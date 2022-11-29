В Москве показали письмо Сталина, подозревавшего Черчилля в двуличии
В Москве показали письмо Сталина послу Майскому с подозрениями Черчилля в двуличии
© AP Photo / British Official PhotoМаршал СССР Иосиф Виссарионович Сталин и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в Ливадийском дворце
© AP Photo / British Official Photo
Маршал СССР Иосиф Виссарионович Сталин и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в Ливадийском дворце. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Телеграмму, направленную советским лидером Иосифом Сталиным послу СССР в Великобритании Ивану Майскому осенью 1942 года, и в которой содержались подозрения в двуличии британского премьера Уинстона Черчилля, тянувшего с открытием второго фронта, представили на выставке в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Открывшаяся во вторник в Выставочном зале федеральных архивов историко-документальная выставка "Великая Отечественная война. 22 июня 1941 – 19 ноября 1942" посвящена первому и наиболее тяжелому периоду войны: от гитлеровского вторжения в СССР до начала советского контрнаступления под Сталинградом в ноябре 1942 года.
Сталин направил Майскому телеграмму по поводу Черчилля вечером 19 октября 1942 года, на бланке указано "особая". "У нас у всех в Москве создается впечатление, что Черчилль держит курс на поражение СССР, чтобы потом сговориться с Германией Гитлера или Брюнинга за счет нашей страны", - писал он.
"Без такого предположения трудно объяснить поведение Черчилля по вопросу о втором фронте в Европе, по вопросу о поставках вооружения для СССР, которые прогрессивно сокращаются, несмотря на рост производства в Англии, по вопросу о Гессе, которого Черчилль, по-видимому, держит про запас, наконец, по вопросу о систематической бомбежке англичанами Берлина в течение сентября, которую провозгласил Черчилль в Москве и которую он не выполнил ни на йоту, несмотря на то, что он, безусловно, мог это выполнить", - отмечал советский лидер.
В конце Сталин просил Майского поделиться своими соображениями на этот счет.
В годы Великой Отечественной войны США и Великобритания стали ситуативными союзниками СССР. Но они долго не решались открыть второй фронт и сделали это лишь в июне 1944 года - менее чем за год до падения Третьего рейха. Основную тяжесть борьбы с нацизмом вынес на себе Советский Союз.
Весной 1945 года, еще до победы над нацизмом, британские военные по заданию Черчилля начали разработку плана операции "Немыслимое" (Operation Unthinkable). План подразумевал нанесение 1 июля 1945 года внезапного удара 47 английских и американских дивизий по позициям советских войск в Северо-Восточной Европе и вытеснение Красной армии из Польши. Рассматривалась возможность поддержки британских и американских войск силами 10-12 немецких дивизий, которых союзники держали нерасформированными в Шлезвиг-Гольштейне и в южной Дании. Эти планы удалось сорвать благодаря информации, полученной советской разведкой.
Британское правительство более полувека категорически отрицало существование плана операции "Немыслимое". Но в 1998 году в английской и мировой печати были опубликованы первые сообщения о тех намерениях Лондона. Сейчас эти документы хранятся в Национальном архиве Великобритании.
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