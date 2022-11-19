https://ria.ru/20221119/lukashevich-1832752237.html

Лукашевич возглавит российскую делегацию на СМИД ОБСЕ в Лодзи

Лукашевич возглавит российскую делегацию на СМИД ОБСЕ в Лодзи - РИА Новости, 19.11.2022

Лукашевич возглавит российскую делегацию на СМИД ОБСЕ в Лодзи

Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит постпред РФ при организации Александр Лукашевич, так как главе МИД России Сергею Лаврову отказано в участии польской РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T14:52

2022-11-19T14:52

2022-11-19T14:52

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лодзь

александр лукашевич

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обсе

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит постпред РФ при организации Александр Лукашевич, так как главе МИД России Сергею Лаврову отказано в участии польской стороной, заявили в российском министерстве иностранных дел."Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит Постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич", - говорится в сообщении.Ранее СМИ со ссылкой на представителя польского МИД Лукаша Ясину сообщили, что Польша не разрешит делегации РФ посетить заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое состоится в польской Лодзи 1-2 декабря.

https://ria.ru/20221119/lavrov-1832749344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, польша, лодзь, александр лукашевич, сергей лавров, обсе