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Лукашевич возглавит российскую делегацию на СМИД ОБСЕ в Лодзи - РИА Новости, 19.11.2022
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Лукашевич возглавит российскую делегацию на СМИД ОБСЕ в Лодзи
Лукашевич возглавит российскую делегацию на СМИД ОБСЕ в Лодзи - РИА Новости, 19.11.2022
Лукашевич возглавит российскую делегацию на СМИД ОБСЕ в Лодзи
Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит постпред РФ при организации Александр Лукашевич, так как главе МИД России Сергею Лаврову отказано в участии польской РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T14:52
2022-11-19T14:52
в мире
россия
польша
лодзь
александр лукашевич
сергей лавров
обсе
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит постпред РФ при организации Александр Лукашевич, так как главе МИД России Сергею Лаврову отказано в участии польской стороной, заявили в российском министерстве иностранных дел."Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит Постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич", - говорится в сообщении.Ранее СМИ со ссылкой на представителя польского МИД Лукаша Ясину сообщили, что Польша не разрешит делегации РФ посетить заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое состоится в польской Лодзи 1-2 декабря.
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в мире, россия, польша, лодзь, александр лукашевич, сергей лавров, обсе
В мире, Россия, Польша, Лодзь, Александр Лукашевич, Сергей Лавров, ОБСЕ
14:52 19.11.2022
 
Лукашевич возглавит российскую делегацию на СМИД ОБСЕ в Лодзи

Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ в Лодзи вместо Лаврова возглавит постпред Лукашевич

© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит постпред РФ при организации Александр Лукашевич, так как главе МИД России Сергею Лаврову отказано в участии польской стороной, заявили в российском министерстве иностранных дел.
"Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит Постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ со ссылкой на представителя польского МИД Лукаша Ясину сообщили, что Польша не разрешит делегации РФ посетить заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое состоится в польской Лодзи 1-2 декабря.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
Вчера, 14:36
МИД отреагировал на решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ
 
В миреРоссияПольшаЛодзьАлександр ЛукашевичСергей ЛавровОБСЕ
 
 
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