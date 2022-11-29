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Членов союза женщин в Приамурье включат в штабы помощи мобилизованным - РИА Новости, 29.11.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221129/priamure-1834989725.html
Членов союза женщин в Приамурье включат в штабы помощи мобилизованным
Членов союза женщин в Приамурье включат в штабы помощи мобилизованным - РИА Новости, 29.11.2022
Членов союза женщин в Приамурье включат в штабы помощи мобилизованным
Губернатор Василий Орлов поддержал предложение о включении представителей Амурского областного союза женщин в муниципальные штабы помощи семьям военнослужащих,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:56
2022-11-29T12:56
амурская область
василий орлов (губернатор)
россия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Василий Орлов поддержал предложение о включении представителей Амурского областного союза женщин в муниципальные штабы помощи семьям военнослужащих, сообщает региональное правительство."Сейчас мы активно собираем гуманитарную помощь, а также помогаем семьям мобилизованных. В этой работе у нас передовики – Серышевский район, Благовещенский и Белогорский округа, Толстовка и ЗАТО Циолковский. Для оперативной работы в этом направлении просим представителей наших женсоветов с других территорий включить в муниципальные штабы", - сказала руководитель общественной организации Жаккелина Орлова.Губернатор поддержал идею и поблагодарил организацию за помощь военнослужащим. Орловой вручили благодарственное письмо главы Амурской области и заместителя министра обороны РФ, а также награду уполномоченного по правам человека в РФ медаль "Спешите делать добро".Орлова рассказала, что в области работают 208 женсоветов, у них есть 14 НКО-партнеров. Благодаря участию в грантовых конкурсах в этом году организация привлекла в регион более 26 миллионов рублей.
https://ria.ru/20221129/gektar-1834944991.html
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василий орлов (губернатор), россия, амурская область
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Россия, Амурская область
12:56 29.11.2022
 
Членов союза женщин в Приамурье включат в штабы помощи мобилизованным

Членов союза женщин в Приамурье включат в муниципальные штабы помощи семьям военнослужащих

© Фото : Правительство Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов встретился с представительницами с Амурского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России"
Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с представительницами с Амурского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации Союз женщин России - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : Правительство Амурской области
Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с представительницами с Амурского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России". Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Василий Орлов поддержал предложение о включении представителей Амурского областного союза женщин в муниципальные штабы помощи семьям военнослужащих, сообщает региональное правительство.
"Сейчас мы активно собираем гуманитарную помощь, а также помогаем семьям мобилизованных. В этой работе у нас передовики – Серышевский район, Благовещенский и Белогорский округа, Толстовка и ЗАТО Циолковский. Для оперативной работы в этом направлении просим представителей наших женсоветов с других территорий включить в муниципальные штабы", - сказала руководитель общественной организации Жаккелина Орлова.
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Губернатор поддержал идею и поблагодарил организацию за помощь военнослужащим. Орловой вручили благодарственное письмо главы Амурской области и заместителя министра обороны РФ, а также награду уполномоченного по правам человека в РФ медаль "Спешите делать добро".
Орлова рассказала, что в области работают 208 женсоветов, у них есть 14 НКО-партнеров. Благодаря участию в грантовых конкурсах в этом году организация привлекла в регион более 26 миллионов рублей.
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Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)РоссияАмурская область
 
 
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