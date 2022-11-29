https://ria.ru/20221129/svetlichnaya-1834951308.html

Невестка Светличной подтвердила госпитализацию актрисы

Невестка Светличной подтвердила госпитализацию актрисы - РИА Новости, 29.11.2022

Невестка Светличной подтвердила госпитализацию актрисы

Невестка Светланы Светличной Ольга Калимбет подтвердила госпитализацию актрисы. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:30

2022-11-29T11:30

2022-11-29T11:30

шоубиз

светлана светличная

шоу-бизнес

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Невестка Светланы Светличной Ольга Калимбет подтвердила госпитализацию актрисы. Она также возмутилась слухами о том, что близкие знаменитости определили ее в лечебницу на постоянное место пребывания. Накануне СМИ сообщили, что родственники актрисы отправили ее в психиатрическую больницу. Однако Калимбет никак не прокомментировала данную информацию.Кроме того, в 2021 году СМИ уже сообщали о лечении звезды советского кино в психиатрической лечебнице после поражения сосудов головного мозга. Тогда директор Гильдии актеров Валерия Гущина опровергла информацию и заявила о плановом лечении знаменитости. Ранее Алена Кравец назвала размер пособия Светличной. По словам певицы, актриса сейчас ведет жизнь рядового пенсионера.

https://ria.ru/20210122/svetlichnaya-1594096367.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

светлана светличная, шоу-бизнес