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"На скромную жизнь хватает": Кравец назвала размер пенсии Светличной - РИА Новости, 15.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220315/svetlichnaya-1778272946.html
"На скромную жизнь хватает": Кравец назвала размер пенсии Светличной
"На скромную жизнь хватает": Кравец назвала размер пенсии Светличной - РИА Новости, 15.03.2022
"На скромную жизнь хватает": Кравец назвала размер пенсии Светличной
Алена Кравец назвала размер пособия Светланы Светличной. По словам певицы, актриса сейчас ведет жизнь рядового пенсионера. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:57
2022-03-15T15:57
шоубиз
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светлана светличная
шоу-бизнес
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Алена Кравец назвала размер пособия Светланы Светличной. По словам певицы, актриса сейчас ведет жизнь рядового пенсионера.В комментарии "Пятому каналу" Алена добавила, что в честь приближающегося дня рождения Светличная не планирует никаких торжественных празднований. 15 мая актрисе исполнится 82 года.Ранее СМИ сообщали о госпитализации звезды кино. Директор Гильдии актеров РФ Валерия Гущина отмечала, что артистка чувствует себя "нормально" и находится на плановом лечении.
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знаменитости, светлана светличная, шоу-бизнес
15:57 15.03.2022
 
"На скромную жизнь хватает": Кравец назвала размер пенсии Светличной

Алена Кравец оценила примерный размер пенсии Светланы Светличной в 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Алена Кравец назвала размер пособия Светланы Светличной. По словам певицы, актриса сейчас ведет жизнь рядового пенсионера.

"Просто живет, как обычный рядовой пенсионер. Пенсия у нее приличная — тысяч 50 в месяц. Она не жалуется и говорит, что ей на скромную жизнь хватает", – отметила Кравец.

В комментарии "Пятому каналу" Алена добавила, что в честь приближающегося дня рождения Светличная не планирует никаких торжественных празднований. 15 мая актрисе исполнится 82 года.
Ранее СМИ сообщали о госпитализации звезды кино. Директор Гильдии актеров РФ Валерия Гущина отмечала, что артистка чувствует себя "нормально" и находится на плановом лечении.
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