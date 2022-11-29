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Липецкие производители сельхозтехники приняли участие в UzAgroExpo–2022 - РИА Новости, 29.11.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221129/proizvoditeli-1835063471.html
Липецкие производители сельхозтехники приняли участие в UzAgroExpo–2022
Липецкие производители сельхозтехники приняли участие в UzAgroExpo–2022 - РИА Новости, 29.11.2022
Липецкие производители сельхозтехники приняли участие в UzAgroExpo–2022
Восемь производителей сельскохозяйственного оборудования Липецкой области представили свою продукцию на международной аграрной выставке UzAgroExpo-2022 в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:11
2022-11-29T16:11
липецкая область
игорь артамонов
технологии
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 29 ноя – РИА Новости. Восемь производителей сельскохозяйственного оборудования Липецкой области представили свою продукцию на международной аграрной выставке UzAgroExpo-2022 в Ташкенте и договорились о сотрудничестве, сообщил по итогам выставки губернатор Игорь Артамонов.В частности, он отметил, что липецкая компания, специализирующаяся на проектировании и производстве оборудования для птицеводства, заключила договор о поставке своей продукции партнерам из Узбекистана. Другие липецкие бизнесмены, осуществляющие деятельность в сфере инженерно-технического проектирования и изготовления любых видов металлоконструкций, производства, восстановления и укрепления различного вида деталей, а также производства сельхозтехники и запасных частей провели ряд переговоров с потенциальными покупателями из Казахстана, Туркменистана, Турции, Ирана и смогли заинтересовать зарубежных партнеров своими предложениями. По словам губернатора, со стороны международных партнеров проявлен большой интерес к аграрным товарам липецкого производства.Глава региона уточнил, что выставка UzAgroExpo–2022 является крупнейшей отраслевой площадкой осеннего сезона в Узбекистане. Ее участниками являются предприятия и организации, специализирующиеся на производстве и продаже современной сельскохозяйственной техники и запасных частей, оборудования, технологий и материалов для растениеводства, животноводства, ветеринарии, переработки, транспортировки и хранения агропродукции.
https://ria.ru/20221116/selkhozzakupki-1831963233.html
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игорь артамонов, технологии, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Технологии, Липецкая область
16:11 29.11.2022
 

Липецкие производители сельхозтехники приняли участие в UzAgroExpo–2022

© Фото : Правительство Липецкой областиЛипецкие производители сельхозтехники приняли участие в UzAgroExpo–2022
Липецкие производители сельхозтехники приняли участие в UzAgroExpo–2022 - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : Правительство Липецкой области
Липецкие производители сельхозтехники приняли участие в UzAgroExpo–2022
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 29 ноя – РИА Новости. Восемь производителей сельскохозяйственного оборудования Липецкой области представили свою продукцию на международной аграрной выставке UzAgroExpo-2022 в Ташкенте и договорились о сотрудничестве, сообщил по итогам выставки губернатор Игорь Артамонов.
В частности, он отметил, что липецкая компания, специализирующаяся на проектировании и производстве оборудования для птицеводства, заключила договор о поставке своей продукции партнерам из Узбекистана. Другие липецкие бизнесмены, осуществляющие деятельность в сфере инженерно-технического проектирования и изготовления любых видов металлоконструкций, производства, восстановления и укрепления различного вида деталей, а также производства сельхозтехники и запасных частей провели ряд переговоров с потенциальными покупателями из Казахстана, Туркменистана, Турции, Ирана и смогли заинтересовать зарубежных партнеров своими предложениями. По словам губернатора, со стороны международных партнеров проявлен большой интерес к аграрным товарам липецкого производства.
"Липецкая область имеет значительный потенциал. Мы продолжаем расширять географию торгово-экономического взаимодействия с зарубежными странами, стремимся вывести международную деятельность региона и работу по поддержке экспорта на качественно новый уровень", – подчеркнул Артамонов.
Глава региона уточнил, что выставка UzAgroExpo–2022 является крупнейшей отраслевой площадкой осеннего сезона в Узбекистане. Ее участниками являются предприятия и организации, специализирующиеся на производстве и продаже современной сельскохозяйственной техники и запасных частей, оборудования, технологий и материалов для растениеводства, животноводства, ветеринарии, переработки, транспортировки и хранения агропродукции.
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