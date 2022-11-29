https://ria.ru/20221129/tayvan-1835044830.html

На Тайвань прибыла делегация парламентариев из Великобритании

На Тайвань прибыла делегация парламентариев из Великобритании - РИА Новости, 29.11.2022

На Тайвань прибыла делегация парламентариев из Великобритании

Делегация британских парламентариев во главе с председателем комитета палаты общин по иностранным делам Алисией Кернс во вторник прибыла на Тайвань, сообщает... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:14

2022-11-29T15:14

2022-11-29T15:14

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ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Делегация британских парламентариев во главе с председателем комитета палаты общин по иностранным делам Алисией Кернс во вторник прибыла на Тайвань, сообщает внешнеполитическое ведомство острова."Тайвань сердечно приветствует членов комитета палаты общин по иностранным делам", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте внешнеполитического ведомства острова в Twitter. МИД также пожелал британским парламентариям "успешного пятидневного визита".Ранее МИД Тайваня сообщал, что делегация комитета палаты общин по иностранным делам в составе семи человек посетит Тайвань с 29 ноября по 3 декабря. Ведомство отмечало, что в ходе визита британская делегация, в частности, встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь, генеральным секретарем Совета национальной безопасности Гу Лисюном, министром иностранных дел У Чжаосе.

https://ria.ru/20221129/tayvan-1834858777.html

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в мире, тайвань, цай инвэнь, великобритания, китай