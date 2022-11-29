https://ria.ru/20221129/tishina-1834973304.html
Депутат рассказал о проекте о штрафах для водителей за нарушение тишины
Депутат рассказал о проекте о штрафах для водителей за нарушение тишины - РИА Новости, 29.11.2022
Депутат рассказал о проекте о штрафах для водителей за нарушение тишины
Проект о штрафах для шумных водителей за нарушение тишины в ночное время внесли в Госдуму, сообщил в своём Telegram-канале председатель Московской городской... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:19
2022-11-29T12:19
2022-11-29T12:19
общество
авто
алексей шапошников
госдума рф
московская городская дума
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Проект о штрафах для шумных водителей за нарушение тишины в ночное время внесли в Госдуму, сообщил в своём Telegram-канале председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.Ранее на заседании Мосгордумы было принято постановление о поправках в проект федерального закона, устанавливающего административную ответственность в виде штрафа для водителей, которые нарушают тишину в ночное время."Внесли в Госдуму наш проект о штрафах для "шумных" водителей за нарушение тишины в ночное время... Законопроект, который мы внесли в Госдуму, предполагает прямо наделить субъекты Российской Федерации правом устанавливать административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств", - сообщил Шапошников.Он отметил, что проект касается "шумных неисправных или специально модифицированных систем выпуска отработанных газов двигателей и слишком громкой музыки"."Недобросовестных водителей предлагается "ловить" с помощью "шумомеров" - специальных камер, работающих в автоматическом режиме и оснащённых средствами измерения уровня шума", - добавил Шапошников.По его словам, покой россиян, особенно в ночное время, когда необходимо восстановить силы - превыше всего.
https://ria.ru/20221123/zakon-1833701880.html
https://ria.ru/20221128/shtraf-1834646070.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, алексей шапошников, госдума рф, московская городская дума, россия
Общество, Авто, Алексей Шапошников, Госдума РФ, Московская городская дума, Россия
Депутат рассказал о проекте о штрафах для водителей за нарушение тишины
Депутат Шапошников: водителей, нарушающих тишину ночью, будут ловить с помощью "шумомеров"
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Проект о штрафах для шумных водителей за нарушение тишины в ночное время внесли в Госдуму, сообщил в своём Telegram-канале
председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
Ранее на заседании Мосгордумы было принято постановление о поправках в проект федерального закона, устанавливающего административную ответственность в виде штрафа для водителей, которые нарушают тишину в ночное время.
"Внесли в Госдуму наш проект о штрафах для "шумных" водителей за нарушение тишины в ночное время... Законопроект, который мы внесли в Госдуму, предполагает прямо наделить субъекты Российской Федерации правом устанавливать административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств", - сообщил Шапошников.
Он отметил, что проект касается "шумных неисправных или специально модифицированных систем выпуска отработанных газов двигателей и слишком громкой музыки".
"Недобросовестных водителей предлагается "ловить" с помощью "шумомеров" - специальных камер, работающих в автоматическом режиме и оснащённых средствами измерения уровня шума", - добавил Шапошников.
По его словам, покой россиян, особенно в ночное время, когда необходимо восстановить силы - превыше всего.