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Путин и Токаев обсудили газовый союз России, Казахстана и Узбекистана - РИА Новости, 29.11.2022
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Путин и Токаев обсудили газовый союз России, Казахстана и Узбекистана
Путин и Токаев обсудили газовый союз России, Казахстана и Узбекистана - РИА Новости, 29.11.2022
Путин и Токаев обсудили газовый союз России, Казахстана и Узбекистана
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев накануне на встрече в Кремле обсудили создание газового союза с участием Узбекистана,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T08:58
2022-11-29T09:45
россия
казахстан
узбекистан
владимир путин
касым-жомарт токаев
в мире
михаил мишустин
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АЛМА-АТА, 29 ноя — РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев накануне на встрече в Кремле обсудили создание газового союза с участием Узбекистана, написал в соцсетях пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай."Речь шла о создании "тройственного газового союза" в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана", — пояснил представитель казахского лидера.Путин и Токаев согласились, что нужно провести детальные трехсторонние консультации с участием экспертов для поиска рационального решения с учетом интересов всех сторон, добавил Желдибай.Как сообщил Токаев по итогам встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, Путин на переговорах поднимал тему "тройственного союза", но казахстанской стороне нужно "вникнуть в тему", чтобы прийти к нужным результатам.
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россия, казахстан, узбекистан, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире, михаил мишустин
Россия, Казахстан, Узбекистан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, В мире, Михаил Мишустин
08:58 29.11.2022 (обновлено: 09:45 29.11.2022)
 
Путин и Токаев обсудили газовый союз России, Казахстана и Узбекистана

Путин и Токаев обсудили тройственный газовый союз России, Казахстана и Узбекистана

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обращаются в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обращаются в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обращаются в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 29 ноя — РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев накануне на встрече в Кремле обсудили создание газового союза с участием Узбекистана, написал в соцсетях пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.
"Речь шла о создании "тройственного газового союза" в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана", — пояснил представитель казахского лидера.
Путин и Токаев согласились, что нужно провести детальные трехсторонние консультации с участием экспертов для поиска рационального решения с учетом интересов всех сторон, добавил Желдибай.
Как сообщил Токаев по итогам встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, Путин на переговорах поднимал тему "тройственного союза", но казахстанской стороне нужно "вникнуть в тему", чтобы прийти к нужным результатам.
Президент Росии Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на церемонии подписания ряда двусторонних документов, в том числе Декларации между Российской Федерацией и Республикой Казахстан по случаю 30-летия установления дипломатических отношений - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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