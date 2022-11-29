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В Харьковской и Днепропетровской областях Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 29.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/trevoga-1835149509.html
В Харьковской и Днепропетровской областях Украины звучит воздушная тревога
В Харьковской и Днепропетровской областях Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 29.11.2022
В Харьковской и Днепропетровской областях Украины звучит воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T23:11
2022-11-29T23:22
в мире
днепропетровская область
украина
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Кроме того, сообщается о воздушной тревоге в подконтрольной Киеву части ДНР.При этом, "Страна.ua" сообщает о взрывах в Харьковской области и Никополе Днепропетровской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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в мире, днепропетровская область, украина, денис шмыгаль, киев, вооруженные силы рф
В мире, Днепропетровская область, Украина, Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Киев, Вооруженные силы РФ
23:11 29.11.2022 (обновлено: 23:22 29.11.2022)
 
В Харьковской и Днепропетровской областях Украины звучит воздушная тревога

Минцифры Украины: в Харьковской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога

© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.
Кроме того, сообщается о воздушной тревоге в подконтрольной Киеву части ДНР.
При этом, "Страна.ua" сообщает о взрывах в Харьковской области и Никополе Днепропетровской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаДенис ШмыгальКиевВооруженные силы РФ
 
 
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