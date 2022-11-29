https://ria.ru/20221129/revva-1835074482.html

Мать Реввы пожаловалась на игнорирование сына

Мать Реввы пожаловалась на игнорирование сына - РИА Новости, 29.11.2022

Мать Реввы пожаловалась на игнорирование сына

Мать Александра Реввы Любовь Рачеева пожаловалась на сына. Она призналась, что комик не отвечает на ее звонки. Об этом сообщил журнал "Лиза". РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:43

2022-11-29T16:43

2022-11-29T16:43

шоубиз

александр ревва

семья

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мать Александра Реввы Любовь Рачеева пожаловалась на сына. Она призналась, что комик не отвечает на ее звонки. Об этом сообщил журнал "Лиза".Однако она добавила, что Ревва прислал ей деньги в День матери. Накануне мать звезды заявила, что не виделась с сыном и внучками больше года. По ее словам, жена комика выступила против их общения. Александр Ревва и его супруга Анжелика поженились в 2007 году. Они воспитывают дочерей Алису и Амели. Ранее невестка Светланы Светличной подтвердила госпитализацию актрисы. Она также опровергла слухи о том, что близкие знаменитости определили ее в лечебницу на постоянное место пребывания.

https://ria.ru/20220906/revva-1814775575.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр ревва, семья