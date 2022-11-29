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Мать Реввы пожаловалась на игнорирование сына - РИА Новости, 29.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221129/revva-1835074482.html
Мать Реввы пожаловалась на игнорирование сына
Мать Реввы пожаловалась на игнорирование сына - РИА Новости, 29.11.2022
Мать Реввы пожаловалась на игнорирование сына
Мать Александра Реввы Любовь Рачеева пожаловалась на сына. Она призналась, что комик не отвечает на ее звонки. Об этом сообщил журнал "Лиза". РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:43
2022-11-29T16:43
шоубиз
александр ревва
семья
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мать Александра Реввы Любовь Рачеева пожаловалась на сына. Она призналась, что комик не отвечает на ее звонки. Об этом сообщил журнал "Лиза".Однако она добавила, что Ревва прислал ей деньги в День матери. Накануне мать звезды заявила, что не виделась с сыном и внучками больше года. По ее словам, жена комика выступила против их общения. Александр Ревва и его супруга Анжелика поженились в 2007 году. Они воспитывают дочерей Алису и Амели. Ранее невестка Светланы Светличной подтвердила госпитализацию актрисы. Она также опровергла слухи о том, что близкие знаменитости определили ее в лечебницу на постоянное место пребывания.
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александр ревва, семья
Шоубиз, Александр Ревва, Семья
16:43 29.11.2022
 
Мать Реввы пожаловалась на игнорирование сына

Мать Реввы Любовь Рачеева пожаловалась на игнорирование сына

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПремия МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"
Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мать Александра Реввы Любовь Рачеева пожаловалась на сына. Она призналась, что комик не отвечает на ее звонки. Об этом сообщил журнал "Лиза".
"Вот такая жизнь. Саша так и не перезвонил мне", – поделилась родственница артиста.
Однако она добавила, что Ревва прислал ей деньги в День матери.

"Я рада. Саша прислал мне 30 тысяч рублей", – рассказала Рачеева.

Накануне мать звезды заявила, что не виделась с сыном и внучками больше года. По ее словам, жена комика выступила против их общения.
Александр Ревва и его супруга Анжелика поженились в 2007 году. Они воспитывают дочерей Алису и Амели.
Ранее невестка Светланы Светличной подтвердила госпитализацию актрисы. Она также опровергла слухи о том, что близкие знаменитости определили ее в лечебницу на постоянное место пребывания.
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