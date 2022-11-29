https://ria.ru/20221129/tishina-1834973304.html

Депутат рассказал о проекте о штрафах для водителей за нарушение тишины

Депутат рассказал о проекте о штрафах для водителей за нарушение тишины - РИА Новости, 29.11.2022

Депутат рассказал о проекте о штрафах для водителей за нарушение тишины

Проект о штрафах для шумных водителей за нарушение тишины в ночное время внесли в Госдуму, сообщил в своём Telegram-канале председатель Московской городской... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:19

2022-11-29T12:19

2022-11-29T12:19

общество

авто

алексей шапошников

госдума рф

московская городская дума

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Проект о штрафах для шумных водителей за нарушение тишины в ночное время внесли в Госдуму, сообщил в своём Telegram-канале председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.Ранее на заседании Мосгордумы было принято постановление о поправках в проект федерального закона, устанавливающего административную ответственность в виде штрафа для водителей, которые нарушают тишину в ночное время."Внесли в Госдуму наш проект о штрафах для "шумных" водителей за нарушение тишины в ночное время... Законопроект, который мы внесли в Госдуму, предполагает прямо наделить субъекты Российской Федерации правом устанавливать административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств", - сообщил Шапошников.Он отметил, что проект касается "шумных неисправных или специально модифицированных систем выпуска отработанных газов двигателей и слишком громкой музыки"."Недобросовестных водителей предлагается "ловить" с помощью "шумомеров" - специальных камер, работающих в автоматическом режиме и оснащённых средствами измерения уровня шума", - добавил Шапошников.По его словам, покой россиян, особенно в ночное время, когда необходимо восстановить силы - превыше всего.

https://ria.ru/20221123/zakon-1833701880.html

https://ria.ru/20221128/shtraf-1834646070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, авто, алексей шапошников, госдума рф, московская городская дума, россия