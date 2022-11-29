https://ria.ru/20221129/polsha-1835052387.html
Польша отказала корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ
Польша отказала корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 29.11.2022
Польша отказала корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ
Власти Польши отказали журналисту РИА Новости в аккредитации для освещения заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет 1-2 декабря в РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:37
2022-11-29T15:37
2022-11-29T20:06
в мире
польша
варшава
санкции в отношении россии
обсе
лодзь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4aa879c75b2381aa932ca9e5000752d.jpg
ВАРШАВА, 29 ноя — РИА Новости. Власти Польши отказали журналисту РИА Новости в аккредитации для освещения заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет 1-2 декабря в Лодзи.Корреспондент агентства в Варшаве подал официальный запрос и сначала получил подтверждение, что аккредитация одобрена. Однако позже ему пришло письмо, в котором говорилось, что заявка была "отклонена в ходе проверки".Организаторы заседания СМИД ОБСЕ не ответили на просьбу пояснить причины такого решения.По последней информации, комиссия Совета Федерации рассмотрит инцидент с отказом корреспонденту РИА Новости в аккредитации. Об этом агентству рассказал сенатор Александр Башкин.По словам сенатора, решение властей Польши является нарушением европейской декларации о свободе слова и демократических процедур.Ранее в этом месяце МИД Польши подтвердил отказ допустить к участию в мероприятии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На Смоленской площади назвали решение Варшавы "беспрецедентным и провокационным".Позже стало известно, что делегацию на грядущем заседании возглавит постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.Российским парламентариям также отказали в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая прошла в Варшаве 24-26 ноября.
https://ria.ru/20221122/polsha-1833294316.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221128/voyna-1834885855.html
польша
варшава
лодзь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_85b48fc1479be4cd17b95841a07c1d6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, варшава, санкции в отношении россии, обсе, лодзь
В мире, Польша, Варшава, Санкции в отношении России, ОБСЕ, Лодзь
15:37 29.11.2022 (обновлено: 20:06 29.11.2022)
Польша отказала корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ
Власти Польши отказали корреспонденту РИА Новости в аккредитации на Совет МИД ОБСЕ
ВАРШАВА, 29 ноя — РИА Новости. Власти Польши отказали журналисту РИА Новости в аккредитации для освещения заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет 1-2 декабря в Лодзи.
Корреспондент агентства в Варшаве подал официальный запрос и сначала получил подтверждение, что аккредитация одобрена. Однако позже ему пришло письмо, в котором говорилось, что заявка была "отклонена в ходе проверки".
Организаторы заседания СМИД ОБСЕ не ответили на просьбу пояснить причины такого решения.
По последней информации, комиссия Совета Федерации рассмотрит инцидент с отказом корреспонденту РИА Новости в аккредитации. Об этом агентству рассказал сенатор Александр Башкин.
"Мы обязательно рассмотрим и дадим оценку этому вопиющему случаю и десяткам других аналогичных", — отметил он.
По словам сенатора, решение властей Польши является нарушением европейской декларации о свободе слова и демократических процедур.
Ранее в этом месяце МИД Польши подтвердил отказ допустить к участию в мероприятии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На Смоленской площади назвали решение Варшавы "беспрецедентным и провокационным".
Позже стало известно, что делегацию на грядущем заседании возглавит
постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
.
Российским парламентариям также отказали в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая прошла в Варшаве 24-26 ноября.