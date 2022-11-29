https://ria.ru/20221129/revva-1835074482.html
Мать Реввы пожаловалась на игнорирование сына
Мать Реввы пожаловалась на игнорирование сына - РИА Новости, 29.11.2022
Мать Реввы пожаловалась на игнорирование сына
Мать Александра Реввы Любовь Рачеева пожаловалась на сына. Она призналась, что комик не отвечает на ее звонки. Об этом сообщил журнал "Лиза". РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:43
2022-11-29T16:43
2022-11-29T16:43
шоубиз
александр ревва
семья
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мать Александра Реввы Любовь Рачеева пожаловалась на сына. Она призналась, что комик не отвечает на ее звонки. Об этом сообщил журнал "Лиза".Однако она добавила, что Ревва прислал ей деньги в День матери. Накануне мать звезды заявила, что не виделась с сыном и внучками больше года. По ее словам, жена комика выступила против их общения. Александр Ревва и его супруга Анжелика поженились в 2007 году. Они воспитывают дочерей Алису и Амели. Ранее невестка Светланы Светличной подтвердила госпитализацию актрисы. Она также опровергла слухи о том, что близкие знаменитости определили ее в лечебницу на постоянное место пребывания.
https://ria.ru/20220906/revva-1814775575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр ревва, семья
Шоубиз, Александр Ревва, Семья
Мать Реввы пожаловалась на игнорирование сына
Мать Реввы Любовь Рачеева пожаловалась на игнорирование сына