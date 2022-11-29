Столтенберг рассказал о действиях НАТО в день начала спецоперации
Столтенберг: НАТО активировала оборонные планы в день начала спецоперации
© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс в день начала спецоперации запустил оборонные планы.
"В день начала спецоперации мы активировали оборонные планы и решили еще больше увеличить наше присутствие", — сказал он по итогам первого дня заседания глав МИД стран НАТО в Румынии.
По его словам, одновременно с этим союзники укрепили позиции в Балтийском и Средиземном море, а также в воздухе.
Столтенберг также добавил, что военное командование альянса может привлекать дополнительные силы на восточном фланге в случае необходимости.
Россия не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В последние годы отмечается беспрецедентная активность блока у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Кремле указывали, что Россия не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.