https://ria.ru/20221129/tayvan-1835044830.html
На Тайвань прибыла делегация парламентариев из Великобритании
На Тайвань прибыла делегация парламентариев из Великобритании - РИА Новости, 29.11.2022
На Тайвань прибыла делегация парламентариев из Великобритании
Делегация британских парламентариев во главе с председателем комитета палаты общин по иностранным делам Алисией Кернс во вторник прибыла на Тайвань, сообщает... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:14
2022-11-29T15:14
2022-11-29T15:14
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ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Делегация британских парламентариев во главе с председателем комитета палаты общин по иностранным делам Алисией Кернс во вторник прибыла на Тайвань, сообщает внешнеполитическое ведомство острова."Тайвань сердечно приветствует членов комитета палаты общин по иностранным делам", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте внешнеполитического ведомства острова в Twitter. МИД также пожелал британским парламентариям "успешного пятидневного визита".Ранее МИД Тайваня сообщал, что делегация комитета палаты общин по иностранным делам в составе семи человек посетит Тайвань с 29 ноября по 3 декабря. Ведомство отмечало, что в ходе визита британская делегация, в частности, встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь, генеральным секретарем Совета национальной безопасности Гу Лисюном, министром иностранных дел У Чжаосе.
https://ria.ru/20221129/tayvan-1834858777.html
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в мире, тайвань, цай инвэнь, великобритания, китай
В мире, Тайвань, Цай Инвэнь, Великобритания, Китай
На Тайвань прибыла делегация парламентариев из Великобритании
Британские парламентарии во главе с председателем комитета палаты общин прибыла на Тайвань