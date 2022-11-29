https://ria.ru/20221129/sud-1834956738.html

В Казани судят мужчину, планировавшего убить следователей по делу Галявиева

В Казани судят мужчину, планировавшего убить следователей по делу Галявиева - РИА Новости, 29.11.2022

В Казани судят мужчину, планировавшего убить следователей по делу Галявиева

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков в прениях по делу жителя Якутии, планировавшего нападение на следователей, расследовавших нападение на гимназию №175, просил... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:27

2022-11-29T11:27

2022-11-29T11:27

республика татарстан (татарстан)

казань

ленск

илдус нафиков

ильназ галявиев

происшествия

республика саха (якутия)

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КАЗАНЬ, 29 ноя - РИА Новости. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков в прениях по делу жителя Якутии, планировавшего нападение на следователей, расследовавших нападение на гимназию №175, просил суд направить его на принудительное лечение, сообщает прокуратура республики.Советский районный суд Казани в настоящее время рассматривает уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Ленска Республики Саха (Якутия). Молотому человеку инкриминируется "приготовление к посягательству на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование по уголовному делу"."Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков, выступая в прениях сторон, заявил о доказанности совершения фигурантом в состоянии невменяемости деяния, запрещенного уголовным законом, и предложил суду отправить юношу на принудительное лечение в специализированный психиатрический стационар с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.По версии следствия, в мае прошлого года житель Ленска, "вдохновившись преступными действиями обвиняемого в стрельбе в казанской гимназии №175", проникся к нему симпатией и решил убить следователей. Через несколько недель после трагедии он приехал в Казань, арендовал квартиру, окна которой выходили на гимназию. Оттуда он наблюдал за работой следственной группы. При этом ранее оформленный кредит на 275 тысяч рублей якутянин, как считает следствие, планировал использовать для покупки всего необходимого для нападения.На смартфоне и компьютере молодого человека были найдены поисковые запросы о том, где можно купить оружие и компоненты для взрывчатки, как изготовить коктейль Молотова. Также юноша пытался приобрести через интернет охотничье ружье, но продавец отклонил заявку.Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что юноша страдает психическим расстройством и инкриминируемое деяние он совершил в состоянии невменяемости.Массовое убийство в Казани произошло 11 мая 2021 года: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Верховный суд Татарстана сейчас рассматривает его дело. Молодому человеку грозит пожизненный срок.

https://ria.ru/20221115/sud-1831556277.html

https://ria.ru/20221109/sud-1830178045.html

республика татарстан (татарстан)

казань

ленск

республика саха (якутия)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика татарстан (татарстан), казань, ленск, илдус нафиков, ильназ галявиев, происшествия, республика саха (якутия)