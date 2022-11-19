https://ria.ru/20221119/lukashevich-1832752237.html
Лукашевич возглавит российскую делегацию на СМИД ОБСЕ в Лодзи
Лукашевич возглавит российскую делегацию на СМИД ОБСЕ в Лодзи - РИА Новости, 19.11.2022
Лукашевич возглавит российскую делегацию на СМИД ОБСЕ в Лодзи
Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит постпред РФ при организации Александр Лукашевич, так как главе МИД России Сергею Лаврову отказано в участии польской РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T14:52
2022-11-19T14:52
2022-11-19T14:52
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обсе
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит постпред РФ при организации Александр Лукашевич, так как главе МИД России Сергею Лаврову отказано в участии польской стороной, заявили в российском министерстве иностранных дел."Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит Постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич", - говорится в сообщении.Ранее СМИ со ссылкой на представителя польского МИД Лукаша Ясину сообщили, что Польша не разрешит делегации РФ посетить заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое состоится в польской Лодзи 1-2 декабря.
https://ria.ru/20221119/lavrov-1832749344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, польша, лодзь, александр лукашевич, сергей лавров, обсе
В мире, Россия, Польша, Лодзь, Александр Лукашевич, Сергей Лавров, ОБСЕ
Лукашевич возглавит российскую делегацию на СМИД ОБСЕ в Лодзи
Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ в Лодзи вместо Лаврова возглавит постпред Лукашевич