https://ria.ru/20221129/polsha-1835052387.html

Польша отказала корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ

Польша отказала корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 29.11.2022

Польша отказала корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ

Власти Польши отказали журналисту РИА Новости в аккредитации для освещения заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет 1-2 декабря в РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:37

2022-11-29T15:37

2022-11-29T20:06

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польша

варшава

санкции в отношении россии

обсе

лодзь

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ВАРШАВА, 29 ноя — РИА Новости. Власти Польши отказали журналисту РИА Новости в аккредитации для освещения заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет 1-2 декабря в Лодзи.Корреспондент агентства в Варшаве подал официальный запрос и сначала получил подтверждение, что аккредитация одобрена. Однако позже ему пришло письмо, в котором говорилось, что заявка была "отклонена в ходе проверки".Организаторы заседания СМИД ОБСЕ не ответили на просьбу пояснить причины такого решения.По последней информации, комиссия Совета Федерации рассмотрит инцидент с отказом корреспонденту РИА Новости в аккредитации. Об этом агентству рассказал сенатор Александр Башкин.По словам сенатора, решение властей Польши является нарушением европейской декларации о свободе слова и демократических процедур.Ранее в этом месяце МИД Польши подтвердил отказ допустить к участию в мероприятии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На Смоленской площади назвали решение Варшавы "беспрецедентным и провокационным".Позже стало известно, что делегацию на грядущем заседании возглавит постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.Российским парламентариям также отказали в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая прошла в Варшаве 24-26 ноября.

https://ria.ru/20221122/polsha-1833294316.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221128/voyna-1834885855.html

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лодзь

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Ольга Фомченкова

в мире, польша, варшава, санкции в отношении россии, обсе, лодзь