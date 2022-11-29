08:58 29.11.2022 (обновлено: 09:45 29.11.2022)
Путин и Токаев обсудили газовый союз России, Казахстана и Узбекистана
Путин и Токаев обсудили тройственный газовый союз России, Казахстана и Узбекистана
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обращаются в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обращаются в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Архивное фото
АЛМА-АТА, 29 ноя — РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев накануне на встрече в Кремле обсудили создание газового союза с участием Узбекистана, написал в соцсетях пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.
"Речь шла о создании "тройственного газового союза" в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана", — пояснил представитель казахского лидера.
Путин и Токаев согласились, что нужно провести детальные трехсторонние консультации с участием экспертов для поиска рационального решения с учетом интересов всех сторон, добавил Желдибай.
Как сообщил Токаев по итогам встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, Путин на переговорах поднимал тему "тройственного союза", но казахстанской стороне нужно "вникнуть в тему", чтобы прийти к нужным результатам.
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