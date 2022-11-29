https://ria.ru/20221129/spacey-1834991006.html

Спейси подписал контракт на первую роль после ряда судебных процессов

Спейси подписал контракт на первую роль после ряда судебных процессов - РИА Новости, 29.11.2022

Спейси подписал контракт на первую роль после ряда судебных процессов

Голливудский актер Кевин Спейси подписал контракт на съемки в первом фильме после ряда судебных процессов в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:32

2022-11-29T13:32

2022-11-29T13:32

культура

новости культуры

кевин спейси

лондон

великобритания

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150791/73/1507917361_0:0:2820:1587_1920x0_80_0_0_107d42c246bd8a08226d29dce4018d0c.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Голливудский актер Кевин Спейси подписал контракт на съемки в первом фильме после ряда судебных процессов в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщает The Hollywood Reporter.Он воплотит образ антагониста в инди-ленте "Контроль" Джина Фолэйза. В кадре актер не появится, в проекте будет звучать только его голос. Триллер расскажет о министре внутренних дел Великобритании, беспилотный автомобиль которой взломал мстительный персонаж Спейси. Во время поездки политик будет вынуждена искать способы выбраться из смертельной ловушки. Съемки уже начались в Лондоне. Они закончатся в начале следующего года.Новость появилась спустя две недели после того, как Королевская прокурорская служба Великобритании выдвинула дополнительные обвинения в сексуальных домогательствах против Спейси.

https://ria.ru/20221128/bond-1834812582.html

лондон

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кевин спейси, лондон, великобритания, кино и сериалы