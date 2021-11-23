https://ria.ru/20211123/svetlichnaya-1760397273.html
Директор Гильдии актеров заявила о плановом лечении Светличной
Директор Гильдии актеров заявила о плановом лечении Светличной - РИА Новости, 23.11.2021
Директор Гильдии актеров заявила о плановом лечении Светличной
Актриса Светлана Светличная находится на плановом лечении и чувствует себя нормально, сообщила РИА Новости директор Гильдии актеров РФ Валерия Гущина. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:58
2021-11-23T17:58
2021-11-23T17:58
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Актриса Светлана Светличная находится на плановом лечении и чувствует себя нормально, сообщила РИА Новости директор Гильдии актеров РФ Валерия Гущина.Ранее СМИ сообщили, что Светличная якобы госпитализирована из-за поражения сосудов головного мозга. В частности, внучка актрисы отметила, что с помощью консьержа Светличная вызвала себе скорую помощь и согласилась на госпитализацию. В свою очередь друг звезды Иван Николаев рассказал, что у Светличной после новостей об "исчезновении" был обнаружен коронавирус.
https://ria.ru/20211026/televidenie-1756391240.html
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шоу-бизнес, светлана светличная, знаменитости
Директор Гильдии актеров заявила о плановом лечении Светличной
Директор Гильдии актеров Валерия Гущина заявила о плановом лечении Светланы Светличной