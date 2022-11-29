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В Пентагоне считают, что Китай может прибегнуть к блокаде Тайваня - РИА Новости, 29.11.2022
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В Пентагоне считают, что Китай может прибегнуть к блокаде Тайваня
В Пентагоне считают, что Китай может прибегнуть к блокаде Тайваня - РИА Новости, 29.11.2022
В Пентагоне считают, что Китай может прибегнуть к блокаде Тайваня
Пентагон допускает, что Китай в попытках силой воссоединиться с Тайванем может прибегнуть к воздушной или морской блокаде, либо полномасштабному вторжению,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T20:31
2022-11-29T20:44
в мире
китай
тайвань
министерство обороны сша
джо байден
нэнси пелоси
си цзиньпин
сша
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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Пентагон допускает, что Китай в попытках силой воссоединиться с Тайванем может прибегнуть к воздушной или морской блокаде, либо полномасштабному вторжению, следует из обнародованного во вторник доклада ведомства о состоянии военной мощи КНР."КНР может осуществить ряд различных вариантов военных кампаний в отношении Тайваня, имеющих различную степень осуществимости и связанные с ними риски. Эти опции могут варьироваться от воздушной и/или морской блокады до полномасштабного десантного вторжения с целью захвата и оккупации некоторых из прибрежных островов или всего Тайваня", - говорится в документе.В Пентагоне указали, что хотя КНР публично выступает за мирное воссоединение с Тайванем, в Пекине "никогда не отказывались от возможности применения военной силы".Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань - красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20221129/kitay-1835127340.html
https://ria.ru/20221128/tayvan-1834654786.html
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в мире, китай, тайвань, министерство обороны сша, джо байден, нэнси пелоси, си цзиньпин, сша, большая двадцатка
В мире, Китай, Тайвань, Министерство обороны США, Джо Байден, Нэнси Пелоси, Си Цзиньпин, США, Большая двадцатка
20:31 29.11.2022 (обновлено: 20:44 29.11.2022)
 
В Пентагоне считают, что Китай может прибегнуть к блокаде Тайваня

В Пентагоне считают, что Китай может прибегнуть к воздушной или морской блокаде Тайваня

© AP Photo / Xinhua/ Jin DanhuaСамолеты Су-30 ВВС Китая
Самолеты Су-30 ВВС Китая - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua
Самолеты Су-30 ВВС Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Пентагон допускает, что Китай в попытках силой воссоединиться с Тайванем может прибегнуть к воздушной или морской блокаде, либо полномасштабному вторжению, следует из обнародованного во вторник доклада ведомства о состоянии военной мощи КНР.
"КНР может осуществить ряд различных вариантов военных кампаний в отношении Тайваня, имеющих различную степень осуществимости и связанные с ними риски. Эти опции могут варьироваться от воздушной и/или морской блокады до полномасштабного десантного вторжения с целью захвата и оккупации некоторых из прибрежных островов или всего Тайваня", - говорится в документе.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 20:13
Пентагон считает, что Китай ускорит модернизацию ядерных сил
В Пентагоне указали, что хотя КНР публично выступает за мирное воссоединение с Тайванем, в Пекине "никогда не отказывались от возможности применения военной силы".
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань - красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 04:30
США обеспокоены нехваткой оружия для Тайваня из-за Украины, пишут СМИ
 
В миреКитайТайваньМинистерство обороны СШАДжо БайденНэнси ПелосиСи ЦзиньпинСШАБольшая двадцатка
 
 
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