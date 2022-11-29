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ЕК готова обсуждать новый пакет санкций против России, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/sanktsii-1834946628.html
ЕК готова обсуждать новый пакет санкций против России, сообщили СМИ
ЕК готова обсуждать новый пакет санкций против России, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.11.2022
ЕК готова обсуждать новый пакет санкций против России, сообщили СМИ
Еврокомиссия готова на этой неделе начать переговоры со странами ЕС о том, что включить в новый пакет санкций в отношении России, сообщает издание Politico со... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:41
2022-11-29T10:42
специальная военная операция на украине
урсула фон дер ляйен
россия
украина
москва
евросоюз
еврокомиссия
владимир путин
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия готова на этой неделе начать переговоры со странами ЕС о том, что включить в новый пакет санкций в отношении России, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников."Комиссия готова начать на этой неделе... переговоры со странами ЕС о том, что включить в новый пакет санкций", - говорится в сообщении издания.Страны Евросоюза с конца февраля ввели восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Меры включают как экономические, так и персональные ограничения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на днях заявила, что Евросоюз "с максимальной скоростью" готовит уже девятый пакет санкций против России.Ранее высокопоставленный дипломат ЕС сообщил журналистам, что новый пакет санкций против РФ с большой долей вероятности будет согласован до конца года.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада состоит в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей.В Москве заявляли также, что недружественные страны старались нанести РФ ущерб санкциями, но все их действия бьют по ним самим.
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урсула фон дер ляйен, россия, украина, москва, евросоюз, еврокомиссия, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Урсула фон дер Ляйен, Россия, Украина, Москва, Евросоюз, Еврокомиссия, Владимир Путин, В мире
10:41 29.11.2022 (обновлено: 10:42 29.11.2022)
 
ЕК готова обсуждать новый пакет санкций против России, сообщили СМИ

Politico: ЕК готова начать обсуждение нового пакета санкций против России на этой неделе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия готова на этой неделе начать переговоры со странами ЕС о том, что включить в новый пакет санкций в отношении России, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников.
"Комиссия готова начать на этой неделе... переговоры со странами ЕС о том, что включить в новый пакет санкций", - говорится в сообщении издания.
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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СМИ: ЕС не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть
Страны Евросоюза с конца февраля ввели восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Меры включают как экономические, так и персональные ограничения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на днях заявила, что Евросоюз "с максимальной скоростью" готовит уже девятый пакет санкций против России.
Ранее высокопоставленный дипломат ЕС сообщил журналистам, что новый пакет санкций против РФ с большой долей вероятности будет согласован до конца года.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада состоит в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей.
В Москве заявляли также, что недружественные страны старались нанести РФ ущерб санкциями, но все их действия бьют по ним самим.
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Специальная военная операция на УкраинеУрсула фон дер ЛяйенРоссияУкраинаМоскваЕвросоюзЕврокомиссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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