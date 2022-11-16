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Кевину Спейси предъявили дополнительные обвинения в домогательствах - РИА Новости, 16.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221116/spacey-1831947821.html
Кевину Спейси предъявили дополнительные обвинения в домогательствах
Кевину Спейси предъявили дополнительные обвинения в домогательствах - РИА Новости, 16.11.2022
Кевину Спейси предъявили дополнительные обвинения в домогательствах
Королевская прокурорская служба Великобритании выдвинула дополнительные обвинения в сексуальных домогательствах против американского актера Кевина Спейси,... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:00
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Королевская прокурорская служба Великобритании выдвинула дополнительные обвинения в сексуальных домогательствах против американского актера Кевина Спейси, сообщается на сайте ведомства.Они были санкционированы в связи с серией сексуальных нападений в период с 2001 по 2004 годы. Одно из них — в принуждении к сексуальным действиям без согласия.Прокуратура утвердила обвинения после "анализа доказательств, собранных столичной полицией", — Fox Carolina цитирует Розмари Эйнсли, глава отдела по расследованию преступлений CPS.На суде в июле 63-летний Спейси не признал себя виновным в сексуальном насилии над тремя мужчинами. Инциденты якобы произошли десять или более лет назад.
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Культура, Новости культуры, Кевин Спейси, Великобритания, Лондон, Знаменитости
16:00 16.11.2022
 
Кевину Спейси предъявили дополнительные обвинения в домогательствах

Прокуратура Британии предъявила Кевину Спейси дополнительные обвинения в домогательствах

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкАктер Кевин Спейси
Актер Кевин Спейси - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Королевская прокурорская служба Великобритании выдвинула дополнительные обвинения в сексуальных домогательствах против американского актера Кевина Спейси, сообщается на сайте ведомства.
Они были санкционированы в связи с серией сексуальных нападений в период с 2001 по 2004 годы. Одно из них — в принуждении к сексуальным действиям без согласия.
Прокуратура утвердила обвинения после "анализа доказательств, собранных столичной полицией", — Fox Carolina цитирует Розмари Эйнсли, глава отдела по расследованию преступлений CPS.
На суде в июле 63-летний Спейси не признал себя виновным в сексуальном насилии над тремя мужчинами. Инциденты якобы произошли десять или более лет назад.
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