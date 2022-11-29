Невестка Светличной подтвердила госпитализацию актрисы
Невестка Светличной подтвердила госпитализацию 82-летней актрисы
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкКиноактриса народная артистка России Светлана Светличная
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Невестка Светланы Светличной Ольга Калимбет подтвердила госпитализацию актрисы.
Она также возмутилась слухами о том, что близкие знаменитости определили ее в лечебницу на постоянное место пребывания.
"Откуда вы это берете, на какое постоянное место? Вообще назовите больницу, где берут на постоянное место пребывания? Мы тоже ее любим!" – поделилась невестка Светличной.
Накануне СМИ сообщили, что родственники актрисы отправили ее в психиатрическую больницу. Однако Калимбет никак не прокомментировала данную информацию.
Кроме того, в 2021 году СМИ уже сообщали о лечении звезды советского кино в психиатрической лечебнице после поражения сосудов головного мозга. Тогда директор Гильдии актеров Валерия Гущина опровергла информацию и заявила о плановом лечении знаменитости.
Ранее Алена Кравец назвала размер пособия Светличной. По словам певицы, актриса сейчас ведет жизнь рядового пенсионера.
22 января 2021, 02:42ШоубизПодруга Светличной заявила, что у актрисы развилась деменция