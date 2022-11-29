https://ria.ru/20221129/trevoga-1835003604.html
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.11.2022
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:30
2022-11-29T13:30
2022-11-29T13:46
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.Воздушная тревога была объявлена в этих областях около 13.20 (мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область
13:30 29.11.2022 (обновлено: 13:46 29.11.2022)
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили тревогу