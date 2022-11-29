https://ria.ru/20221129/priamure-1834989725.html

Членов союза женщин в Приамурье включат в штабы помощи мобилизованным

Членов союза женщин в Приамурье включат в штабы помощи мобилизованным - РИА Новости, 29.11.2022

Членов союза женщин в Приамурье включат в штабы помощи мобилизованным

Губернатор Василий Орлов поддержал предложение о включении представителей Амурского областного союза женщин в муниципальные штабы помощи семьям военнослужащих,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:56

2022-11-29T12:56

2022-11-29T12:56

амурская область

василий орлов (губернатор)

россия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Василий Орлов поддержал предложение о включении представителей Амурского областного союза женщин в муниципальные штабы помощи семьям военнослужащих, сообщает региональное правительство."Сейчас мы активно собираем гуманитарную помощь, а также помогаем семьям мобилизованных. В этой работе у нас передовики – Серышевский район, Благовещенский и Белогорский округа, Толстовка и ЗАТО Циолковский. Для оперативной работы в этом направлении просим представителей наших женсоветов с других территорий включить в муниципальные штабы", - сказала руководитель общественной организации Жаккелина Орлова.Губернатор поддержал идею и поблагодарил организацию за помощь военнослужащим. Орловой вручили благодарственное письмо главы Амурской области и заместителя министра обороны РФ, а также награду уполномоченного по правам человека в РФ медаль "Спешите делать добро".Орлова рассказала, что в области работают 208 женсоветов, у них есть 14 НКО-партнеров. Благодаря участию в грантовых конкурсах в этом году организация привлекла в регион более 26 миллионов рублей.

https://ria.ru/20221129/gektar-1834944991.html

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василий орлов (губернатор), россия, амурская область