https://ria.ru/20221129/proizvoditeli-1835063471.html

Липецкие производители сельхозтехники приняли участие в UzAgroExpo–2022

Липецкие производители сельхозтехники приняли участие в UzAgroExpo–2022 - РИА Новости, 29.11.2022

Липецкие производители сельхозтехники приняли участие в UzAgroExpo–2022

Восемь производителей сельскохозяйственного оборудования Липецкой области представили свою продукцию на международной аграрной выставке UzAgroExpo-2022 в... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:11

2022-11-29T16:11

2022-11-29T16:11

липецкая область

игорь артамонов

технологии

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 29 ноя – РИА Новости. Восемь производителей сельскохозяйственного оборудования Липецкой области представили свою продукцию на международной аграрной выставке UzAgroExpo-2022 в Ташкенте и договорились о сотрудничестве, сообщил по итогам выставки губернатор Игорь Артамонов.В частности, он отметил, что липецкая компания, специализирующаяся на проектировании и производстве оборудования для птицеводства, заключила договор о поставке своей продукции партнерам из Узбекистана. Другие липецкие бизнесмены, осуществляющие деятельность в сфере инженерно-технического проектирования и изготовления любых видов металлоконструкций, производства, восстановления и укрепления различного вида деталей, а также производства сельхозтехники и запасных частей провели ряд переговоров с потенциальными покупателями из Казахстана, Туркменистана, Турции, Ирана и смогли заинтересовать зарубежных партнеров своими предложениями. По словам губернатора, со стороны международных партнеров проявлен большой интерес к аграрным товарам липецкого производства.Глава региона уточнил, что выставка UzAgroExpo–2022 является крупнейшей отраслевой площадкой осеннего сезона в Узбекистане. Ее участниками являются предприятия и организации, специализирующиеся на производстве и продаже современной сельскохозяйственной техники и запасных частей, оборудования, технологий и материалов для растениеводства, животноводства, ветеринарии, переработки, транспортировки и хранения агропродукции.

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липецкая область

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Алёна Пава

игорь артамонов, технологии, липецкая область