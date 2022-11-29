Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал слова папы римского о бурятах проявлением дискриминации - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221129/papa-1834982976.html
Эксперт назвал слова папы римского о бурятах проявлением дискриминации
Эксперт назвал слова папы римского о бурятах проявлением дискриминации - РИА Новости, 29.11.2022
Эксперт назвал слова папы римского о бурятах проявлением дискриминации
Высказывание папы римского о жестокости бурят и чеченцев является проявлением расовой и национальной дискриминации и может осложнить переговорный процесс между... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:36
2022-11-29T12:36
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
русская православная церковь
римско-католическая церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786846028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a186870816776781c839b810373a1436.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Высказывание папы римского о жестокости бурят и чеченцев является проявлением расовой и национальной дискриминации и может осложнить переговорный процесс между Москвой и Ватиканом, заявил РИА Новости доктор политических наук Александр Гусев.Ранее папа римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Эти высказывания в отношении чеченцев и бурятов, участвующих в спецоперации, глава Бурятии Алексей Цыденов назвал как минимум странными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова папы римского о чеченцах и бурятах "извращением"."Папа римский, по сути дела, призывает к геноциду в отношении этих народов, наций. Это налицо расовая и национальная дискриминация. Мне кажется, это не укладывается в понимание его миссии как папы римского", - сказал он.По мнению эксперта, высказывание папы римского может осложнить переговорный процесс между Москвой и Ватиканом.По словам профессора кафедры дипломатии МГИМО Татьяны Зоновой, посещение Москвы для папы римского пока исключено, поскольку "отношения между Ватиканом и РПЦ чрезвычайно напряженные", а "РПЦ всегда высказывалась против того, чтобы папа римский посещал Москву".Президент Института религии и политики Антон Игнатенко считает, что сейчас визит папы в Москву "видится совершенно невозможным". При этом он выразил надежду, что РФ и Ватикан "смогут преодолеть этот прискорбный эпизод и двигаться дальше в интересах мира в Европе"."Что, несомненно, пойдет на благо всех людей, которые проживают на нашем континенте", - заключил он.
https://ria.ru/20221129/buddist-1834920913.html
https://ria.ru/20221128/lgbt-1834887323.html
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786846028_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_74563c0aaeb38b97131c804f1468783f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, русская православная церковь, римско-католическая церковь
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан, Русская православная церковь, Римско-католическая церковь
12:36 29.11.2022
 
Эксперт назвал слова папы римского о бурятах проявлением дискриминации

Эскперт Гусев назвал слова папы римского о бурятах проявлением национальной дискриминации

© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск в Ватикане
Папа Римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск в Ватикане . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Высказывание папы римского о жестокости бурят и чеченцев является проявлением расовой и национальной дискриминации и может осложнить переговорный процесс между Москвой и Ватиканом, заявил РИА Новости доктор политических наук Александр Гусев.
Ранее папа римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Эти высказывания в отношении чеченцев и бурятов, участвующих в спецоперации, глава Бурятии Алексей Цыденов назвал как минимум странными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова папы римского о чеченцах и бурятах "извращением".
Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 07:46Религия
Глава российских буддистов назвал слова папы римского о бурятах недобрыми
"Папа римский, по сути дела, призывает к геноциду в отношении этих народов, наций. Это налицо расовая и национальная дискриминация. Мне кажется, это не укладывается в понимание его миссии как папы римского", - сказал он.
По мнению эксперта, высказывание папы римского может осложнить переговорный процесс между Москвой и Ватиканом.
"Наше руководство, как нормальные люди, воспринимают это (слова о жестокости бурят и чеченцев - ред.) с болью в душе. Тем не менее, наше руководство пойдет на контакт, чтобы больше в будущем не было подобных высказываний", - отметил Гусев.
По словам профессора кафедры дипломатии МГИМО Татьяны Зоновой, посещение Москвы для папы римского пока исключено, поскольку "отношения между Ватиканом и РПЦ чрезвычайно напряженные", а "РПЦ всегда высказывалась против того, чтобы папа римский посещал Москву".
Президент Института религии и политики Антон Игнатенко считает, что сейчас визит папы в Москву "видится совершенно невозможным". При этом он выразил надежду, что РФ и Ватикан "смогут преодолеть этот прискорбный эпизод и двигаться дальше в интересах мира в Европе".
"Что, несомненно, пойдет на благо всех людей, которые проживают на нашем континенте", - заключил он.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 21:40Религия
Дудаев прокомментировал слова папы римского о бурятах и чеченцах
 
РелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ВатиканРусская православная церковьРимско-католическая церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала