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Депутат рассказал о проекте о штрафах для водителей за нарушение тишины - РИА Новости, 29.11.2022
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Депутат рассказал о проекте о штрафах для водителей за нарушение тишины
Депутат рассказал о проекте о штрафах для водителей за нарушение тишины - РИА Новости, 29.11.2022
Депутат рассказал о проекте о штрафах для водителей за нарушение тишины
Проект о штрафах для шумных водителей за нарушение тишины в ночное время внесли в Госдуму, сообщил в своём Telegram-канале председатель Московской городской... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:19
2022-11-29T12:19
общество
авто
алексей шапошников
госдума рф
московская городская дума
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Проект о штрафах для шумных водителей за нарушение тишины в ночное время внесли в Госдуму, сообщил в своём Telegram-канале председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.Ранее на заседании Мосгордумы было принято постановление о поправках в проект федерального закона, устанавливающего административную ответственность в виде штрафа для водителей, которые нарушают тишину в ночное время."Внесли в Госдуму наш проект о штрафах для "шумных" водителей за нарушение тишины в ночное время... Законопроект, который мы внесли в Госдуму, предполагает прямо наделить субъекты Российской Федерации правом устанавливать административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств", - сообщил Шапошников.Он отметил, что проект касается "шумных неисправных или специально модифицированных систем выпуска отработанных газов двигателей и слишком громкой музыки"."Недобросовестных водителей предлагается "ловить" с помощью "шумомеров" - специальных камер, работающих в автоматическом режиме и оснащённых средствами измерения уровня шума", - добавил Шапошников.По его словам, покой россиян, особенно в ночное время, когда необходимо восстановить силы - превыше всего.
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общество, авто, алексей шапошников, госдума рф, московская городская дума, россия
Общество, Авто, Алексей Шапошников, Госдума РФ, Московская городская дума, Россия
12:19 29.11.2022
 
Депутат рассказал о проекте о штрафах для водителей за нарушение тишины

Депутат Шапошников: водителей, нарушающих тишину ночью, будут ловить с помощью "шумомеров"

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Проект о штрафах для шумных водителей за нарушение тишины в ночное время внесли в Госдуму, сообщил в своём Telegram-канале председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
Ранее на заседании Мосгордумы было принято постановление о поправках в проект федерального закона, устанавливающего административную ответственность в виде штрафа для водителей, которые нарушают тишину в ночное время.
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"Внесли в Госдуму наш проект о штрафах для "шумных" водителей за нарушение тишины в ночное время... Законопроект, который мы внесли в Госдуму, предполагает прямо наделить субъекты Российской Федерации правом устанавливать административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств", - сообщил Шапошников.
Он отметил, что проект касается "шумных неисправных или специально модифицированных систем выпуска отработанных газов двигателей и слишком громкой музыки".
"Недобросовестных водителей предлагается "ловить" с помощью "шумомеров" - специальных камер, работающих в автоматическом режиме и оснащённых средствами измерения уровня шума", - добавил Шапошников.
По его словам, покой россиян, особенно в ночное время, когда необходимо восстановить силы - превыше всего.
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