https://ria.ru/20221129/trevoga-1835149509.html

В Харьковской и Днепропетровской областях Украины звучит воздушная тревога

В Харьковской и Днепропетровской областях Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 29.11.2022

В Харьковской и Днепропетровской областях Украины звучит воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T23:11

2022-11-29T23:11

2022-11-29T23:22

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Кроме того, сообщается о воздушной тревоге в подконтрольной Киеву части ДНР.При этом, "Страна.ua" сообщает о взрывах в Харьковской области и Никополе Днепропетровской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

в мире, днепропетровская область, украина, денис шмыгаль, киев, вооруженные силы рф