубликованы самим Twitter", - добавил Маск.
Маск отметил, что общество "заслуживает знать" правду, однако не уточнил, о каких именно документах идет речь.
Ранее Маск подверг критике компанию Apple
, которая перестала размещать рекламу в Twitter, предположив, что она "ненавидит свободу слова в Америке". Маск также запустил опрос в социальной сети о том, должна ли Apple опубликовать весь список предпринятых действий по цензуре, которые повлияли на ее клиентов. В опросе уже приняли участие почти миллион пользователей, подавляющее большинство которых утвердительно ответили на предложение миллиардера.
На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что ряд крупных брендов снизили траты на рекламу в Twitter из-за политики владельца соцсети Илона Маска. Издание сообщило со ссылкой на источники в отрасли, что после нескольких волн сокращений и уходов команда Twitter по рекламе сократилась настолько, что многие агентства больше не имеют контактов в компании и в последние недели практически не получали сообщений.
Кроме того, несколько крупных компаний ранее объявили о приостановке размещения рекламы в Twitter после того, как соцсеть перешла под контроль Маска. Среди них оказались немецкий автопроизводитель Audi
, американский фармацевтический гигант Pfizer, производитель продуктов питания General Mills и один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International
, французский производитель косметики L'Oréal и другие.