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Маск выступил против онлайн-цензуры в Америке - РИА Новости, 29.11.2022
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Маск выступил против онлайн-цензуры в Америке
Маск выступил против онлайн-цензуры в Америке - РИА Новости, 29.11.2022
Маск выступил против онлайн-цензуры в Америке
Американский миллиардер Илон Маск объявил "революцию", говоря об онлайн-цензуре в США, и анонсировал предстоящую публикацию документов с информацией о... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T01:20
2022-11-29T01:20
в мире
технологии
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск объявил "революцию", говоря об онлайн-цензуре в США, и анонсировал предстоящую публикацию документов с информацией о подавлении свободы слова. Об этом он заявил в принадлежащей ему социальной сети Twitter."Революция против онлайн-цензуры в Америке", - написал он."Документы Twitter о подавлении свободы слова вскоре будут опубликованы самим Twitter", - добавил Маск.Маск отметил, что общество "заслуживает знать" правду, однако не уточнил, о каких именно документах идет речь.Ранее Маск подверг критике компанию Apple, которая перестала размещать рекламу в Twitter, предположив, что она "ненавидит свободу слова в Америке". Маск также запустил опрос в социальной сети о том, должна ли Apple опубликовать весь список предпринятых действий по цензуре, которые повлияли на ее клиентов. В опросе уже приняли участие почти миллион пользователей, подавляющее большинство которых утвердительно ответили на предложение миллиардера.На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что ряд крупных брендов снизили траты на рекламу в Twitter из-за политики владельца соцсети Илона Маска. Издание сообщило со ссылкой на источники в отрасли, что после нескольких волн сокращений и уходов команда Twitter по рекламе сократилась настолько, что многие агентства больше не имеют контактов в компании и в последние недели практически не получали сообщений.Кроме того, несколько крупных компаний ранее объявили о приостановке размещения рекламы в Twitter после того, как соцсеть перешла под контроль Маска. Среди них оказались немецкий автопроизводитель Audi, американский фармацевтический гигант Pfizer, производитель продуктов питания General Mills и один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International, французский производитель косметики L'Oréal и другие.
https://ria.ru/20221128/twitter-1834896856.html
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в мире, технологии, илон маск, америка, сша, twitter, apple, mondelez international
В мире, Технологии, Илон Маск, Америка, США, Twitter, Apple, Mondelez International
01:20 29.11.2022
 
Маск выступил против онлайн-цензуры в Америке

Маск выступил против онлайн-цензуры и анонсировал информацию о подавлении свободы слова

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Американский миллиардер Илон Маск
Американский миллиардер Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Американский миллиардер Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск объявил "революцию", говоря об онлайн-цензуре в США, и анонсировал предстоящую публикацию документов с информацией о подавлении свободы слова. Об этом он заявил в принадлежащей ему социальной сети Twitter.
"Революция против онлайн-цензуры в Америке", - написал он.
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Apple угрожает удалить Twitter из магазина приложений, заявил Маск
"Документы Twitter о подавлении свободы слова вскоре будут опубликованы самим Twitter", - добавил Маск.
Маск отметил, что общество "заслуживает знать" правду, однако не уточнил, о каких именно документах идет речь.
Ранее Маск подверг критике компанию Apple, которая перестала размещать рекламу в Twitter, предположив, что она "ненавидит свободу слова в Америке". Маск также запустил опрос в социальной сети о том, должна ли Apple опубликовать весь список предпринятых действий по цензуре, которые повлияли на ее клиентов. В опросе уже приняли участие почти миллион пользователей, подавляющее большинство которых утвердительно ответили на предложение миллиардера.
На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что ряд крупных брендов снизили траты на рекламу в Twitter из-за политики владельца соцсети Илона Маска. Издание сообщило со ссылкой на источники в отрасли, что после нескольких волн сокращений и уходов команда Twitter по рекламе сократилась настолько, что многие агентства больше не имеют контактов в компании и в последние недели практически не получали сообщений.
Кроме того, несколько крупных компаний ранее объявили о приостановке размещения рекламы в Twitter после того, как соцсеть перешла под контроль Маска. Среди них оказались немецкий автопроизводитель Audi, американский фармацевтический гигант Pfizer, производитель продуктов питания General Mills и один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International, французский производитель косметики L'Oréal и другие.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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В миреТехнологииИлон МаскАмерикаСШАTwitterAppleMondelez International
 
 
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