https://ria.ru/20221129/papa-1834982976.html

Эксперт назвал слова папы римского о бурятах проявлением дискриминации

Эксперт назвал слова папы римского о бурятах проявлением дискриминации - РИА Новости, 29.11.2022

Эксперт назвал слова папы римского о бурятах проявлением дискриминации

Высказывание папы римского о жестокости бурят и чеченцев является проявлением расовой и национальной дискриминации и может осложнить переговорный процесс между... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:36

2022-11-29T12:36

2022-11-29T12:36

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

русская православная церковь

римско-католическая церковь

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Высказывание папы римского о жестокости бурят и чеченцев является проявлением расовой и национальной дискриминации и может осложнить переговорный процесс между Москвой и Ватиканом, заявил РИА Новости доктор политических наук Александр Гусев.Ранее папа римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Эти высказывания в отношении чеченцев и бурятов, участвующих в спецоперации, глава Бурятии Алексей Цыденов назвал как минимум странными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова папы римского о чеченцах и бурятах "извращением"."Папа римский, по сути дела, призывает к геноциду в отношении этих народов, наций. Это налицо расовая и национальная дискриминация. Мне кажется, это не укладывается в понимание его миссии как папы римского", - сказал он.По мнению эксперта, высказывание папы римского может осложнить переговорный процесс между Москвой и Ватиканом.По словам профессора кафедры дипломатии МГИМО Татьяны Зоновой, посещение Москвы для папы римского пока исключено, поскольку "отношения между Ватиканом и РПЦ чрезвычайно напряженные", а "РПЦ всегда высказывалась против того, чтобы папа римский посещал Москву".Президент Института религии и политики Антон Игнатенко считает, что сейчас визит папы в Москву "видится совершенно невозможным". При этом он выразил надежду, что РФ и Ватикан "смогут преодолеть этот прискорбный эпизод и двигаться дальше в интересах мира в Европе"."Что, несомненно, пойдет на благо всех людей, которые проживают на нашем континенте", - заключил он.

https://ria.ru/20221129/buddist-1834920913.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, русская православная церковь, римско-католическая церковь