https://ria.ru/20221129/tayvan-1835129482.html

В Пентагоне считают, что Китай может прибегнуть к блокаде Тайваня

В Пентагоне считают, что Китай может прибегнуть к блокаде Тайваня - РИА Новости, 29.11.2022

В Пентагоне считают, что Китай может прибегнуть к блокаде Тайваня

Пентагон допускает, что Китай в попытках силой воссоединиться с Тайванем может прибегнуть к воздушной или морской блокаде, либо полномасштабному вторжению,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T20:31

2022-11-29T20:31

2022-11-29T20:44

в мире

китай

тайвань

министерство обороны сша

джо байден

нэнси пелоси

си цзиньпин

сша

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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Пентагон допускает, что Китай в попытках силой воссоединиться с Тайванем может прибегнуть к воздушной или морской блокаде, либо полномасштабному вторжению, следует из обнародованного во вторник доклада ведомства о состоянии военной мощи КНР."КНР может осуществить ряд различных вариантов военных кампаний в отношении Тайваня, имеющих различную степень осуществимости и связанные с ними риски. Эти опции могут варьироваться от воздушной и/или морской блокады до полномасштабного десантного вторжения с целью захвата и оккупации некоторых из прибрежных островов или всего Тайваня", - говорится в документе.В Пентагоне указали, что хотя КНР публично выступает за мирное воссоединение с Тайванем, в Пекине "никогда не отказывались от возможности применения военной силы".Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань - красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221129/kitay-1835127340.html

https://ria.ru/20221128/tayvan-1834654786.html

китай

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в мире, китай, тайвань, министерство обороны сша, джо байден, нэнси пелоси, си цзиньпин, сша, большая двадцатка