https://ria.ru/20211123/svetlichnaya-1760397273.html

Директор Гильдии актеров заявила о плановом лечении Светличной

Директор Гильдии актеров заявила о плановом лечении Светличной - РИА Новости, 23.11.2021

Директор Гильдии актеров заявила о плановом лечении Светличной

Актриса Светлана Светличная находится на плановом лечении и чувствует себя нормально, сообщила РИА Новости директор Гильдии актеров РФ Валерия Гущина. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:58

2021-11-23T17:58

2021-11-23T17:58

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Актриса Светлана Светличная находится на плановом лечении и чувствует себя нормально, сообщила РИА Новости директор Гильдии актеров РФ Валерия Гущина.Ранее СМИ сообщили, что Светличная якобы госпитализирована из-за поражения сосудов головного мозга. В частности, внучка актрисы отметила, что с помощью консьержа Светличная вызвала себе скорую помощь и согласилась на госпитализацию. В свою очередь друг звезды Иван Николаев рассказал, что у Светличной после новостей об "исчезновении" был обнаружен коронавирус.

https://ria.ru/20211026/televidenie-1756391240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, светлана светличная, знаменитости