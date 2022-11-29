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Спейси подписал контракт на первую роль после ряда судебных процессов - РИА Новости, 29.11.2022
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Культура
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Спейси подписал контракт на первую роль после ряда судебных процессов
Спейси подписал контракт на первую роль после ряда судебных процессов - РИА Новости, 29.11.2022
Спейси подписал контракт на первую роль после ряда судебных процессов
Голливудский актер Кевин Спейси подписал контракт на съемки в первом фильме после ряда судебных процессов в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:32
2022-11-29T13:32
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Голливудский актер Кевин Спейси подписал контракт на съемки в первом фильме после ряда судебных процессов в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщает The Hollywood Reporter.Он воплотит образ антагониста в инди-ленте "Контроль" Джина Фолэйза. В кадре актер не появится, в проекте будет звучать только его голос. Триллер расскажет о министре внутренних дел Великобритании, беспилотный автомобиль которой взломал мстительный персонаж Спейси. Во время поездки политик будет вынуждена искать способы выбраться из смертельной ловушки. Съемки уже начались в Лондоне. Они закончатся в начале следующего года.Новость появилась спустя две недели после того, как Королевская прокурорская служба Великобритании выдвинула дополнительные обвинения в сексуальных домогательствах против Спейси.
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новости культуры, кевин спейси, лондон, великобритания, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кевин Спейси, Лондон, Великобритания, Кино и сериалы
13:32 29.11.2022
 
Спейси подписал контракт на первую роль после ряда судебных процессов

Спейси подписал контракт на первую роль после ряда судебных процессов о домогательствах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктер Кевин Спейси в Милане
Актер Кевин Спейси в Милане - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Голливудский актер Кевин Спейси подписал контракт на съемки в первом фильме после ряда судебных процессов в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщает The Hollywood Reporter.
Он воплотит образ антагониста в инди-ленте "Контроль" Джина Фолэйза. В кадре актер не появится, в проекте будет звучать только его голос.
Триллер расскажет о министре внутренних дел Великобритании, беспилотный автомобиль которой взломал мстительный персонаж Спейси. Во время поездки политик будет вынуждена искать способы выбраться из смертельной ловушки.
Съемки уже начались в Лондоне. Они закончатся в начале следующего года.
Новость появилась спустя две недели после того, как Королевская прокурорская служба Великобритании выдвинула дополнительные обвинения в сексуальных домогательствах против Спейси.
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