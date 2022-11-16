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Кевину Спейси предъявили дополнительные обвинения в домогательствах

Кевину Спейси предъявили дополнительные обвинения в домогательствах - РИА Новости, 16.11.2022

Кевину Спейси предъявили дополнительные обвинения в домогательствах

Королевская прокурорская служба Великобритании выдвинула дополнительные обвинения в сексуальных домогательствах против американского актера Кевина Спейси,... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:00

2022-11-16T16:00

2022-11-16T16:00

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Королевская прокурорская служба Великобритании выдвинула дополнительные обвинения в сексуальных домогательствах против американского актера Кевина Спейси, сообщается на сайте ведомства.Они были санкционированы в связи с серией сексуальных нападений в период с 2001 по 2004 годы. Одно из них — в принуждении к сексуальным действиям без согласия.Прокуратура утвердила обвинения после "анализа доказательств, собранных столичной полицией", — Fox Carolina цитирует Розмари Эйнсли, глава отдела по расследованию преступлений CPS.На суде в июле 63-летний Спейси не признал себя виновным в сексуальном насилии над тремя мужчинами. Инциденты якобы произошли десять или более лет назад.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кевин спейси, великобритания, лондон, знаменитости