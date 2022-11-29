Членов союза женщин в Приамурье включат в штабы помощи мобилизованным
Членов союза женщин в Приамурье включат в муниципальные штабы помощи семьям военнослужащих
© Фото : Правительство Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов встретился с представительницами с Амурского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России"
Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с представительницами с Амурского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России". Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Василий Орлов поддержал предложение о включении представителей Амурского областного союза женщин в муниципальные штабы помощи семьям военнослужащих, сообщает региональное правительство.
"Сейчас мы активно собираем гуманитарную помощь, а также помогаем семьям мобилизованных. В этой работе у нас передовики – Серышевский район, Благовещенский и Белогорский округа, Толстовка и ЗАТО Циолковский. Для оперативной работы в этом направлении просим представителей наших женсоветов с других территорий включить в муниципальные штабы", - сказала руководитель общественной организации Жаккелина Орлова.
Губернатор поддержал идею и поблагодарил организацию за помощь военнослужащим. Орловой вручили благодарственное письмо главы Амурской области и заместителя министра обороны РФ, а также награду уполномоченного по правам человека в РФ медаль "Спешите делать добро".
Орлова рассказала, что в области работают 208 женсоветов, у них есть 14 НКО-партнеров. Благодаря участию в грантовых конкурсах в этом году организация привлекла в регион более 26 миллионов рублей.