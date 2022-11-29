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Путин и Токаев обсудили газовый союз России, Казахстана и Узбекистана

Путин и Токаев обсудили газовый союз России, Казахстана и Узбекистана - РИА Новости, 29.11.2022

Путин и Токаев обсудили газовый союз России, Казахстана и Узбекистана

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев накануне на встрече в Кремле обсудили создание газового союза с участием Узбекистана,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T08:58

2022-11-29T08:58

2022-11-29T09:45

россия

казахстан

узбекистан

владимир путин

касым-жомарт токаев

в мире

михаил мишустин

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АЛМА-АТА, 29 ноя — РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев накануне на встрече в Кремле обсудили создание газового союза с участием Узбекистана, написал в соцсетях пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай."Речь шла о создании "тройственного газового союза" в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана", — пояснил представитель казахского лидера.Путин и Токаев согласились, что нужно провести детальные трехсторонние консультации с участием экспертов для поиска рационального решения с учетом интересов всех сторон, добавил Желдибай.Как сообщил Токаев по итогам встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, Путин на переговорах поднимал тему "тройственного союза", но казахстанской стороне нужно "вникнуть в тему", чтобы прийти к нужным результатам.

https://ria.ru/20221128/politika-1834831150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, казахстан, узбекистан, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире, михаил мишустин