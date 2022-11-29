https://ria.ru/20221129/papa-1834982976.html
Эксперт назвал слова папы римского о бурятах проявлением дискриминации
Эксперт назвал слова папы римского о бурятах проявлением дискриминации - РИА Новости, 29.11.2022
Эксперт назвал слова папы римского о бурятах проявлением дискриминации
Высказывание папы римского о жестокости бурят и чеченцев является проявлением расовой и национальной дискриминации и может осложнить переговорный процесс между... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:36
2022-11-29T12:36
2022-11-29T12:36
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
русская православная церковь
римско-католическая церковь
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Высказывание папы римского о жестокости бурят и чеченцев является проявлением расовой и национальной дискриминации и может осложнить переговорный процесс между Москвой и Ватиканом, заявил РИА Новости доктор политических наук Александр Гусев.Ранее папа римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Эти высказывания в отношении чеченцев и бурятов, участвующих в спецоперации, глава Бурятии Алексей Цыденов назвал как минимум странными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова папы римского о чеченцах и бурятах "извращением"."Папа римский, по сути дела, призывает к геноциду в отношении этих народов, наций. Это налицо расовая и национальная дискриминация. Мне кажется, это не укладывается в понимание его миссии как папы римского", - сказал он.По мнению эксперта, высказывание папы римского может осложнить переговорный процесс между Москвой и Ватиканом.По словам профессора кафедры дипломатии МГИМО Татьяны Зоновой, посещение Москвы для папы римского пока исключено, поскольку "отношения между Ватиканом и РПЦ чрезвычайно напряженные", а "РПЦ всегда высказывалась против того, чтобы папа римский посещал Москву".Президент Института религии и политики Антон Игнатенко считает, что сейчас визит папы в Москву "видится совершенно невозможным". При этом он выразил надежду, что РФ и Ватикан "смогут преодолеть этот прискорбный эпизод и двигаться дальше в интересах мира в Европе"."Что, несомненно, пойдет на благо всех людей, которые проживают на нашем континенте", - заключил он.
https://ria.ru/20221129/buddist-1834920913.html
https://ria.ru/20221128/lgbt-1834887323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, русская православная церковь, римско-католическая церковь
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан, Русская православная церковь, Римско-католическая церковь
Эксперт назвал слова папы римского о бурятах проявлением дискриминации
Эскперт Гусев назвал слова папы римского о бурятах проявлением национальной дискриминации
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Высказывание папы римского о жестокости бурят и чеченцев является проявлением расовой и национальной дискриминации и может осложнить переговорный процесс между Москвой и Ватиканом, заявил РИА Новости доктор политических наук Александр Гусев.
Ранее папа римский Франциск
в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине
якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Эти высказывания в отношении чеченцев и бурятов, участвующих в спецоперации, глава Бурятии Алексей Цыденов назвал как минимум странными. Официальный представитель МИД России
Мария Захарова назвала слова папы римского о чеченцах и бурятах "извращением".
"Папа римский, по сути дела, призывает к геноциду в отношении этих народов, наций. Это налицо расовая и национальная дискриминация. Мне кажется, это не укладывается в понимание его миссии как папы римского", - сказал он.
По мнению эксперта, высказывание папы римского может осложнить переговорный процесс между Москвой и Ватиканом.
"Наше руководство, как нормальные люди, воспринимают это (слова о жестокости бурят и чеченцев - ред.) с болью в душе. Тем не менее, наше руководство пойдет на контакт, чтобы больше в будущем не было подобных высказываний", - отметил Гусев.
По словам профессора кафедры дипломатии МГИМО Татьяны Зоновой, посещение Москвы для папы римского пока исключено, поскольку "отношения между Ватиканом и РПЦ
чрезвычайно напряженные", а "РПЦ всегда высказывалась против того, чтобы папа римский посещал Москву".
Президент Института религии и политики Антон Игнатенко считает, что сейчас визит папы в Москву "видится совершенно невозможным". При этом он выразил надежду, что РФ и Ватикан "смогут преодолеть этот прискорбный эпизод и двигаться дальше в интересах мира в Европе".
"Что, несомненно, пойдет на благо всех людей, которые проживают на нашем континенте", - заключил он.