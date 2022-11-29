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Совфед предложит Путину кандидатуры на пост главы Счетной палаты - РИА Новости, 29.11.2022
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Совфед предложит Путину кандидатуры на пост главы Счетной палаты
Совфед предложит Путину кандидатуры на пост главы Счетной палаты - РИА Новости, 29.11.2022
Совфед предложит Путину кандидатуры на пост главы Счетной палаты
Совфед предложит кандидатуры президенту РФ Владимиру Путину для назначения на пост главы Счётной палаты, сообщил председатель бюджетного комитета Совфеда... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T19:51
2022-11-29T19:51
политика
владимир путин
анатолий артамонов
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совфед предложит кандидатуры президенту РФ Владимиру Путину для назначения на пост главы Счётной палаты, сообщил председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит вопрос об освобождении от должности главы Счетной палаты Алексея Кудрина. По словам главы комитета по регламенту Вячеслава Тимченко, сначала парламентарии обсудят поправки в регламент своей работы, касающиеся назначения и освобождения от поста главы контрольного ведомства. В соответствии с документом, поскольку полномочия назначения главы СП были переданы от Госдумы Совфеду, но в законе процедура не прописана, предлагается до корректировки базового закона о Счётной палате уточнить, что кандидатуры на пост председателя контрольного ведомства вносит в Совфед сам президент."Поясняю по процедуре освобождения от должности председателя Счетной палаты. В Совет Федерации поступило представление президента РФ о досрочном освобождении Кудрина Алексея Леонидовича от должности председателя Счетной палаты РФ. Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал Совету Федерации освободить Алексея Леонидовича от занимаемой должности", - написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, в среду этот вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Совета Федерации."Далее Совет Федерации внесет президенту России возможные кандидатуры на должность главы Счетной палаты. Глава государства представит в Совет Федерации одну кандидатуру для назначения", - отметил Артамонов.
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политика, владимир путин, анатолий артамонов, алексей кудрин, россия, госдума рф, совет федерации рф
Политика, Владимир Путин, Анатолий Артамонов, Алексей Кудрин, Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
19:51 29.11.2022
 
Совфед предложит Путину кандидатуры на пост главы Счетной палаты

Совет Федерации предложит Путину кандидатуры для назначения на пост главы Счетной палаты

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФойе здания Совета Федерации РФ
Фойе здания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Фойе здания Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совфед предложит кандидатуры президенту РФ Владимиру Путину для назначения на пост главы Счётной палаты, сообщил председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.
Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит вопрос об освобождении от должности главы Счетной палаты Алексея Кудрина. По словам главы комитета по регламенту Вячеслава Тимченко, сначала парламентарии обсудят поправки в регламент своей работы, касающиеся назначения и освобождения от поста главы контрольного ведомства. В соответствии с документом, поскольку полномочия назначения главы СП были переданы от Госдумы Совфеду, но в законе процедура не прописана, предлагается до корректировки базового закона о Счётной палате уточнить, что кандидатуры на пост председателя контрольного ведомства вносит в Совфед сам президент.
"Поясняю по процедуре освобождения от должности председателя Счетной палаты. В Совет Федерации поступило представление президента РФ о досрочном освобождении Кудрина Алексея Леонидовича от должности председателя Счетной палаты РФ. Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал Совету Федерации освободить Алексея Леонидовича от занимаемой должности", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, в среду этот вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Совета Федерации.
"Далее Совет Федерации внесет президенту России возможные кандидатуры на должность главы Счетной палаты. Глава государства представит в Совет Федерации одну кандидатуру для назначения", - отметил Артамонов.
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ПолитикаВладимир ПутинАнатолий АртамоновАлексей КудринРоссияГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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