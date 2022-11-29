https://ria.ru/20221129/trevoga-1835003604.html

В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.11.2022

В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во вторник в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:30

2022-11-29T13:30

2022-11-29T13:46

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.Воздушная тревога была объявлена в этих областях около 13.20 (мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровская область