20:31 29.11.2022 (обновлено: 20:44 29.11.2022)
В Пентагоне считают, что Китай может прибегнуть к блокаде Тайваня
В Пентагоне считают, что Китай может прибегнуть к воздушной или морской блокаде Тайваня
© AP Photo / Xinhua/ Jin DanhuaСамолеты Су-30 ВВС Китая
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua
Самолеты Су-30 ВВС Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Пентагон допускает, что Китай в попытках силой воссоединиться с Тайванем может прибегнуть к воздушной или морской блокаде, либо полномасштабному вторжению, следует из обнародованного во вторник доклада ведомства о состоянии военной мощи КНР.
"КНР может осуществить ряд различных вариантов военных кампаний в отношении Тайваня, имеющих различную степень осуществимости и связанные с ними риски. Эти опции могут варьироваться от воздушной и/или морской блокады до полномасштабного десантного вторжения с целью захвата и оккупации некоторых из прибрежных островов или всего Тайваня", - говорится в документе.
В Пентагоне указали, что хотя КНР публично выступает за мирное воссоединение с Тайванем, в Пекине "никогда не отказывались от возможности применения военной силы".
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань - красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.