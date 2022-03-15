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"На скромную жизнь хватает": Кравец назвала размер пенсии Светличной
"На скромную жизнь хватает": Кравец назвала размер пенсии Светличной - РИА Новости, 15.03.2022
"На скромную жизнь хватает": Кравец назвала размер пенсии Светличной
Алена Кравец назвала размер пособия Светланы Светличной. По словам певицы, актриса сейчас ведет жизнь рядового пенсионера. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:57
2022-03-15T15:57
2022-03-15T15:57
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Алена Кравец назвала размер пособия Светланы Светличной. По словам певицы, актриса сейчас ведет жизнь рядового пенсионера.В комментарии "Пятому каналу" Алена добавила, что в честь приближающегося дня рождения Светличная не планирует никаких торжественных празднований. 15 мая актрисе исполнится 82 года.Ранее СМИ сообщали о госпитализации звезды кино. Директор Гильдии актеров РФ Валерия Гущина отмечала, что артистка чувствует себя "нормально" и находится на плановом лечении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, светлана светличная, шоу-бизнес
"На скромную жизнь хватает": Кравец назвала размер пенсии Светличной
Алена Кравец оценила примерный размер пенсии Светланы Светличной в 50 тысяч рублей