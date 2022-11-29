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Столтенберг рассказал о действиях НАТО в день начала спецоперации - РИА Новости, 29.11.2022
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Столтенберг рассказал о действиях НАТО в день начала спецоперации
Столтенберг рассказал о действиях НАТО в день начала спецоперации - РИА Новости, 29.11.2022
Столтенберг рассказал о действиях НАТО в день начала спецоперации
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс в день начала спецоперации запустил оборонные планы. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T22:53
2022-11-29T22:53
йенс столтенберг
россия
румыния
нато
украина
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс в день начала спецоперации запустил оборонные планы."В день начала спецоперации мы активировали оборонные планы и решили еще больше увеличить наше присутствие", — сказал он по итогам первого дня заседания глав МИД стран НАТО в Румынии.По его словам, одновременно с этим союзники укрепили позиции в Балтийском и Средиземном море, а также в воздухе.Столтенберг также добавил, что военное командование альянса может привлекать дополнительные силы на восточном фланге в случае необходимости.Россия не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.В последние годы отмечается беспрецедентная активность блока у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Кремле указывали, что Россия не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20221129/putin-1835126450.html
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йенс столтенберг, россия, румыния, нато, украина
Йенс Столтенберг, Россия, Румыния, НАТО, Украина
22:53 29.11.2022
 
Столтенберг рассказал о действиях НАТО в день начала спецоперации

Столтенберг: НАТО активировала оборонные планы в день начала спецоперации

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс в день начала спецоперации запустил оборонные планы.
"В день начала спецоперации мы активировали оборонные планы и решили еще больше увеличить наше присутствие", — сказал он по итогам первого дня заседания глав МИД стран НАТО в Румынии.
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По его словам, одновременно с этим союзники укрепили позиции в Балтийском и Средиземном море, а также в воздухе.
Столтенберг также добавил, что военное командование альянса может привлекать дополнительные силы на восточном фланге в случае необходимости.
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Россия не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В последние годы отмечается беспрецедентная активность блока у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Кремле указывали, что Россия не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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