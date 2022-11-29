https://ria.ru/20221129/stoltenberg-1835147134.html

Столтенберг рассказал о действиях НАТО в день начала спецоперации

Столтенберг рассказал о действиях НАТО в день начала спецоперации - РИА Новости, 29.11.2022

Столтенберг рассказал о действиях НАТО в день начала спецоперации

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс в день начала спецоперации запустил оборонные планы. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T22:53

2022-11-29T22:53

2022-11-29T22:53

йенс столтенберг

россия

румыния

нато

украина

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс в день начала спецоперации запустил оборонные планы."В день начала спецоперации мы активировали оборонные планы и решили еще больше увеличить наше присутствие", — сказал он по итогам первого дня заседания глав МИД стран НАТО в Румынии.По его словам, одновременно с этим союзники укрепили позиции в Балтийском и Средиземном море, а также в воздухе.Столтенберг также добавил, что военное командование альянса может привлекать дополнительные силы на восточном фланге в случае необходимости.Россия не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.В последние годы отмечается беспрецедентная активность блока у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Кремле указывали, что Россия не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20221129/putin-1835126450.html

https://ria.ru/20221129/patriot-1835131252.html

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россия

румыния

украина

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Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

йенс столтенберг, россия, румыния, нато, украина