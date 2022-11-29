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Польша отказала корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 29.11.2022
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Польша отказала корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ
Польша отказала корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 29.11.2022
Польша отказала корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ
Власти Польши отказали журналисту РИА Новости в аккредитации для освещения заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет 1-2 декабря в РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:37
2022-11-29T20:06
в мире
польша
варшава
санкции в отношении россии
обсе
лодзь
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ВАРШАВА, 29 ноя — РИА Новости. Власти Польши отказали журналисту РИА Новости в аккредитации для освещения заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет 1-2 декабря в Лодзи.Корреспондент агентства в Варшаве подал официальный запрос и сначала получил подтверждение, что аккредитация одобрена. Однако позже ему пришло письмо, в котором говорилось, что заявка была "отклонена в ходе проверки".Организаторы заседания СМИД ОБСЕ не ответили на просьбу пояснить причины такого решения.По последней информации, комиссия Совета Федерации рассмотрит инцидент с отказом корреспонденту РИА Новости в аккредитации. Об этом агентству рассказал сенатор Александр Башкин.По словам сенатора, решение властей Польши является нарушением европейской декларации о свободе слова и демократических процедур.Ранее в этом месяце МИД Польши подтвердил отказ допустить к участию в мероприятии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На Смоленской площади назвали решение Варшавы "беспрецедентным и провокационным".Позже стало известно, что делегацию на грядущем заседании возглавит постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.Российским парламентариям также отказали в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая прошла в Варшаве 24-26 ноября.
https://ria.ru/20221122/polsha-1833294316.html
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в мире, польша, варшава, санкции в отношении россии, обсе, лодзь
В мире, Польша, Варшава, Санкции в отношении России, ОБСЕ, Лодзь
15:37 29.11.2022 (обновлено: 20:06 29.11.2022)
 
Польша отказала корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ

Власти Польши отказали корреспонденту РИА Новости в аккредитации на Совет МИД ОБСЕ

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги Польши и Евросоюза
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВАРШАВА, 29 ноя — РИА Новости. Власти Польши отказали журналисту РИА Новости в аккредитации для освещения заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет 1-2 декабря в Лодзи.
Корреспондент агентства в Варшаве подал официальный запрос и сначала получил подтверждение, что аккредитация одобрена. Однако позже ему пришло письмо, в котором говорилось, что заявка была "отклонена в ходе проверки".
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Организаторы заседания СМИД ОБСЕ не ответили на просьбу пояснить причины такого решения.
По последней информации, комиссия Совета Федерации рассмотрит инцидент с отказом корреспонденту РИА Новости в аккредитации. Об этом агентству рассказал сенатор Александр Башкин.
"Мы обязательно рассмотрим и дадим оценку этому вопиющему случаю и десяткам других аналогичных", — отметил он.
По словам сенатора, решение властей Польши является нарушением европейской декларации о свободе слова и демократических процедур.
Ранее в этом месяце МИД Польши подтвердил отказ допустить к участию в мероприятии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На Смоленской площади назвали решение Варшавы "беспрецедентным и провокационным".
Позже стало известно, что делегацию на грядущем заседании возглавит постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Российским парламентариям также отказали в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая прошла в Варшаве 24-26 ноября.
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