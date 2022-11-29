Рейтинг@Mail.ru
Невестка Светличной подтвердила госпитализацию актрисы - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221129/svetlichnaya-1834951308.html
Невестка Светличной подтвердила госпитализацию актрисы
Невестка Светличной подтвердила госпитализацию актрисы - РИА Новости, 29.11.2022
Невестка Светличной подтвердила госпитализацию актрисы
Невестка Светланы Светличной Ольга Калимбет подтвердила госпитализацию актрисы. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:30
2022-11-29T11:30
шоубиз
светлана светличная
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586441953_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_23fe68592d7525a3611fb9bb01ac5d98.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Невестка Светланы Светличной Ольга Калимбет подтвердила госпитализацию актрисы. Она также возмутилась слухами о том, что близкие знаменитости определили ее в лечебницу на постоянное место пребывания. Накануне СМИ сообщили, что родственники актрисы отправили ее в психиатрическую больницу. Однако Калимбет никак не прокомментировала данную информацию.Кроме того, в 2021 году СМИ уже сообщали о лечении звезды советского кино в психиатрической лечебнице после поражения сосудов головного мозга. Тогда директор Гильдии актеров Валерия Гущина опровергла информацию и заявила о плановом лечении знаменитости. Ранее Алена Кравец назвала размер пособия Светличной. По словам певицы, актриса сейчас ведет жизнь рядового пенсионера.
https://ria.ru/20210122/svetlichnaya-1594096367.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586441953_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_4c7a88a733f7dfa9b87904b752f30582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
светлана светличная, шоу-бизнес
Шоубиз, Светлана Светличная, Шоу-бизнес
11:30 29.11.2022
 
Невестка Светличной подтвердила госпитализацию актрисы

Невестка Светличной подтвердила госпитализацию 82-летней актрисы

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкКиноактриса народная артистка России Светлана Светличная
Киноактриса народная артистка России Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Невестка Светланы Светличной Ольга Калимбет подтвердила госпитализацию актрисы.

"Да, положили в больницу", – призналась родственница звезды в интервью "Пятому каналу".

Она также возмутилась слухами о том, что близкие знаменитости определили ее в лечебницу на постоянное место пребывания.

"Откуда вы это берете, на какое постоянное место? Вообще назовите больницу, где берут на постоянное место пребывания? Мы тоже ее любим!" – поделилась невестка Светличной.

Накануне СМИ сообщили, что родственники актрисы отправили ее в психиатрическую больницу. Однако Калимбет никак не прокомментировала данную информацию.
Кроме того, в 2021 году СМИ уже сообщали о лечении звезды советского кино в психиатрической лечебнице после поражения сосудов головного мозга. Тогда директор Гильдии актеров Валерия Гущина опровергла информацию и заявила о плановом лечении знаменитости.
Ранее Алена Кравец назвала размер пособия Светличной. По словам певицы, актриса сейчас ведет жизнь рядового пенсионера.
Актриса Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января 2021, 02:42Шоубиз
Подруга Светличной заявила, что у актрисы развилась деменция
 
ШоубизСветлана СветличнаяШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала